Wyprzedaż na AliExpress wystartowała! Lista aktywnych kuponów i garść inspiracji

Gadżety na powrót do pracy i szkoły.

Działające kupony rabatowe na AliExpress

ZWROT28 - $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy"

ALISIERPIEN46 - $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy"

PLPOWRACA5 - $5 przy wydanych $40, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

PLPOWRACA8 - $8 przy wydanych $60, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

PLSPADEK10 - $10 przy wydanych $80, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

PLSPADEK18 - $18 przy wydanych $150, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

PLSPADEK25 - $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

PLSPADEK30 - $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

AEPREZENTY200 - $50 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 1 użycie na użytkownika

1. Lampka Baseus mocowana do monitora

2. Lampka Baseus mocowana klipsem w niemal dowolne miejsce

3. Regulowany stojak na laptopa Baseus

4. Tablet cyfrowy XP Pen Deco Fun - 8192 poziomów nacisku

5. Tablet ALLDOCUBE iPlay 40 Pro

6. Powerbank Baseus 20000 mAh z ładowaniem 100 W

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, stało się. Na AliExpress wystartowała wielka wyprzedaż na koniec sezonu, która potrwa aż do 28 sierpnia bieżącego roku. Przeceniono setki tysięcy produktów, aktywując przy okazji garść kuponów jeszcze mocniej obniżających ich ceny. Od dziś przez kilka dni publikowali będziemy kolejne wpisy zawierające nie tylko kody rabatowe na AliExpress, ale też przecenione produkty z wybranych kategorii.Wyprzedaż na AliExpress ruszyła i potrwa aż do godz. 8:59, 28 sierpnia czasu polskiego. Z tego powodu chcielibyśmy podzielić się z czytelnikami serwisu Instalki.pl kodami promocyjnymi, z których można korzystać aż do ostatniej minuty wyprzedaży. Oto one:Przypominamy, że warto również odwiedzać Centrum Kuponów na AliExpress, gdzie na bieżąco umieszczane są coraz to nowe kupony promocyjne. Dla wygody internautów podzielono je na kategorie.Dziś zwracamy uwagę naszych czytelników na interesujące gadżety, które mogą osłodzić gorzki smak powrotu do szkół oraz pracy po wakacjach. AliExpress przygotowało dwie specjalne podstrony, na których da się znaleźć ciekawe inspiracje zakupowe. Przede wszystkim powinniście odwiedzić bestsellery AliExpress - widnieją tam najchętniej kupowane i najlepiej oceniane przecenione przedmioty z różnych kategorii. Przed zakupami koniecznie sprawdźcie też listę obowiązkowych zakupów na powrót do szkoły . Zniżki sięgają 70%.Poniżej podrzucamy kilka fajnych ofert z wyprzedaży. Uwaga: jeśli postanowicie sobie kupić coś na wyprzedaży, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty, ale przed dodaniem kuponów rabatowych. Do każdego z przedmiotów da się zastosować kupony, więc...Przeważnie biurko z komputerem i monitorem jest zarazem biurkiem, przy którym uczniowie szkół chłoną wiedzę. Baseus w swojej ofercie ma świetną lampkę, mocowaną do górnej krawędzi monitora. Jej sporym atutem są trzy temperatury barwowe do wyboru - 2800K, 4000K oraz 5500K.Ciekawą alternatywę dla lampki stojącej oraz zawieszanej na monitorze stanowi lekka lampka na pałąku z klipsem. Można ją przyczepić na przykład do półki znajdującej się nad biurkiem lub do jego blatu. Produkt marki Baseus pozwala na regulację w zakresie trzech poziomów jasności.Przenośny, ultralekki stojak na laptopa ma sporo atutów. Najbardziej oczywistym wydaje się opcja dostosowania kąta ułożenia klawiatury do własnych preferencji. Nie mniej ważną zaletą jest jednak poprawa cyrkulacji powietrza u spodu urządzenia, pozwalająca zredukować temperaturę pracy jego podzespołów.Studenci wyższych uczelni artystycznych oraz młodsi uczniowie planujący karierę architektów, grafików lub innego rodzaju artystów, powinni dysponować tabletem graficznym. Ten kosztuje grosze, a rozpoznaje aż 8192 stopni nacisku cyfrowego pióra. Na start (i nie tylko) nada się idealnie.Wciąż znajdują się amatorzy na tablety. Niestety, producenci nie rozpieszczają ich wielkim wyborem i chcąc móc wybierać warto zwrócić spojrzenia w stronę Chin. Na AliExpress znaleźliśmy taki oto tablet z Androidem i 10,4-calowym ekranem o rozdzielczości 2K. Zbiera pozytywne opinie kupujących, więc...