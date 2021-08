Szybki SSD GOODRAM HX100. Możliwości SSD NVMe w obudowie USB zawsze pod ręką

Pendrivy USB 3.0 (czy raczej USB 3.2 Gen 1 lub nieco wcześniej USB 3.1 Gen 1… nie jestem fanem występującego kilka lat temu ciągłego zmieniana nazewnictwa USB 3.0) na dobre zadomowiły się wśród użytkowników. Oczywiście w sklepach wciąż możemy dostać stare poczciwe konstrukcje USB 2.0, ale różnica w cenie zwykle jest niewielka, a nie opłaca się sięgać po aż tak leciwy standard. Tym bardziej, że mamy już na horyzoncie USB 4. Jeśli jednak prosta pamięć flash USB 3.0, to dla was za mało, może zainteresować się czymś więcej, czyli SSD z podobnym interfejsem. A nawet o wiele szybszym, bo już korzystającym z USB 3.2 Gen 2.GOODRAM zaprezentował właśnie kolejny nośnik SSD wykorzystujący interfejs. Następca HL100, to jeszcze szybszy GOODRAM HX100, który został wyposażony w kości pamięci TLC NAND flash (zapewne 3D TLC NAND flash, powszechnie stosuje się już tylko warianty wielowarstwowe) pracujące wewnętrznie na SSD o interfejsie PCI-Express 3.0 x4.

Oczywiście zewnętrznym złączem do podpinania do komputera czy innego sprzętu jest USB 3.2 Gen 2. Jego teoretyczna maksymalna przepustowość wynosi 1250 MB/s. W przypadku nośnika GOODRAM HX100, producent określa maksymalne sekwencyjne osiągi na 950 MB/s w odczycie i 900 MB/s dla zapisu, więc to możliwości nieosiągalne dla SSD SATA, a jedynie modeli PCI-Express NVMe. Przy pracy wraz z USB starszego typu, oczywiście wszystko będzie działać w porządku, ale transfery okażą się odpowiednio niższe.

Zewnętrzny SSD GOODRAM HX100 jest niewielką, elegancką konstrukcją / Foto: GOODRAM - Wilk Elektronik S.A.

Niewielkie rozmiary zbliżone do karty płatniczej gwarantują wygodę w przenoszeniu SSD, więc można go wykorzystywać w roli nieco większego, ale pojemniejszego i znacznie szybszego pendriva. Jednak równie dobrze sprawdzi się jako dodatkowy nośnik na gry do konsoli. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy - "Wstrząsoodporna, wysokiej jakości aluminiowa obudowa gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych na dysku materiałów. Ergonomiczny kształt i klasyczny design obudowy spełnia oczekiwania użytkowników, dla których ma znaczenie nie tylko funkcjonalność, ale i wygląd urządzenia."Marka GOODRAM należąca do firmy Wilk Elektronik S.A. przygotowała trzy warianty pojemności dysku. Do wyboru 256 GB, 512 GB i 1 TB. Producent zapewnia 3 lata gwarancji z ograniczeniem limitem TBW. Dla wersji 256 GB wynosi on 170 TBW, edycja 512 GB ma 330 TBW, a najpojemniejsza 1 TB współczynnik 660 TBW. Zgodnie z tym, co widzimy na pudełku, w zestawie otrzymujemy kabelek USB-C do USB-A i przejściówkę z USB-A na USB-C (dla sprzętów bez pełnowymiarowych gniazd USB-A, a wyłącznie z USB-C). Sugerowane ceny podane przez producenta prezentują się następująco: SSDPR-HX100-256 - 279,00 złotych, SSDPR-HX100-512 - 409,00 złotych i SSDPR-HX100-01T - 709,00 złotych.Źródło i foto: GOODRAM - Wilk Elektronik S.A.