Urodzinowy festiwal zniżek Realme. Smartfony do 30% taniej

Ciekawe okazje w oficjalnym sklepie.

realme Fan Festival 2021

Marka realme odnosi w Polsce coraz większe sukcesy i bez wątpienia ich smartfony trafiają w gusta osób ceniących sobie dobrą jakość w rozsądnej cenie. Właśnie pojawiła się okazja, aby kupić wybrane modele jeszcze taniej. Ruszyła kampania z okazji 3. urodzin marki.Promocja obowiązuje w sklepie internetowym sklep-realme.pllub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Przeceniono nie tylko tańsze modele, ale i flagowy model GT z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G.Flagowiec ze stajni realme to prawdziwy demon wydajności. Na tle konkurencyjnych urządzeń ze Snapdragonem 888 5G wyróżnia się także odważnym wzornictwem. realme GT korzysta z 6,4-calowego ekranu Super AMOLED produkcji Samsunga, co dla wielu będzie kolosalną zaletą. Oferuje on częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Pod wyświetlaczem znajduje się czytnik linii papilarnych. Zastosowana tu vateria 4500 mAh wspiera standard SuperDart Charge 65 W, co przekłada się na czas ładowania od 0 do 100% na poziomie zaledwie 35 minut.Mocy obliczeniowej realme GT dostarcza układ Snapdragon 888 5G, sparowany w zależności od wariantu z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Użytkownicy na swe dane otrzymują 128 lub 256 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1.Producent zachwala obecność potrójnego aparatu głównego z sensorem 64 Mpix (Sony IMX 682), wspieranego przez obiektyw ultraszerokokątny sparowany z matrycą 8 MPix oraz moduł 2 MPix z obiektywem makro. Aparat do selfie to sensor 16 Mpix (Sony IMX 471). Smartfon ma też głośniki Dolby Atmos Dual Stereo oraz wyjście jack 3,5 mm dla osób preferujących klasyczne słuchawki przewodowe.Standardowa cena GT w wersji 8/128GB Speed Blue wynosi 2299 zł, ale do 27 sierpnia smartfon możecie kupić za 1899 zł To nie koniec ciekawych promocji od Realme. Poniżej znajdziecie listę smartfonów, których ceny zostały obniżone z okazji realme Fan Festival 2021Źródło: realme