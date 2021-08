Nowe AMD Ryzen jak Intele. Zen 4 standardowo z wbudowaną grafiką w procesorze

Dokumenty Gigabyte opisują AMD Raphael Zen 4 jako serię z powszechnie montowanymi iGPU

Procesory Intela w ostatnich latach nie mają łatwo z konkurencją od AMD, ale czerwoni nie dysponują pewną istotną przewagą. W przeciwieństwie do AMD, Intel powszechnie montuje niemalże w każdym procesorze mobilnym i stacjonarnym (głównie poza serwerowymi i HEDT) iGPU, czyli zintegrowane karty graficzne. Jeśli nie potrzebujemy prawdziwie gamingowego potwora, to bez sensu dokupować osobno kolejny podzespół. Z drugiej strony w przypadku AMD, to praktyka tylko w węższym segmencie procesorów.A przynajmniej tak będzie tylko do oczekiwanej nowej generacji platformy AMD Ryzen. Kolejny raz wypłynęły nieoficjalne informacje, które mówią o powszechnym stosowaniu iGPU RDNA 2 przez AMD w zbliżającej rodzinie układów bazującej na Zen 4. Chips and Cheese ujawniło niekoniecznie skierowane do zwykłych internautów dokumenty Gigabyte, z których jasno wynika, że wbudowane karty graficzne będą w AMD normą, tak jak obecnie w Intelu.