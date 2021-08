Fitbit Charge 5 - nowy tracker z czujnikami monitorującymi kondycję organizmu

Firma Fitbit zaprezentowała swój najnowszy, najbardziej zaawansowany tracker - Charge 5.

Funkcje zdrowotne na pierwszym miejscu

Charge 5 już w przedsprzedaży

To pierwszy tracker marki, który został wyposażony w czujnik EDA, pomagający zarządzać stresem oraz dostępną wkrótce aplikację EKG. Użytkownicy Fitbit znajdą w nim też kolorowy wyświetlacz oraz wbudowany moduł GPS.Charge 5 pozwala kontrolować nie tylko stres, ale również wspiera zdrowie serca, sen oraz ogólną kondycję organizmu. Płatny ostęp do subskrypcji Fitbit Premium umożliwia bardziej szczegółową analizę parametrów związanych ze zdrowiem i samopoczuciem.Charge 5 ma aerodynamiczny kształt, jest zoptymalizowany pod kątem wydajności oraz zaprojektowany z myślą o najlepszym dopasowaniu do nadgarstka. Dzięki nowemu kolorowemu wyświetlaczowi AMOLED, Charge 5, jest pierwszym trackerem marki z opcją Always On Display. Z kolei dwa razy jaśniejszy wyświetlacz (w porównaniu do poprzednika), ułatwia przeglądanie statystyk w słoneczne dni. Użytkownicy mogą także zmienić wygląd trackera w dowolnym momencie, wybierając spośród lekkich silikonowych opasek Infinity, oddychających opasek sportowych, czy pluszowych nylonowych opasek na rzepy i ręcznie wykonanych wysokiej jakości skórzanych pasków Horween.Dzięki nowemu wskaźnikowi, który będzie wkrótce dostępny na Fitbit Charge 5, Sense, Versa 3, Luxe i Inspire 2, będzie można ocenić czy organizm gotowy jest danego dnia na trening, czy potrzebuje regeneracji. Każdego ranka, użytkownicy wyżej wymienionych urządzeń Fitbit otrzymają wynik Codziennej gotowości, który obliczany jest na podstawie aktywności fizycznej, zmienności tętna i snu z ostatniej nocy. Nowa funkcja umożliwi też wgląd w analizę tego, co wpłynęło na dany wynik oraz podsunie pomysły, jak go poprawić, np. zalecany cel Aktywnych minut czy dłuższy sen. Pomóc mogą także treści Premium, które pozwalają podejmować jeszcze lepsze decyzje dla zdrowia.Charge 5 wyposażony został również w wbudowany, 20 trybów ćwiczeń oraz automatyczne rozpoznawanie aktywności i dostęp do szacunkowej wartości V02 max. Dodatkowo, dzięki subskrypcji, użytkownicy mogą korzystać z ponad 200 treningów certyfikowanych trenerów i popularnych marek, takich jak Daily Burn, barre3, obé oraz nowych treningów wysokoenergetycznych od LES MILLS.Użytkownicy Charge 5 otrzymują również dostęp dow aplikacji Fitbit, dzięki czemu każdego ranka mogą zobaczyć, czy są gotowi do podjęcia nowych wyzwań, czy powinni odpocząć. Dodatkowo, z Fitbit Premium subskrybenci mają dostęp do ponad 300 sesji medytacyjnych i mindulness znanych marek i ekspertów, takich jak Ten Percent Happier i Deepaka Chopry, które pomogą lepiej radzić sobie ze stresem.Oprócz śledzenia kondycji serca, Charge 5 zapewnia również wgląd w inne kluczowe wskaźniki zdrowotne za pośrednictwem specjalnej sekcji w aplikacji Fitbit. Umożliwia ona śledzenie częstości oddechów, zmiany temperatury skóry iw perspektywie czasu. Dzięki Fitbit Premium użytkownicy mogą również monitorować trendy w dłuższym okresie i sprawdzać indywidualne dane i zakresy.Producent nie zapomniał też o wygodnych funkcjach użytkowych, jakCharge 5 jest dostępny, która obejmuje również sześciomiesięczną subskrypcję Fitbit Premium. Charge 5 można zamówić już dziś w przedsprzedaży na Fitbit.com i u wybranych sprzedawców na całym świecie, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się jesienią tego roku.Źródło: Fitbit