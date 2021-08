Nowy model PlayStation 5 już w sklepach. Konsola stała się lżejsza

To nie jedyna zmiana.

PlayStation 5 staje się lżejsze

Źródło: Press Start

Not only is the screw different it’s a different clamp as well. pic.twitter.com/JLr6eK2tae — B (@bdp2007) August 23, 2021

Od premiery PlayStation 5 minęło dziewięć miesięcy. Pomimo upływu czasu wciąż niestety występują poważne problemy z dostępnością konsoli i do końca nie wiadomo, kiedy ten stan rzeczy się zmieni. Mimo to Sony regularnie decyduje się na ulepszanie urządzenia – zarówno pod względem oprogramowania, jak i warstwy sprzętowej. Jak się bowiem okazuje, do sklepów trafił właśnie nowy model „piątki”.Japoński gigant postanowił nieco usprawnić podstawową wersję swojej konsoli. Decyzja ta podyktowana jest procesem optymalizacyjnym w fabrykach i mówimy o raczej zupełnie naturalnym kroku. O dostępności „odświeżonego” sprzętu poinformowali australijscy gracze – w stacjonarnych sklepach odnaleźli bowiem. Czym się różni od tymczasowego CFI-1000?Największa zmiana dotyczy łącznej masy PlayStation 5. Wynosi ona teraz– mamy więc do czynienia ze. W przypadku stacjonarnej konsoli nie jest to być może szokująca różnica, ale na pewno warta odnotowania. Jeszcze do końca nie wiadomo, co dokładnie zmieniono wewnątrz konsoli, ale mówi się o poprawkach łączności bezprzewodowej czy nawet chłodzenia.To jednak nie wszystko. Posiadacze nowego modelu obędą się bez śrubokręta przy procesie montowania podstawki umożliwiającej trzymanie urządzenia pionowo. Śruba wzbogacona została bowiem o plastikową osłonę, która ułatwi montaż wyłącznie przy użyciu palców. Nie da się więc ukryć, że mówimy o zmianie zdecydowanie na plus.Zresztą – sama podstawka także zmieniła nieco wygląd, przez co jej instalacja ma być wygodniejsza. Sony nie chwali się poprawkami względem poprzedniego modelu, więc użytkownicy muszą na własną rękę odkrywać tego typu nowości.