Samsung zaszył w telewizorach backdoora. Może je zdalnie wyłączyć

Czy tak powinno być?

Backdoor w telewizorach Samsung

Czy zdalna blokada TV Samsunga jest rzeczywiście potrzebna?

Rzadko (nigdy?) zdarza się, aby producent elektroniki oficjalnie chwalił się zastosowanie w niej zabezpieczeń mogących potencjalnie szkodzić interesom uczciwych konsumentów. Swojego czasu zabezpieczeniami DRM w grach chwaliło się Denuvo, co spotkało się z ostrą reakcją ze strony niezadowolonych graczy. Teraz podobny komunikat wystosował oddział firmy Samsung Afryki Południowej, który przyznał się, że stosuje w swoich telewizorach backdoory, pozwalające na ich zdalną deaktywację.Samsung South Africa ogłosił wdrożenie funkcji zdalnej blokady we wszystkich telewizorach Samsung. System blokowania ma znaleźć zastosowanie w odniesieniu do telewizorów, które zostały nabyte przez użytkowników w sposób niezgodny z prawem, a w niektórych przypadkach skradzione z magazynów Samsunga. Technologia jest już fabrycznie instalowana we wszystkich telewizorach Samsung.TV Block to zdalne rozwiązanie zabezpieczające, które wykrywa, czy dany telewizor marki Samsung został niewłaściwie aktywowany. Według deklaracji producenta zapewnia on, że telewizory mogą być używane tylko przez prawowitych właścicieli z ważnym dowodem zakupu. Celem technologii jest przeciwdziałanie tworzeniu się rynków wtórnych związanych ze sprzedażą nielegalnych towarów, zarówno w RPA, jak i poza granicami tego kraju.Zdalna blokada telewizorów Samsung działa w następujący sposób:W telewizorach Samsung skradzionych z magazynu aktywowany jest zdalnie system blokowania TVBlokada zaczyna obowiązywać, gdy użytkownik skradzionego telewizora połączy się z Internetem w celu korzystania z telewizoraPo podłączeniu do sieci numer seryjny telewizora jest identyfikowany na serwerze Samsung i aktywowana jest blokada, deaktywująca wszystkie funkcje telewizoraJeśli telewizor klienta zostanie nieprawidłowo zablokowany, funkcja może zostać przywrócona po przesłaniu dowodu zakupu i ważnej licencji telewizyjnej na adres serv.manager(at)samsung.comCytując jeden z komentarzy w sieci: po co tworzyć zabezpieczenie umożliwiające włączenie urządzenia jedynie prawowitemu właścicielowi, skoro można zaszyć w oprogramowaniu ukrytego backdoora z opcją blokowania urządzenia? To na pewno dla dobra i bezpieczeństwa konsumentów.Czy faktycznie telewizory są aż tak często kradzione, czy backdoor powstał w innym celu?Źródło: Samsung