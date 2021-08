9 gadżetów z AliExpress dla fanów technologii i dronów

Polecane gadżety z wyprzedaży.

- $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika AEPREZENTY200 - $50 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 1 użycie na użytkownika

Drony na AliExpress oraz gadżety związane z komputerami

1. Mini dron V8

Cena:

2. Mini dron V9

Cena:

3. Mini dron XKJ

Cena:

4. Dron XKJ L900PRO z kamerą 4K

Cena:

5. Dron XKJ KF102 z kamerą

Cena:

6. Tablet Teclast P20HD

Cena:

7. Mini komputer Chuwi LarkBox

Cena:

8. Laptop Chuwi GemiBook Pro

Cena:

9. Tablet graficzny XP Pen Deco Fun

Cena:

Wyprzedaż na AliExpress trwa, a my każdego dnia publikujemy co najmniej dwa artykuły dotyczące sprzedawanych na niej produktów. Tym razem skupiamy się na produktach dla miłośników nowych technologii. W drugim z dzisiejszych wpisów skupiamy się na dronach oraz ofertach związanych z gadżetami komputerowymi. Oczywiście publikujemy również aktualne kupony zniżkowe, będące w stanie mocno obniżać ceny wszystkich i tak już przecenionych przedmiotów.Wyprzedaż na AliExpress już się rozpoczęła i potrwa aż do godz. 8:59, 28 sierpnia czasu polskiego. Z tego powodu specjalnie dla czytelników serwisu Instalki.pl publikujemy poniższe kody promocyjne, z których można korzystać aż do ostatniej minuty wyprzedaży.Przypominamy, że regularnie warto przeglądać Centrum Kuponów na AliExpress, gdzie cyklicznie publikowane są coraz to nowe kupony zniżkowe. Dla wygody internautów podzielono je na kategorie.jeśli postanowicie sobie kupić coś na wyprzedaży, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty, ale przed dodaniem kuponów rabatowych. Do każdego z przedmiotów da się zastosować kupony, więc...W drugim z dzisiejszych wpisów na temat wyprzedaży na AliExpress podrzucamy kilka ofert, które mogą skusić osoby poszukujące pierwszego drona, niedrogiego laptopa lub innych gadżetów związanych z komputerami. Jeżeli żaden z polecanych dziś przedmiotów nie przypadł Ci do gustu, odwiedź podstronę bestsellerów z AliExpress . Znajdziesz tam najwyżej oceniane i najchętniej kupowane produkty z poszczególnych kategorii.Jaki dron na początek? Najlepiej niedrogi i taki, którego w razie kraksy nie będzie Wam szkoda. Jedną z propozycji jest model V8, najlepiej bez kamery. Opcjonalnie można oczywiście postawić na nieco droższy model, będący w stanie rejestrować przebieg lotu. Pilot jest w zestawie - baterii, nie ma.Mały dron do nauki? Proszę bardzo, model V9 jest składany i ceną nieznacznie tylko przewyższa tańszego V8. W zestawie znalazł się nie tylko pilot, ale też zapasowe śmigła (te początkowo łatwo uszkodzić) oraz osłony na śmigła, przeciwdziałające ewentualnemu zrobieniu sobie krzywdy.Kolejny dron w rozmiarze mini to propozycja od XKJ. Składany dron sprzedawany jest opcjonalnie z praktycznym etui. Nawet najtańszy wariant wyposażono w kamerkę 480p, umożliwiającą śledzenie lotu na żywo w trybie FPV.XKJ L900PRO to propozycja dla osób pragnących uwiecznić podniebne obserwacje pilotowanego przez siebie drona w przyzwoitej jakości i rozdzielczości 4K. Dronem sterować można z poziomu zaawansowanej aplikacji, a samo urządzenie wyposażono w GPS, pozwalający mu powrócić do pilota.XKJ KF102 to nieco droższy od modelu L900 PRO dron, którego wyższa cena wynika chociażby z obecności gimbala oraz zasięgu wynoszącego w porywach ok. 1,2 kilometra. Pozytywnie oceniany sprzęt jest w stanie unosić się nad wskazanym punktem, a jego atutem jest bardzo stabilny lot.Niedrogi tablet z Androidem do oglądania filmów? Oto on. Teclast P20HD to coś dla rodziców dzieci, pragnących wyświetlać pociechom bajki lub... pasażerów samochodu na długie podróże. Tablet ten spisze się także świetnie do przeglądania sieci lub oglądania Netflixa.Komputer stacjonarny, który mieści się w dłoni? W dzisiejszych czasach to możliwe. Chuwi LarkBox waży zaledwie 127 gramów i za sprawą procesora Intel J4115 nadaje się bardzo dobrze do podstawowych zastosowań. Zrobisz z niego przystawkę do telewizora lub kompaktowy komputer do podstawowych zastosowań biurowych i multimedialnych na wyjazdy. Oczywiście należy podpiąć pod niego mysz, klawiaturę i monitor.Ultraprzenośny, lekki laptop z Windows 10 na pokładzie, w niskiej cenie? Oto Chuwi GemiBook Pro z ekranem IPS o proporcjach 3:2, rozdzielczości 2160x1440 pikseli i przekątnej 14 cali. Obecny na pokładzie procesor Intel Celeron J4125 czyni z niego sprzęt do podstawowych zastosowań pokroju nauki lub pracy zdalnej. Na pokładzie jest 8 GB pamięci LPDDR4X oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Co ciekawe, ma wolne złącze M.2 mogące pomieścić kolejny dysk SSD o pojemności do 1 TB.Tablet graficzny to pozycja obowiązkowa dla każdego adepta rysowania, projektowania lub przyszłego studenta architektury. Sprzęt tego typu nie musi kosztować majątku - na start wystarczy coś pokroju XP Pen Deco Fun w cenie ok. 100 złotych.Źródło: mat. własny