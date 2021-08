7 użytecznych gadżetów z AliExpress dla miłośników czystości

Nie przegap.

ZWROT28 - $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy"

- $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy" ALISIERPIEN46 - $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy"

- $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy" ALIALI8 - $10 zniżki przy wydanych $80, dla wszystkich użytkowników

- $10 zniżki przy wydanych $80, dla wszystkich użytkowników POLSKA8 - $15 zniżki przy wydanych $120, dla wszystkich użytkowników

- $15 zniżki przy wydanych $120, dla wszystkich użytkowników PLULGA1 - $30 zniżki przy wydanych $300, dla wszystkich użytkowników

- $30 zniżki przy wydanych $300, dla wszystkich użytkowników PLUPUST - $20 zniżki przy wydanych $200, dla wszystkich użytkowników

- $20 zniżki przy wydanych $200, dla wszystkich użytkowników PLPOWRACA5 - $5 przy wydanych $40, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $5 przy wydanych $40, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLPOWRACA8 - $8 przy wydanych $60, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $8 przy wydanych $60, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK10 - $10 przy wydanych $80, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $10 przy wydanych $80, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK18 - $18 przy wydanych $150, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $18 przy wydanych $150, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK25 - $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK30 - $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika AEPREZENTY200 - $50 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 1 użycie na użytkownika

Gadżety z AliExpress, które pomagają dbać o czystość i higienę

1. Bezprzewodowy odkurzacz iLife H70

2. Bezprzewodowy odkurzacz iLife G80

3. Robot sprzątający Roidmi Eve Plus

4. Robot sprzątający Roborock S7

5. Robot sprzątający Roborock S5 Max

6. Szczoteczka soniczna Oclean Air 2

7. Szczoteczka soniczna Oclean X Pro

Wielka wyprzedaż na koniec sezonu na AliExpress trwa w najlepsze. Z tego co widzimy nasze wpisy o promocjach cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników, więc... dlaczego mielibyśmy nie publikować kolejnych? Dziś ponownie przypominamy kody rabatowe, pozwalające obniżyć ceny milionów i tak przecenionych produktów. Ponadto, przyglądamy się ciekawym gadżetom związanym tematycznie z czyszczeniem - domów, mieszkań, ale i... jamy ustnej. Wierzymy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie lub chociaż inspirację zakupową.Wyprzedaż na AliExpress już trwa i będzie kontynuowana aż do godz. 8:59, 28 sierpnia czasu polskiego. Z tego powodu chcielibyśmy podzielić się z czytelnikami serwisu Instalki.pl kodami promocyjnymi, z których można korzystać aż do ostatniej minuty wyprzedaży. Oto one:Przypominamy, że warto odwiedzać Centrum Kuponów na AliExpress, gdzie cyklicznie publikowane są coraz to nowe kupony zniżkowe. Dla wygody internautów podzielono je na kategorie.W kolejnym dniu wyprzedaży pragniemy zainteresować czytelników serwisu Instalki.pl gadżetami, które pomogą zadbać o czystość mieszkania, ale też... jamy ustnej użytkownika. Jeżeli żaden polecany dziś przedmiot nie przypadł Ci do gustu, odwiedź koniecznie stronę bestsellery z AliExpress , gdzie znajdziesz najwyżej oceniane i najchętniej kupowane produkty z wszystkich kategorii.Uwaga: jeśli postanowicie sobie kupić coś na wyprzedaży, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty, ale przed dodaniem kuponów rabatowych. Do każdego z przedmiotów da się zastosować kupony, więc...Pionowy odkurzacz bezprzewodowy w promocji to doskonały argument za tym, aby pozbyć się ciężkiego i nieporęcznego odkurzacza przewodowego. iLife H70 ma podświetlaną turboszczotkę oraz garść akcesoryjnych końcówek w zestawie, które pomogą sięgnąć w trudno dostępne szczeliny. Duży atut w tej cenie to wysokie ciśnienie ssania.Nieco droższy model odkurzacza iLife to także nieco większe możliwości w zakresie czyszczenia. Wyższa siła ssania, niska masa oraz bardzo długi czas pracy na baterii to tylko niektóre z jego zalet. Uwagę zwraca możliwość opróżniania pojemnika bez kontaktu z zanieczyszczeniami. W tej cenie trudno wymarzyć sobie skuteczniejszy sprzęt.Roidmi Eve Plus to najlepszy robot sprzątający marki należącej do Xiaomi. Nie tylko automatycznie i autonomicznie odkurzy dywany w całym domu lub mieszkaniu, ale też wymyje podłogi. Po skończonej pracy powróci do stacji ładującej i samoczynnie opróżni pojemnik z kurzem. Duże ciśnienie ssania, świetna aplikacja oraz gigantyczne możliwości w zakresie personalizacji sprzątania to jego niepodważalne zalety.Roborock S7 to najlepszy robot sprzątający w ofercie tego producenta. Znajduje to odzwierciedlenie w cenie, ale także i w kompletnym zestawie funkcji, jakich możnaby wymagać od urządzenia sprzedawanego za te pieniądze. Roborock S7 jest cichy, skuteczny, przyjazny alergikom i automatycznie wykrywa czyszczoną powierzchnię, dostosowując do niej tryb ssania. Ma też duży pojemnik na wodę oraz rewelacyjną szczotkę.Roborock S5 Max to propozycja dla osób wymagających, które nie chcą przepłacać za najlepszej klasy sprzęt premium. Model ten efektywnie odkurza i mopuje w sposób autonomiczny, oferując ponadto funkcję selektywnego czyszczenia pomieszczeń, czy też dopasowania zużycia wody do danego pokoju. Ba, użytkownik może też zaprogramować robota w taki sposób, aby nie mopował wyznaczonych obszarów.Kupno sonicznej szczoteczki do zębów jest tańsze niż leczenie zębów, uwierzcie mi. Jeśli do tej pory stosujesz zwykłą szczoteczkę manualną, zainwestuj w choćby najtańsze rozwiązanie soniczne. Polecamy Oclean Air 2 z szerokim wachlarzem funkcji oraz tanimi akcesoryjnymi końcówkami, które kupisz bez problemu w Polsce.Oclean X Pro to szczoteczka soniczna z wysokiej półki, która realnie potrafi nauczyć użytkownika procesu skutecznego szczotkowania. Przyjazna w obsłudze aplikacja, powiadomienia o konieczności zmiany miejsca szczotkowania, ocena efektywności mycia zębów, czy też kilka różnych trybów czyszczenia pozwolą nie tylko minimalizować ryzyko wystąpienia próchnicy, ale także zadbać o dziąsła czy potencjalnie wybielić zęby.