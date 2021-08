5 opłacalnych smartfonów polecanych dla uczniów i studentów

Niedrogie, ale warte uwagi urządzenia.

moto g60s - pojemna bateria, szybkie ładowanie i duży ekran

Wydajny smartfon realme z 5G za 699 zł

Smartfon dla ucznia + opaska sportowa

Zdumiewająco wydajny POCO X3 Pro

Moto G30 - tanio i dobrze

Uczniowie i studenci muszą być w stałym kontakcie ze światem, zarówno tym realnym, jak i wirtualnym. Dostęp do poczty email, materiałów dydaktycznych, aplikacji do nauki i komunikacji - wszystko to wymaga odpowiedniego smartfona, który powinien być nie tylko odpowiednio wydajny, ale i przystępny cenowo. Jaki zatem smartfon wybrać dla ucznia lub studenta kierując najlepszym stosunkiem jakości do ceny? Wybraliśmy, które powinny idealnie wpisać się w potrzeby tej grupy użytkowników.Wśród rekomendowanych smartfonów dla uczniów i studentów nie mogło zabraknąć najnowszej moto g60s . Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności. Na uwagę zasługuje też ładowania. Wystarczy w przerwie między zajęciami podłączyć telefon do zasilania na zaledwie 12 minut, aby zapewnić smartfonowi aż 12 godzin działania.Osoby wykonujące dużo czynności na smartfonie z pewnością doceniąosiągający częstotliwość odświeżania 120 Hz. Na pokładzie moto g60s znajdziemy procesor MediaTek Helio G95 - o 8% szybszy od układu poprzedniej generacji. Odpowiednią wydajność podczas korzystania z wielu wymagających aplikacji zapewnia też 6 GB pamięci RAM.Producent nie zapomniał też o zdjęciach - matryca główna, o ultrawysokiej rozdzielczości 64 MP, robi błyskawicznie szczegółowe zdjęcia, wykorzystując technologię Quad Pixel, która wpuszcza 4 razy więcej światła, by rozjaśnić sceny nocne.moto g60s 6/128 GB dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: miętowej oraz granatowej. Smartfon można kupić w ofercie operatora sieci Play i w sieciach sklepów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Amazon i na stronie motorola.com.realme narzo 30 5G to jeden z najnowszych smartfonów w portfolio producenta, który wyróżnia się wyjątkowo korzystnym stosunkiem wydajności do ceny. Urządzenie w wersji pojemnościowej 4/128 GB i kolorach racing silver oraz racing blue dostępne jest w promocyjnej cenie 699 zł w oficjalnym sklepie marki. Obniżka z ceny regularnej 899 zł obowiązuje do piątku 27 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.Sercem realme narzo 30 5G jest szybki procesorwykorzystujący architekturę 7 nm. Dużyi odświeżaniu z częstotliwością 90 Hz to jeden z największych atutów realme narzo 30 5G. W codziennym użytkowaniu oznacza on płynność zauważalną m.in. podczas gier mobilnych czy przewijania treści w mediach społecznościowych lub przeglądarce. Urządzenie wspiera również standard Widevine L1, a więc umożliwia streaming treści HD w platformach VOD takich jak Netflix.Mobilną rozrywkę bez ograniczeń wspiera także duża bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Po pełnym naładowaniu, smartfon może działać w cyklu mieszanym nawet przez dwie dobry.Sprawdź: realme narzo 30 5G za 699 zł na sklep-realme.pl Xiaomi słynie z bardzo rozsądnie wycenionych urządzeń, a w segmencie około 1000 zł nie ma sobie równych. Wybierając nowoczesny smartfon Redmi Note 10 5G w cenie już od 999 zł w komplecie otrzymamy inteligentną opaskę sportową Mi Band 5. Uwaga, oferta obowiązuje tylko do 26 sierpnia.Redmi Note 10 5G to smartfon wyposażony w 6,5 calowy ekran IPS FHD+ (2400x1080 pikseli) obsługujący odświeżanie 90 Hz. Co ciekawe, smartfon jest w stanie automatycznie dostosować się do oglądanych treści i tak np. oglądając stream z gry wyświetlacz będzie pracował w 30 Hz, przewijając wiadomości w serwisie społecznościowym włączy się 60 Hz, a grając w gry wskoczy się tryb 90 Hz.Sercem smartfona jest 8-rdzeniowy procesor MTK Dimensity 700 o maksymalnym taktowaniu 2.2 GHz i zintegrowanym modemem 5G. Telefon oferuje Dual SIM ze wsparciem dla 5G, NFC, czytnik linii papilarnych, gniazdo jack 3,5 mm, kamerkę 48 MP + 2 MP + 2MP, IR Blaster oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Redmi Note 10 5G korzysta także z dość szybkiej pamięci flash UFS 2.2.Doskonałym uzupełnieniem smartfona będzie opaska Mi Band 5. To doskonały gadżet dla osób chcących regularnie śledzić własną aktywność fizyczną. Model ten został wyposażony w większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącze ładowania.Redmi Note 10 5G z opaską Mi Band 5 w cenie od 999 zł znajdziecie w sklepie Neonet Smartfony z serii POCO to sprzęt dla osób stawiających wydajność na pierwszym miejscu. POCO X3 Pro napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 860, którego wydajność znacznie przewyższa jednostki z serii 7XX. To ośmiordzeniowa jednostka zasilana rdzeniami Qualcomm Kryo 485 i taktowana zegarem do 2,96 GHz. Za grafikę odpowiada z kolei procesor graficzny Qualcomm Adreno 640.Pozostałe parametry POCO X3 Pro wyglądają naprawdę interesująco. Na pokładzie znajdziemy baterię 5160 mAh, szybkie ładowanie 33 W, 6/8 GB pamięci RAM, 128 lub 256 GB pamięci masowej, głośniki stereo, gniazdo kart microSD do 1 TB, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, konfiguracja z czterema kamerami 48 MP, 6,67-calowy wyświetlacz IPS LCD 120 Hz z częstotliwością próbkowania dotykowego 240 Hz.POCO X3 Pro znajdziecie na Allegro, a cena za wariant 6/128 GB wynosi około 1099 zł Nasze zestawienie zamyka Moto G30. Model ten kupcie aktualnie w promocji za 690 zł i jest to naprawdę dobra oferta zważywszy na parametry urządzenia.Omawiany model zadebiutował w Polsce na początku bieżącego roku. Obraz prezentowany jest na ekranie IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 720x1600 pikseli. Producent na zapewnił odświeżanie obrazu na poziomie 90 Hz, co jest niemałym zaskoczeniem.O wydajność Moto G30 dba układ Qualcomm Snapdragon 662 oraz 4 lub 6 GB pamięci RAM. Użytkownik swoje dane przechowa na 128 MB wbudowanej przestrzeni, którą będzie mógł rozszerzyć za pomocą karty micro SD. Sprzęt zasilany jest przez akumulator 5000 mAh z opcją ładowania 20 W. Patrząc na rozdzielczość wyświetlanego obrazu i podzespoły, Moto G30 może oferować bardzo długi czas pracy na baterii.Na miłośników mobilnej fotografii czeka poczwórny aparat. Oprócz aparatu głównego z sensorem 64 Mpix znalazło się miejsce dla sensora 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz sensora makro (2 Mpix) i czujnika głębi (2 Mpix). Przednia kamerka 13 Mpix usytuowana jest na wycięciu w kształcie kropli wody. Sprzęt o wymiarach 165,22 x 75,73 x 9,14 mm i wadze 200 gramów oferuje łączność Wi-Fi 802.11ac, NFC, jack 3,5 mm i GPS z Galileo.Źródło: wł.