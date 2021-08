Neo QLED Samsung – bez kompromisów

Szeroka oferta Neo QLED

Neo QLED - telewizor Mini LED klasy premium

Samsung od ponad 15 lat jest globalnym numerem jeden, według raportu firmy badawczej Omdia, w ilości sprzedanych telewizorów. Analogicznie od 2005 roku wygląda sytuacja na naszym rynku, gdyż odbiorniki tej firmy są najczęściej wybierane przez polskich konsumentów. Co roku nowe modele TV Samsung budzą duże zainteresowanie wśród klientów oraz całej branży.W 2021 r. w sklepach pojawiła się nowa kategoria produktowa – Mini LED. Można ją śmiało określić jako ewolucję klasycznego odbiornika LCD LED. Samsung swoim klientom zaoferował serię Neo QLED, w której wykorzystano dwie technologie istotnie wpływające na jakość obrazu: wspomniany powyżej Quantum Mini LED i QLED (tzw. kropka kwantowa znana z telewizorów QLED). Ponadto w najnowszych egzemplarzach znajdziemy ciekawe rozwiązania w systemie audio oraz ważne opcje gamingowe, które zostaną przedstawione w dalszej części tekstu.Oferta Samsung w segmencie Mini LED jest niesamowicie szeroka. Neo QLED to aż 5 serii z łącznie osiemnastoma modelami (8K: Q900A, QN800A oraz 4K: QN95A, QN91A, QN85A) o różnych przekątnych od 50” do 85” (8K od 65” do 85”). Na uwagę zasługuje 50” egzemplarz QN91A. Jest to obecnie jedyny na rynku Mini LED w tym rozmiarze przekątnej - bardzo ciekawa propozycja dla osób posiadających mniejszą przestrzeń lub chcących ulokować telewizor np. w małej sypialni.W modelach Q900A, Q800A producent zastosował moduł One Connect Pro, który można zamocować do stopy telewizora, a w modelu Q95A moduł One Connect który sprawdza się przede wszystkim, gdy telewizor znajduje się na ścianie lub na odsłoniętym stoliku - wszędzie tam, gdzie zależy nam na zminimalizowaniu okablowania sprzętu. Dla wyjaśnienia: moduł ten to niewielkie pudełko, w którym zlokalizowano wszystkie łącza. Oba urządzenia (TV i One Connect) są połączone ze sobą tylko Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem (długość 2,5 m), zapewniającym przepływ energii elektrycznej oraz transmisję sygnału.Dzięki wykorzystaniu kilku kluczowych rozwiązań, m.in. technologii Quantum Mini LED, technologii Quantum Dot, dedykowanemu procesorowi AI Neo Quantum, producentowi udało się uzyskać w Neo QLED bardzo dobrą jakość obrazu.Mini LED opiera się na zastosowaniu małych diod LED, które są bardzo gęsto rozmieszczone na tylnej części panelu w celu podświetlenia matrycy. Technologia ta ma kilka dużych zalet: lepsza dystrybucja światła, precyzyjniejsze podświetlenie matrycy. W telewizorach Neo OLED w zależności od przekątnej oraz modelu montuje się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy diod LED, podczas gdy w tradycyjnych TV z technologią FALD jest ich od kilkudziesięciu do kilkuset.Nieodłącznym elementem Mini LED jest system lokalnego wygaszania, który działa na zasadzie miejscowego/strefowego sterowania obszarami podświetlenia za pomocą algorytmu. Ma to bardzo duży wpływ na poziom kontrastu. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy na ekranie naszego telewizora bardziej realistyczną, głębszą czerń.W Neo QLED znajdziemy w zależności od egzemplarza od kilkuset do ponad dwóch tysięcy (odbiorniki 8K) stref lokalnego wygaszania.Autorska technologia Samsung Quantum Matrix zapewnia dokładniejszą kontrolę światła wytwarzanego przez diody Quantum Mini LED. W konsekwencji, jak informuje Samsung, Neo QLED generuje o 40% wyższą jasność w porównaniu do tradycyjnego TV LCD LED. Ponadto umożliwia to lepsze zarządzanie kontrastem, co przekłada się na uzyskanie głębszych odcieni czerni np.: w tzw. cieniach, przejściach tonalnych w obszarze ciemnych barw.Największymi zaletami Quantum Dot (kropki kwantowej) jest uzyskanie 100% natężenia kolorów zawierającego większe nasycenie oraz lepsze odwzorowanie na palecie barw, co w połączeniu z materiałami 4K w HDR daje bardzo ładne efekty wizualne.Jednym z najistotniejszych atrybutów Neo OLED jest procesor, gwarantujący upscaling na najwyższym poziomie. AI Neo Quantum 8K / AI Neo Quantum 4K wykorzystują sztuczną inteligencję oraz 16-neuronową sieć. Warto wspomnieć, że ta jednostka skaluje treści w oparciu o kilka aspektów: rozdzielczość (np.: z FHD do 8K), detale czy tzw. szumy. W efekcie uzyskujemy lepszy, bardziej precyzyjny obraz z wyostrzonymi detalami, kolorami. Poprawiony w stosunku do materiału wyjściowego i bardziej przyjemny dla oka.W każdym Neo QLED znajdziemy kilka znaczących rozwiązań odnośnie dźwięku.Aktywny Wzmacniacz Głosu to funkcja umożliwiająca automatyczne pogłośnienie ścieżki dźwiękowej tak, aby dialogi były lepiej słyszalne w przypadku wystąpienia hałasu z otoczenia (np. kosiarka za oknem, ekspres do kawy, odkurzacz).W Neo QLED producent zainstalował tzw. algorytm optymalizacji systemu audio. Odbiornik sprawdza warunki akustyczne pomieszczenia, a następnie dostosowuje dźwięk względem otrzymanych danych.Dźwięk Podążający za Obiektem to jedno z najlepszych rozwiązań zastosowanych przez Samsung w systemie audio. W zależności od egzemplarza 4K lub 8K mamy różne jego warianty:Mechanizm „dźwięku podążającego za obiektem” jest oparty o specjalne rozmieszczenie głośników oraz algorytm, który zarządza dystrybucją fonii. W wielkim uproszczeniu: widz może śledzić np.: obiekty, postaci pojawiające się na ekranie nie tylko wzrokiem, ale również za pomocą słuchu, w zależności od ich położenia np.: górny lewy róg TV. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi lepiej wczuć się w akcję filmu, czy atmosferę widowiska rozrywkowego lub sportowego. Poniższy materia filmowy obrazuje działanie systemu Dźwięku Podążającego za Obiektem.Wszystkie egzemplarze Neo QLED oferują szereg udogodnień dla graczy. Każdy model został wyposażony w matrycę o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz złącze HDMI 2.1. Oprócz Automatycznego trybu gry (ALLM), który jest implementowany przez producenta już od czterech lat, najnowsze telewizory otrzymały wsparcie dla FreeSync Premium Pro firmy AMD. Do największych korzyści, płynących z tego rozwiązania można zaliczyć m.in.: niskie opóźnienia podczas gry, brak tzw. efektu rozrywania, 4K w 120 Hz, obsługę treści HDR oraz funkcję LFC (Low Framerate Compensation), która ma za zadanie poprawić płynność obrazu (poprzez duplikowanie klatek) w trakcie pojawienia się zbyt niskiej liczby klatek na sekundę.Dodatkowo w Neo QLED jest dostępny Ultra Szeroki Widok w Grach, który do tej pory był zarezerwowany dla monitorów gamingowych. Gracz ma możliwość zmienienia proporcji obrazu na 21:9 lub 32:9, co pozwoli uzyskać szerszą perspektywę w trakcie rozgrywek.VDA (Verband der Elektrotechnik) - jedno z największych stowarzyszeń naukowo-technicznych w Europie - wyróżniło wybrane odbiorniki Samsunga, m.in.: QN900, QN800, QN85 w kategorii „Gaming TV Performance”. Telewizory otrzymały certyfikację, która gwarantuje użytkownikom uzyskanie wysokiego poziomu jasności (w trakcie emisji formatu HDR), przekraczającego 1000 nitów oraz bardzo niskiego input lag (poniżej 10 ms).Dzięki systemowi Tizen, który znajduje się w Neo QLED, mamy dostęp do wszystkich najważniejszych serwisów VOD m.in.: Netflix, Apple TV, Rakuten TV, HBO GO. Odbiorniki są również kompatybilne z AirPlay2, co w bardzo dużym stopniu ułatwia parowanie urządzenia np. z iPhone, czy iPad.Tryb Ambient Plus (funkcja dekoracyjno-informacyjna) jest dedykowany konsumentom, którzy docenią nie tylko walory funkcjonalne urządzenia, ale i potraktują telewizor, jako element przestrzeni, wystroju wnętrza, nadający pomieszczeniu nowoczesny charakter. Użytkownik na ekranie ma możliwość wyświetlenia np.: pokazu zdjęć, bieżących informacji, pogody, zegara, dekorów lub tła analogicznego do koloru ściany, na której znajduje się odbiornik.Multi View to opcja, za pomocą której dzielimy obraz wyświetlany na TV na dwie (4K) lub cztery części (8K) lub lokujemy małe okno w jednym z czterech miejsc na ekranie. W praktyce, posiadacz Neo QLED może np. oglądać telewizję, korzystać z konsoli, a obok obserwować sklonowany ekran swojego telefonu.W serii Neo QLED znajdziemy wszystko to, co jest niezbędne, aby w pełni cieszyć się podczas oglądania naszych ulubionych seansów filmowych, a także podczas gier na Xbox/ Playstation. Do dużych plusów w kategorii obrazu można zaliczyć szeroką paletę barw, zapewniającą bardzo dobrą reprodukcję kolorów oraz wysoką jasność, gwarantującą świetny tzw. efekt HDR. Dodatkowo w odbiornikach wykorzystano technologię Mini LED z systemem lokalnego wygaszania, co znacząco wpływa na uzyskanie głębszej czerni. Ponadprzeciętny system audio pozwala użytkownikowi wczuć się lepiej w akcję filmu, atmosferę widowiska rozrywkowego lub sportowego. Jak już wspomniano, w każdym z modeli znajdziemy szereg istotnych rozwiązań dedykowanych dla graczy, m.in. FreeSync Premium PRO lub tryb Ultra Szeroki Widok Gry. Wszystkie powyżej przytoczone zalety najnowszych produktów Samsung zapewne ułatwią wielu konsumentom podjęcie decyzji o zakupie Neo QLED.Tekst powstał we współpracy z firmą Samsung