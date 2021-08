Oddaj swój smartfon T-Mobile - dostaniesz nowy z 5G

Tak, jest haczyk.

Samsung Galaxy A22 5G w zamian za stary smartfon

Nokia 2.3 32 GB

Nokia 2.4 64 GB

Nokia 2.4 32 GB

Nokia 3.1 32 GB

Nokia 3.1 16 GB

Nokia 5.1 32 GB

Nokia 5.1 16 GB

Nokia 6.2 64 GB

Nokia 6.2 32 GB

Nokia 6.2 128 GB

Oppo A15 32 GB

Oppo A72 128 GB

Oppo A7x 128 GB

Samsung Galaxy A10 32 GB

Samsung Galaxy A12 64 GB

Samsung Galaxy A12 32 GB

Samsung Galaxy A12 128 GB

Samsung Galaxy A20 32 GB

Samsung Galaxy A20e 32 GB

Samsung Galaxy A20s 64 GB

Samsung Galaxy A20s 32 GB

Samsung Galaxy A21 64 GB

Samsung Galaxy A21s 64 GB

Samsung Galaxy A21s 32 GB

Samsung Galaxy A40 64 GB

Samsung Galaxy A5 (2017) 64 GB

Samsung Galaxy A5 (2017) 32 GB

Samsung Galaxy A50s 64 GB

Samsung Galaxy A50s 128 GB

Samsung Galaxy A6 (2018) 64 GB

Samsung Galaxy A6 (2018) 32 GB

Samsung Galaxy A6+ (2018) 64 GB

Samsung Galaxy A6+ (2018) 32 GB

Samsung Galaxy A7 (2017) 32 GB

Samsung Galaxy A7 (2018) 64 GB

Samsung Galaxy A7 (2018) 128 GB

Samsung Galaxy J3 (2017) 16 GB

Samsung Galaxy J4+ 32 GB

Samsung Galaxy J4+ 16 GB

Apple iPhone 6s 32 GB

Apple iPhone 6s 16 GB

Apple iPhone SE 64 GB

Apple iPhone SE 32 GB

LG K22 32 GB

LG K30 32 GB

LG K30 (2019) 16 GB

LG K40 32 GB

LG K40S 32 GB

LG K42 64 GB

Huawei Mate 20 lite 64 GB

Motorola Moto E6 Play 32 GB

Motorola Moto E6 Plus 64 GB

Motorola Moto E6 Plus 32 GB

Motorola Moto E7 32 GB

Motorola Moto E7 Plus 64 GB

Motorola Moto G7 Power 64 GB

Huawei P smart 2019 64 GB

Huawei P smart 2019 32 GB

Huawei P smart 2020 64 GB

Huawei P smart 2020 128 GB

Huawei P smart Pro 2019 64 GB

Huawei P20 lite 64 GB

Huawei P20 lite 32 GB

Huawei P20 lite 128 GB

Huawei P20 lite (2019) 64 GB

Huawei P20 lite (2019) 128 GB

Huawei P30 lite 128 GB

Huawei P30 lite New Edition 256 GB

Xiaomi Redmi 9 64 GB

Xiaomi Redmi 9 128 GB

Xiaomi Redmi 9AT 32 GB

Xiaomi Redmi Note 9 64 GB

Xiaomi Redmi Note 9 32 GB

Xiaomi Redmi Note 9 128 GB

Xiaomi Redmi Note 9 4G 256 GB

Xiaomi Redmi Note 9 4G 128 GB

Sony Xperia 1 64 GB

Sony Xperia 1 128 GB

Sony Xperia XA2 32 GB

Huawei Y6p 64 GB

Huawei Y6s (2019) 64 GB

Huawei Y6s (2019) 32 GB

Huawei Y7 Pro (2018) 32 GB

Huawei Y7 Pro (2019) 64 GB

Huawei Y7 Pro (2019) 32 GB

Huawei Y7 Pro (2019) 128 GB

Samsung Galaxy A70s 128 GB

Samsung Galaxy S7 64 GB

Samsung Galaxy S7 32 GB

Samsung Galaxy S7 active

Samsung Galaxy S7 edge 64 GB

Samsung Galaxy S7 edge 32 GB

Samsung Galaxy S7 edge 128 GB

Apple iPhone 6s 64 GB

Apple iPhone 6s 128 GB

Apple iPhone 6s Plus 32 GB

Apple iPhone 6s Plus 16 GB

Apple iPhone SE 128 GB

LG K50S 32 GB

Xiaomi Mi 9 Lite 64 GB

Motorola Moto G8 Power 64 GB

Motorola Moto G9 Play 64 GB

LG Q7 64 GB

LG Q7 32 GB

Sony Xperia 10 64 GB

Samsung Galaxy A41 64 GB

Samsung Galaxy A50 64 GB

Samsung Galaxy A50 128 GB

Samsung Galaxy A70 128 GB

Samsung Galaxy Note FE 64 GB

Samsung Galaxy S8 64 GB

Samsung Galaxy S8 Active 64 GB

Apple iPhone 6s Plus 64 GB

Apple iPhone 7 32 GB

Apple iPhone 7 128 GB

Huawei Mate 30 128 GB

Xiaomi Mi 8 64 GB

Xiaomi Mi 8 128 GB

Huawei P20 64 GB

Huawei P20 128 GB

Huawei P20 Pro 64 GB

Huawei P20 Pro 256 GB

Huawei P20 Pro 128 GB

Huawei P30 64 GB

Huawei P30 256 GB

Huawei P30 128 GB

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max 64 GB

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max 128 GB

Oppo Reno3 256 GB

Oppo Reno3 128 GB

Oppo Reno3 A 128 GB

Sony Xperia XZ3 64 GB

Samsung Galaxy A51 64 GB

Samsung Galaxy A71 128 GB

Samsung Galaxy Note10 Lite 128 GB

Samsung Galaxy Note8 64 GB

Samsung Galaxy Note8 256 GB

Samsung Galaxy Note8 128 GB

Samsung Galaxy S8+ 64 GB

Samsung Galaxy S8+ 128 GB

Apple iPhone 6s Plus 128 GB

Apple iPhone 7 256 GB

Apple iPhone 7 Plus 32 GB

Huawei Mate 30 Lite 128 GB

Oppo Reno3 Pro 256 GB

Oppo Reno3 Pro 128 GB

Oppo Reno4 Lite 128 GB

Samsung Galaxy A51 128 GB

Samsung Galaxy S9 64 GB

Samsung Galaxy S9 256 GB

Samsung Galaxy S9 128 GB

Apple iPhone 7 Plus 256 GB

Apple iPhone 7 Plus 128 GB

Apple iPhone 8 64 GB

Apple iPhone 8 128 GB

LG G8S ThinQ 64 GB

LG G8S ThinQ 128 GB

LG G8X ThinQ 128 GB

Samsung Galaxy S10 Lite 128 GB

Samsung Galaxy S10e 512 GB

Samsung Galaxy S9+ 64 GB

Samsung Galaxy S9+ 256 GB

Samsung Galaxy S9+ 128 GB

Apple iPhone 8 256 GB

Huawei Mate 30 Pro 256 GB

Huawei Mate 30 Pro 128 GB

Huawei P30 Pro 512 GB

Huawei P30 Pro 256 GB

Huawei P30 Pro 128 GB

Samsung Galaxy Note9 512 GB

Samsung Galaxy Note9 128 GB

Samsung Galaxy S10e 256 GB

Samsung Galaxy S10e 128 GB

Apple iPhone 8 Plus 64 GB

Apple iPhone 8 Plus 128 GB

LG V40 ThinQ 64 GB

LG V40 ThinQ 128 GB

Apple iPhone 8 Plus 256 GB

Samsung Galaxy S10 128 GB

Samsung Galaxy S10 512 GB

Samsung Galaxy S10+ 128 GB

Samsung Galaxy S10+

T-Mobile z okazji swojego 25-lecia działalności w Polsce przygotowało niespodziankę. W ramach promocji o nazwie "urodziny z 5G" konsumenci mogą wymienić swój starty smartfon na nowiutki model Samsung Galaxy A22 5G o wartości 1049 złotych. Jak zapewne się domyślacie istnieje pewien haczyk. Nie każdy telefon opłaca się oddawać, ale na liście liczącej sobie około 100 modeli urządzeń są też takie, których wartość Samsung Galaxy A22 z 5G przewyższa.Dzięki akcji "Urodziny z 5G" użytkownicy sieci T-Mobile mogą stać się właścicielami nowego smartfona z dostępem do sieci 5G. W jaki sposób? Zasady są proste. Wystarczy oddać T-Mobile swój stary smartfon, by bez dopłaty otrzymać Samsunga Galaxy A22 5FG. W tym celu wystarczy przyjść do wybranego salonu własnego T-Mobile lub autoryzowanego punktu sprzedaży ze swoim urządzeniem. Na miejscu konsultanci będą poddawali telefony procesowi weryfikacji wizualnej i technicznej, aby sprawdzić, czy urządzenie jest w pełni sprawne.Które smartfony można oddać w zamian za Samsunga Galaxy A22 5G? Lista jest bardzo długa, więc najwygodniej sprawdzisz, czy posiadany przez Ciebie telefon się kwalifikuje, korzystając z opcji wyszukiwania na stronie (CTRL+F).Akcja potrwa od 24 sierpnia do 16 września.Źródło: T-Mobile