Kamerki i inne akcesoria samochodowe na wyprzedaży w AliExpress

Przydatne gadżety do samochodu.

ZWROT28 - $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami

- $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami ALISIERPIEN46 - $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami

- $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami ALIALI8 - $10 zniżki przy wydanych $80, dla wszystkich użytkowników

- $10 zniżki przy wydanych $80, dla wszystkich użytkowników POLSKA8 - $15 zniżki przy wydanych $120, dla wszystkich użytkowników

- $15 zniżki przy wydanych $120, dla wszystkich użytkowników PLULGA1 - $30 zniżki przy wydanych $300, dla wszystkich użytkowników

- $30 zniżki przy wydanych $300, dla wszystkich użytkowników PLUPUST - $20 zniżki przy wydanych $200, dla wszystkich użytkowników

- $20 zniżki przy wydanych $200, dla wszystkich użytkowników PLPOWRACA5 - $5 przy wydanych $40, działa tylko stronie 3 - 7 Delivery Days , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $5 przy wydanych $40, działa tylko stronie , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLPOWRACA8 - $8 przy wydanych $60, działa tylko stronie 3 - 7 Delivery Days , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $8 przy wydanych $60, działa tylko stronie , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK10 - $10 przy wydanych $80, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $10 przy wydanych $80, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK18 - $18 przy wydanych $150, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $18 przy wydanych $150, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK25 - $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK30 - $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego użytkownika

- $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego użytkownika AEPREZENTY200 - $50 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 1 użycia dla każdego użytkownika

- $50 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 1 użycia dla każdego użytkownika 8AESELETED6 - $6 zniżki przy wydanych $50, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

- $6 zniżki przy wydanych $50, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na 8AESELETED11 - $11 zniżki przy wydanych $90, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

- $11 zniżki przy wydanych $90, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na 8AESELETED14 - $14 zniżki przy wydanych $120, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

- $14 zniżki przy wydanych $120, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na 8AESELETED19 - $19 zniżki przy wydanych $160, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

1. Kamerka 70mai 4K Dash Cam A800S

PLSPADEK10

2. Wideorejestrator 70mai A500 Dash Cam Pro Plus

ALIALI8

3. Kamerka 70mai Dash Cam A400

ALISIERPIEN46

4. Wideorejestrator DDPAI Mola N3

ALISIERPIEN46

5. Kamerka DDPAI Z40

ALISIERPIEN46

6. Sprężarka powietrza Baseus

ZWROT28

7. Urządzenie do awaryjnego rozruchu samochodu Baseus

ALISIERPIEN46

Źródło: AliExpress





Dzisiaj mamy dla Was przygotowane zestawienie akcesoriów do samochodu. Prym wiodą w nim kamerki DVR firm takich jak 70mai czy DDPAI, ale znajdziemy tu także oferty na sprężarkę i zestaw do rozruchu samochodu od firmy Baseus.Z okazji powrotu do szkoły i pracy , platforma AliExpress przygotowała kody zniżkowe, które możemy wykorzystać by jeszcze bardziej zniżyć ceny podanych w artykule produktów. Oto ich lista:Więcej kuponów rabatowych znajdziemy na stronie Kupony dla Ciebie A teraz przejdziemy do przedstawienia dzisiejszej oferty.Flagowy produkt firmy 70 mai nagrywający w rozdzielczości 4k. Wyposażony w w czujnikz kątem widzenia 140°. dzięki czemu urządzenie uchwyci co się dzieje na poboczu i chodniku. A800S wykorzystuje technologię redukcji szumów 3D DNR i inteligentny algorytm AI by zapewnić wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. Kamerka wspiera system ADAS oraz posiada wbudowany GPS.Kamerkakupimy za 494,78 zł (121.19) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Podaną cenę uzyskamy korzystając z koduPo tym urządzeniu możemy spodziewać się wysokiej jakości obrazu w rozdzielczościdzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego przetwornika Sony IMX335. Producent zaprojektował wideorejestrator by optymalnie przylegał do szyby. W urządzeniu zamontowano akumulator o pojemności 500 mAh. Obsługę urządzenia ułatwi 2-calowy ekran IPS. Wbudowany w kamerę moduł GPS pozwoli zapisać wszystkie parametry jazdy.Wideorejestratorkupimy za 320,48 zł ($78.44) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę obniżymy wykorzystując kodKamerka na deskę rozdzielczą nagrywająca w rozdzielczości 1440p i oferująca. A400 oferuje dobrą jakość nagrań w słabych warunkach oświetlenia dzięki zastosowaniu obiektywu F2.0 i technologii Wide Dynamic Range (WDR). Kamerka zaczyna automatycznie nagrywać obraz podczas kolizji dzięki wbudowanemu czujnikowi wstrząsów.Wideorejestratorkupimy za 192,04 zł ($47.13) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę obniżymy korzystając z koduMola N3 wyposażona jest w procesor HiSilicon od Huawei oraz czujnik obrazu OV OS05A10. Urządzenie tworzy nagrania w rozdzielczościw 30 klatkach na sekundę. Posiada wbudowany czujnik g-sensor, który automatczynie zabezpieczy nagranie i przeniesie je do specjalnego folderu podczas stłuczki. Kamerka automatycznie nadpisuje stare nagrania nowymi, gdy zabraknie miejsca na karcie.Kamerkaz wbudowanym GPSem do kupienia za 266,88 zł ($66.94) . Wysylka z Polski. Cenę uzyskamy korzystając z koduWideorejestrator wyposażono w czujnik Sony IMX335 dzięki czemu jest on w stanie nagrywać obraz w rozdzielczości. Z40 korzysta z algorytmów oraz autorskiej technologii obrazowania Realcube by uzyskać jaśniejsze i bardziej szczegółowe nagrania. Urządzenie wykorzystuje także technologię, która pomaga uchronić nagrania przed zniszczeniem podczas wypadku. Onraz wideo zapisywany jest jednocześnie na karcie microSD oraz w pamięci NAND Flash kamerki. W wypadku gdy karta ulegnie uszkodzeniu, nagranie można odzyskać z pamięci NAND.Wideorejestratorkupimy za 244,67 zł ($61.37) korzystając z koduWielozadaniowa sprężarka powietrza od firmy Baseus. Dzięki niej możemy szybko napompować piłki do koszykówki, koła w samochodach, rowerach i motocyklach, itd. Producent wbudował w dyszę powietrzną inteligętny czujnik, który wykryje ciśnienie w oponach i następnie wyświetli je na ekranie sprężarki. Urządzenie może pompować koła w następujących zakresach - 2,3 - 2,5 bar dla opon samochodowych, 1,8 - 3.0 bar dla kół w motocyklach i 30 - 65 psi dla rowerów.Sprężarka powietrzadostępna zakorzystając z kuponuZestaw do rozruchu pojazdów z akumulatorami 12V. Urządzenie jest w stanie natychmiastowo urochomić samochód za pomocą. Zestaw przystosowany jest do działania nawet w warunkach ekstremalnego zimna (-20℃) i ciepła (60℃). Urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz, który pokazuje stopień naładowania akumulatora. Bateria o pojemnościpozwala na 50 rozruchów pojazdu na jednym ładowaniu. Urządzenie może posłużyć także jako latarka i power bank.Zestaw do rozruchu samochodu Baseus kupimy za 212,94 zł ($53.41) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy korzystając z kodu