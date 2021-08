Liczycie na lepsze ceny i dostępność grafik już w 2022? Nvidia rozwiewa wątpliwości

Od pewnego czasu widzimy poprawę sytuacji z kartami graficznymi. Ceny są wciąż bardzo wysokie, ale nie aż tak drastycznie jak zimą, a na samych półkach sklepowych sprzętu jest więcej. Oczywiście występują pewne dodatkowe różnice. W najbliższym czasie może być gorzej z racji częściowego(ograniczającego moc wydobycia kruptowalut), ale ogólny trend raczej będzie pozytywny. Takie są oczekiwania.Wszyscy zainteresowani wyczekują kolejnych obniżek cen i jeszcze większego polepszenia dostępności. Wiele wcześniejszych prognoz mówiło o negatywnej sytuacji na rynku kart graficznych tylko do 2022 roku. Nowa normalność w tym segmencie miałaby nastać może nawet pod koniec 2021 roku. Jednak CEO Nvidii myśli inaczej. Z jego słów wynika, że jeszcze długo będziemy skazani na zaporowe ceny podzespołów z linii Nvidia GeForce czy AMD Radeon.

Górnicy kryptowalut to tylko jeden z wielu powodów niedoborów GPU, popyt jest po prostu ogromny / Foto: Pixabay

Gracze wciąż będą kupować GPU z obsługą ray tracingu, baza potencjalnych klientów jest ogromna

Podczas ostatniego wirtualnego spotkania z inwestorami, prezes Nvidii Jensen Huang nie miał dobrych wieści. Zapytany o dostępność GPU stwierdził, że podaż wciąż nie będzie równała się popytowi. "Spodziewam się więc, że przez większość przyszłego roku będziemy świadkami ograniczonej podaży. [w stosunku do popytu - dop. red.]" I nie chodzi wyłącznie o kryptowaluty. Po prostu popyt na RTX 3000 jest ogromny także wśród graczy. "Zapotrzebowanie na RTX jest dość niewiarygodne (…) Ampere miał niesamowity start będąc najlepiej sprzedającą się architekturą GPU w historii naszej firmy."Mimo wciąż wyższych od normalnych cen, popyt wcale nie maleje i podaż jest niewystarczająca. Musimy do tego dodać jeszcze typowe podwyżki związane z okresem przedświątecznym. Wiele wskazuje na to, że problemy będą dalej obecne przez dużą część 2023 roku. Możliwe, że cały okres obecności serii RTX 3000 na rynku jako najnowszej, będzie stał pod znakiem drożyzny i niedoborów. Wielu graczy chce w końcu przeskoczyć na GPU z serii RTX (RTX 3000 lub RTX 2000). Według informacji Jensena Huanga, dopiero niecałe 20 proc. komputerów dla graczy (nie doprecyzował czy całościowo, czy tylko pracujących na grafikach Nvidii) ma wsparcie dla technologii RTX. W takim wypadku baza potencjalnych klientów jest wciąż ogromna.Źródło: Nvidia - seekingalpha / własne / Foto: Pixabay