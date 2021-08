Przyjemny powrót do szkoły i pracy z dobrym laptopem. Jaki notebook wybrać?

Wszechstronny, czyli jaki?

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Bardzo mi przykro, ale aktualnie ku końcowi ma się sezon wakacyjny. Tak, wiem, studenci mają w perspektywie jeszcze miesiąc laby, ale wrzesień to dla niektórych z nich czas poprawek i, no... wiecie jak jest. Wakacje kończą się wraz z nastaniem 1 września, kiedy to młodzież wraca do szkół podstawowych i średnich, basta. Na szczęście powrót do nauki i pracy można sobie uprzyjemnić. Jak? To oczywiste: zakupami. Koniec sierpnia i początek września to czas, w którym Polacy rokrocznie szukają nowych laptopów - zwłaszcza, gdy wisi nad nimi perspektywa pracy i nauki zdalnej. Wybór fajnego laptopa na lata jest dziś łatwiejszy niż zwykle. Wystarczy patrzeć w dobrą stronę.Rynek notebooków zdominowany jest dziś przez urządzenia wykorzystujące karty graficzne NVIDIA GeForce z serii RTX i GTX. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę to, co konsumenci dostają niejako "w gratisie" od popularnego producenta - o czym za chwilkę. I o ile odrobinę problemów sprawić może wybór pomiędzy notebookami z procesorami Intel i AMD lub tego czy wybrać model z 8 czy 16 GB RAM-u, to stawiając na laptop z układem GeForce RTX zawsze wybierzecie dobrze. Dlaczego? Już tłumaczę.Każdy ma swoje preferencje dotyczące producentów elektroniki. Pomimo że w swoich wpisach zawsze uczulam innych na to, że na etapie podejmowania decyzji zakupowych powinno się kierować raczej indywidualnymi ocenami uzyskiwanymi w recenzjach przez poszczególne modele urządzeń, a nie samym tylko subiektywnym postrzeganiem marki, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś wymarzył sobie laptop firmy X, a woli uniknąć laptopa firmy Y. Karty NVIDIA GeForce RTX są obecne na pokładzie notebooków wszystkich największych producentów Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI, Razer, ale bez kłopotu sprawdzisz sobie taki sprzęt wybierając coś z oferty polskiej marki, która upatrzony laptop pozwoli Ci nawet dodatkowo spersonalizować. Jednym słowem: wybór karty graficznej NVIDIA przekłada się na ogromny wybór urządzeń i konfiguracji, co stanowi już zaletę samą w sobie.

Gamingowy laptop to wszechstronny laptop

Laptop do gier jako stacja robocza? Proszę bardzo

Każdy wybór będzie dobry, jeśli będzie świadomy

Materiał powstał we współpracy z Media Expert

Hyperbook GTR na pokładzie może mieć nawet GeForce RTX 3080. | Źródło: HyberbookJak już wspomniałem, w sklepach znajduje się kolosalny wybór notebooków z kartami NVIDIA GeForce RTX. Wynika to nie tylko z faktu, iż niemal wszyscy producenci OEM stawiają na te układy, ale też z bardzo dużej oferty produktowej w obrębie tej rodziny. NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060, RTX 3050 Ti i RTX 3050 - każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Poszczególne modele różnią się od siebie wydajnością i są dedykowane nieco innym grupom odbiorców, ale wszystkie mają wspólny mianownik: umożliwiają użytkownikom wykorzystywanie technik NVIDIA w trakcie codziennej zabawy i pracy. Pozwólcie, że podam kilka przykładów.Szukając laptopa do nauki zdalnej nie sposób myśleć wyłącznie o edukacji. Sprzęt powinien być uniwersalny, co według definicji miłośników gier znaczy: umożliwiać granie w nowe gry w odpowiedniej jakości i rozdzielczości. Nie samą nauką człowiek żyje i po godzinach należy mu się trochę odpoczynku. Kiedyś "laptop gamingowy" z prawdziwego zdarzenia musiał kosztować blisko 10 tysięcy złotych. Dziś? Przystępny cenowo Dell Inspiron G15 z GeForce RTX 3050 Ti na pokładzie pozwala grać w rozdzielczości Full HD i w wysokich detalach w większość najnowszych gier. W CS:GO i innych tytułach e-sportowych bez problemu wygeneruje 120 klatek na sekundę, które wyświetli matryca 120 Hz. Tam, gdzie klatek jest za mało, z pomocą przychodzi technika DLSS. Co zyskujemy dzięki niej?Dell Inspiron G15. | Źródło: DellW telegraficznym skrócie: aktywacja DLSS w kompatybilnych grach pozwala zwiększyć liczbę klatek na sekundę nawet o 30-70%. DLSS, czyli, Deep Learning Super-Sampling, to nowoczesna technologia wygładzania krawędzi korzystająca z głębokiego uczenia. Nie obciąża znacząco układu graficznego, a procedura tworzenia obrazu w wysokiej rozdzielczości na podstawie obrazu w niskiej rozdzielczości, odbywa się bez większej utraty jakości obrazu przeskalowanego. Wprawne oko je dostrzeże, ale w scenach dynamicznych jest to wyjątkowo trudne. Gigantyczny zysk w postaci o niebo wyższej płynności wyświetlanego obrazu jest wart włączenia tej opcji, w każdym przypadku. Miłośnicy rozrywki w trybie wieloosobowym powinni znać także technologię NVIDIA Reflex, która zadebiutowała wraz z układami GeForce RTX z serii 30.Wszystkie laptopy z najnowszymi kartami NVIDIA GeForce RTX pozwalają cieszyć się mniejszymi opóźnieniami pomiędzy akcją wykonywaną na klawiaturze i myszy przez gracza, a tym, co dzieje się na ekranie. Jest to właśnie zasługa techniki NVIDIA Reflex, dopasowującej działanie silnika kompatybilnej gry w taki sposób, by eliminować kolejkę renderowania układu GPU i odciążać procesor. Co to daje? Możliwość szybszego reagowania na wydarzenia na ekranie. Fortnite, Apex Legends, Valorant i garść innych gier już ją obsługują.Wiele osób poszukujących nowego laptopa chciałoby wykorzystać go nie tylko do zabawy i robienia notatek na wykładach, ale także zrobić z niego użytek w bardziej zaawansowanych aplikacjach. Student architektury może zechcieć skorzystać z NVIDIA Omniverse i tworzyć efektowne wizualizacje, a student filmówki montować filmy. Tutaj przyda się już nieco wydajniejsza karta graficzna, przyspieszająca renderowanie dzięki rdzeniom CUDA. Do takich zastosowań polecałbym coś najmniej pokroju laptopa ACER Nitro 5 AN515-45 z GeForce RTX 3060 . Można powiedzieć, że jest to GPU typu "entry level" dla aplikacji kreatywnych", przy okazji pozwalające w pełni nacieszyć oczy ray tracingiem w grach. Czym jest ray tracing, o którym tyle się mówi?Ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym w grach, jest technologią NVIDIA, która obiektywnie zbliża rozgrywkę w stronę fotorealizmu. Techniki RT to realistyczne cienie, odbicia w wodzie i w zasadzie na dowolnej powierzchni oraz genialne oświetlenie. Smaczki i drobiazgi, na które nie zwraca się uwagi? Zdania są podzielone - ja je dostrzegam i doceniam. Jeśli raz zagrasz na swoim nowym laptopie w Metro Exodus z aktywnym DLSS, w wysokich ustawieniach graficznych i włączonym DLSS, zrozumiesz, że jest się czym zachwycać. Największy mankament RT? Technologii tej nie zaimplementowano we wszystkich grach, gdzie miałaby ona znaczenie, a szkoda... Wszystko w rękach deweloperów.Powyższe przykłady pokazują, że notebooki gamingowe nie muszą służyć wyłącznie do gier. W zasadzie to tylko namiastka szerokiego zakresu zastosowań laptopów z układami NVIDIA, pokazujących swój potencjał także w dziedzinach STEM - nauce, technologii, inżynierii i matematyce. Procesory graficzne od "zielonych" przyspieszają najczęściej używane na kierunkach technicznych oraz w zastosowaniach profesjonalnych aplikacje - na rozbudowanej liście wspieranych narzędzi są m.in. Unity, Solidworks, Rapids, Matlab, Blender, Unreal Engine, Creo CAD, PyTorch i wiele innych. Trudno wymarzyć sobie lepszy laptop dla ucznia lub studenta kierunku ścisłego od notebooka z grafiką NVIDIA.Jeszcze do niedawna trudno byłoby uwierzyć, że w laptopie uda się zamknąć kartę graficzną o mocy obliczeniowej pokroju GeForce'a RTX 3070 lub RTX 3080. Tymczasem... w sprzedaży znajdziecie duży wybór notebooków z układami RTX 3070 i 3080 Laptop GPU, które nie odstają mocno możliwościami od swoich desktopowych odpowiedników. Laptop wyposażony w jedną z takich konstrukcji, choćby ASUS TUF Dash F15 FX516PR , może z powodzeniem pełnić rolę nie tylko sprzętu dla gracza, ale także profesjonalisty. Procesor Intel Core i7-11370H, nawet 32 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD - mobilna stacja robocza lub idealny sprzęt dla streamera jak się patrzy.ASUS TUF Dash F15 FX516PR. | Źródło: ASUSMontowanie zdjęć, filmów, wykonywanie zaawansowanych projektów w 3D, a po godzinach granie na zewnętrznym monitorze w rozdzielczości 4K, z włączonym DLSS? Proszę bardzo. ASUS TUF Dash F15 FX516PR z GeForce RTX 3070 spokojnie poradzi sobie z takimi zadaniami. Co więcej, komputer tej klasy to ciekawa propozycja dla internetowych twórców. Połączenie tak wydajnego procesora z kartą graficzną z wysokiej półki wynosi wielozadaniowość na nowy poziom. Pod laptop można podpiąć dodatkowy monitor i grać, streamować i komunikować się z fanami jednocześnie w naprawdę komfortowy sposób.Co więcej, twórcy bez wątpienia docenią oprogramowanie NVIDIA Broadcast. Z ich punktu widzenia wartością dodaną nie do przecenienia będzie opcja usuwania szumu tła, rejestrowanego przez mikrofon (w czasie rzeczywistym!), usuwanie tła z kamery internetowej (tak, można zapomnieć o green screenie), czy nawet automatyczne kadrowanie, sprawiające, że twórca będzie nie tylko w centrum uwagi widzów, ale także obiektywu swojej kamery.Przed wybraniem się na poszukiwania tego "idealnego" laptopa poczytaj recenzje w sieci, aby mieć absolutną pewność, że dokonujesz najlepszego wyboru w określonym przez siebie budżecie. Niezależnie od tego, jaki model wybierzesz, możesz być pewien tego, że stawiając na laptop z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX wybierzesz dobrze. Mam nadzieję, że czytając powyższy wpis przekonałem Was co do tego, że wysoka moc obliczeniowa to jedno, ale prawdziwą wartość propozycji od NVIDIA stanowi połączenie ich wydajności z dodatkowymi korzyściami.To nie wszystko. NVIDIA właśnie ogłosiła promocję związaną z zakupem wybranych komputerów stacjonarnych i laptopów z GeForce RTX. Ich nabywcy przez ograniczony czas będą mogli odebrać najnowszą grę Battlefield 2042, której premiera odbędzie się 22 października 2021 roku, zupełnie za darmo. Więcej szczegółów znajdziecie pod tym adresem