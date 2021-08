6 gadżetów z wyprzedaży na AliExpress do monitoringu domu lub mieszkania

Sprzęt w przystępnej cenie.

Kupony rabatowe na AliExpress

Kamery do monitoringu domu lub mieszkania i rozwiązania smart home

1. Kamera Xiaomi Yi Home AI+

Cena:

2. Dzwonek bezprzewodowy Xiaomi Yi z podglądem wideo

Cena:

3. Kamera kopułkowa Xiaomi Yi Dome

Cena:

4. Kamera do monitoringu Xiaomi Yi Dome U Pro

Cena:

5. Kamera zewnętrzna Xiaomi Kami - bezprzewodowa

Cena:

6. System monitoringu wizyjnego CCTV

Cena:

Wyprzedaż na AliExpress kończy się pojutrze rano. Osoby planujące małe zakupy powinny śledzić nasze wpisy na temat ciekawych gadżetów oraz kuponów, które pomagają dodatkowo obniżać ceny i tak przecenionych już produktów. Tym razem uwagę poświęcamy kategorii ochrona i bezpieczeństwo, gdzie rabaty sięgają nawet 60%. Wyszukaliśmy dla Was kilka kamer do monitoringu oraz smart dzwonek Xiaomi w niezłych cenach.Wyprzedaż na AliExpress potrwa aż do godz. 8:59, 28 sierpnia czasu polskiego. W związku z tym chcielibyśmy podzielić się z czytelnikami serwisu Instalki.pl kodami promocyjnymi, z których można korzystać aż do ostatniej minuty wyprzedaży.Powyższe kody są aktualne, ale warto też regularnie przeglądać Centrum Kuponów na AliExpress . Publikowane są tam na bieżąco coraz to nowe kupony zniżkowe. Dla wygody internautów podzielono je nawet na kategorie, których dotyczą.jeśli postanowicie sobie kupić coś na wyprzedaży, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty, ale przed dodaniem kuponów rabatowych. Do każdego z przedmiotów da się zastosować kupony, więc...Dziś Waszej uwadze chcielibyśmy polecić rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Poniżej publikujemy siedem interesujących ofert dotyczących kamer do monitoringu. Jeśli żadna nie przypadnie Ci do gustu, zerknij na stronę główną wyprzedaży w kategorii ochrona i bezpieczeństwo . Być może nie interesują Cię takie gadżety - wtedy przejdź na stronę bestsellery z AliExpress, gdzie z pewnością znajdziesz inspirację dla dalszych poszukiwań. Publikowane są tam produktu najczęściej kupowane i najwyżej oceniane.Chcesz podglądać co robią Twoje zwierzaki, gdy opuszczasz mieszkanie? A może chcesz być spokojny podczas swojej nieobecności w mieszkaniu, mając oko, na to co się w nim dzieje? W takich zastosowaniach sprawdzi się nawet niedroga kamerka Xiaomi Yi z funkcją wykrywania ruchu.Inteligentne dzwonki do drzwi to przydatna rzecz. Ten ma kamerkę, jego obudowa jest odporna na działanie wody, a użytkownik za jego pośrednictwem może rozmawiać z osobą dzwoniącą. W razie nieobecności w domu da się nawet nagrać specjalną wiadomość dla gości. Dzwonek śledzi ruch, rozpoznaje twarze, wysyła alerty na smartfon oraz oferuje kilka sygnałów do wyboru.Kamera kopułowa do monitoringu daje użytkownikowi większe możliwości w zakresie obserwowania otoczenia. Użytkownik może ręcznie przesuwać obiektyw w perspektywie pionowej i poziomej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykrywająca ruch kamera pracowała w ten sposób automatycznie, wysyłając alerty o niepożądanej aktywności na smartfona właściciela.Nieco bardziej zaawansowany model kamery, rejestrujący obraz w rozdzielczości 2K. Wykrywa dźwięk, ruch człowieka, jest w stanie nagrywać wideo w podczerwieni, a nawet tworzyć nagrania time lapse. Zaletą jest dwukierunkowe audio, pozwalające wykorzystać kamerkę także jako nianię elektroniczną dla małego dziecka.A może kamera do użytku zewnętrznego? Internauci cenią sobie Xiaomi Kami za wodoodporną obudowę oraz pracę na baterii, pozwalającą zapomnieć o konieczności prowadzenia kabli po elewacji budynku. Kamera wykrywa ruch ludzi oraz rejestruje przyzwoite nagrania nocą.Kompletny system monitoringu wizyjnego CCTV to propozycja dla właścicieli dużych działek lub firm, które chcą na bieżąco sprawować pieczę nad swym dobytkiem. Do wyboru kilka różnych zestawów z dyskiem twardym lub bez i nawet ośmioma kamerami.Źródło: mat. własny