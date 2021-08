Xiaomi: nadspodziewanie solidny wzrost przychodów i zysków

Wyniki finansowe Xiaomi.

Mi 11 Ultra / foto. Xiaomi

Xiaomi globalnie drugim największym dostawcą smartfonów

Strategia podwójnej marki

Sklep Mi Store / foto. Xiaomi

Dobra sprzedaż produktów IoT i lifestyle

MI QLED TV 4K

Xiaomi numerem jeden w Europie

W drugim kwartale 2021 roku producent odnotowywał znaczny wzrost w segmencie smartfonów, co zostało potwierdzone rekordowymi przychodami i dostawami smartfonów. Przychody ze sprzedaży smartfonów wyniosły 59,1 mld RMB w okresie sprawozdawczym, co stanowi wzrost o 86,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Globalne dostawy smartfonów osiągnęły poziom 52,9 miliona sztuk, co stanowi wzrost o 86,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według Canalys, globalna sprzedaż smartfonów Xiaomi w drugim kwartale po raz pierwszy znalazła się na drugim miejscu z udziałem w rynku wynoszącym 16,7%.W międzyczasie, sprzedaż smartfonów Xiaomi na rynku Chin kontynentalnych również szybko rosła. Według Canalys, w drugim kwartale 2021 r. udział w rynku smartfonów w Chinach kontynentalnych wzrósł do 16,8% z 10,3% w drugim kwartale 2020 r., co oznacza zajęcie trzeciego miejsca z 35,1% wzrostem dostaw smartfonów w ujęciu rocznym. To najwyższy wskaźnik wzrostu wśród głównych graczy na tym rynku.Xiaomi potwierdziło, że zamierza kontynuować strategię podwójnej marki. Pod marką Xiaomi, firma chce koncentrować się na wzbogacaniu oferty smartfonów klasy premium. Marka Redmi ma dostarczać konkurencyjne i przystępne cenowo produkty.Xiaomi raportuje, że w drugim kwartale 2021 r. segment produktów IoT i lifestyle utrzymał solidny wzrost, osiągając przychód w wysokości 20,7 mld RMB, co oznacza wzrost o 35,9% w ujęciu rok do roku.W drugim kwartale 2021 roku globalne dostawy inteligentnych telewizorów przekroczyły poziom 2,5 miliona sztuk, utrzymując świetną pozycję na rynku.Na dzień 30 czerwca 2021 r. liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) na platformie AIoT firmy osiągnęła 374,5 mln sztuk, co oznacza wzrost o 34% w ujęciu rocznym. Liczba użytkowników posiadających pięć lub więcej urządzeń podłączonych do platformy AIoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) wyniosła 7,4 mln, co oznacza wzrost o 44,5% w skali roku. W czerwcu 2021 roku liczba użytkowników AI Assistanta po raz pierwszy przekroczyła próg 100 milionów, osiągając 102 miliony, a liczba użytkowników Mi Home App wzrosła do 56,5 milionów, co stanowi wzrost o 38,6% w skali roku.W drugim kwartale 2021 roku Xiaomi utrzymało silne tempo wzrostu na rynkach zagranicznych, osiągając rekordowe wyniki na głównych rynkach na całym świecie. W drugim kwartale przychody z rynków zamorskich wzrosły o 81,6% rok do roku do 43,6 mld RMB, osiągając rekordowy poziom i stanowiąc 49,7% całkowitych przychodów. Według Canalys, udział rynkowy Xiaomi w drugim kwartale uplasował się w pierwszej piątce na 65 rynkach na świecie i na 22 rynkach, z czego na 10 z nich Xiaomi osiągnęło pozycję nr 1 po raz pierwszy.Według Canalys, Grupa po raz pierwszy zajęła pozycję nr 1 w Europie z udziałem w rynku na poziomie 28,5% w drugim kwartale 2021 roku. W Europie Zachodniej udział Xiaomi w rynku smartfonów osiągnął 22,2% i znalazł się w pierwszej trójce, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej po raz trzeci z rzędu zajął pozycję nr 1 z udziałem w rynku wynoszącym 36,4%. W Hiszpanii Xiaomi po raz szósty z rzędu zajęło 1. miejsce z udziałem w rynku na poziomie 41,2%. Po raz pierwszy we Włoszech i Francji firma zajęła 1. miejsce z udziałem w rynku wynoszącym odpowiednio 35% i 29,7%. Ponadto, grupa pozostała w pierwszej trójce w Niemczech z udziałem w rynku wynoszącym 15,2%.Źródło: Xiaomi