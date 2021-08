Xiaomi potwierdziło, że to już koniec smartfonów z serii Mi

Źródło: YouTube Xiaomi

Mission Impossible?

W zagranicznych mediach pojawiło się także oficjalne oświadczenie rzecznika XIaomi w tej sprawie:Zaczynając od trzeciego kwartału 2021 r., seria produktów Xiaomi „Mi" zostanie zmieniona na „Xiaomi". Zmiana ta ujednolici wizerunek naszej globalnej marki i wypełni lukę w postrzeganiu marki i jej produktów. Wprowadzenie tej zmiany we wszystkich regionach może trochę potrwać. Wraz z wprowadzeniem nowego nazewnictwa, pod marką macierzystą znajdą się dwie różne serie produktów. Produkty Xiaomi będą reprezentowały szczyt technologii i oferowały najwyższej jakości doświadczenia. Produkty Redmi wprowadzą duże innowacje w bardziej przystępnej cenie i będą skierowane do młodszych odbiorców. To zróżnicowanie znajduje również odzwierciedlenie w naszych zaktualizowanych logo, z logotypami Xiaomi i Redmi pod logo marki macierzystej. Konwencja nazewnictwa serii produktów — Xiaomi i Redmi — z czasem zostanie również zastosowana do naszego ekosystemu i produktów IoT.Kilka tygodni temu na oficjalnym kanale YouTube firmy Xiaomi pojawił się film, który tłumaczy pochodzenie skrótu "Mi". Dotyczy ono co prawda bezpośrednio logo producenta, jednak rozwinięcie jest zapewne to samo.Na wideo możemy zobaczyć kilka wersji, jednak na pierwszym miejscu podano "Mobile internet", czyli "Mobilny internet". Poza tym, można też odczytywać go jako "Mission Impossible", albo, po obróceniu, jako chińską literę oznaczającą serce.