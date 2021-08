Produkty Oclean taniej nawet o 40%. Uwagę zwracają szczoteczka soniczna i irygator

Promocja Oclean.

Oclean to firma doskonale znana osobom, które szukały kiedyś atrakcyjnie wycenionych szczoteczek sonicznych z wyższej półki. Ta należąca do Xiaomi marki zorganizowała w swoim oficjalnym sklepie świetną wyprzedaż, w ramach której w niższej cenie kupić można szczoteczkę soniczną Oclean Flow oraz irygator Oclean W10. Obie oferty są niezwykle kuszące.Szczoteczki soniczne mają całą masę zalet. Czyszczą zęby skuteczniej, dokładniej i są w stanie działać w sposób przyjazny użytkownikom z nadwrażliwościami zębów i dziąseł. Atutom towarzyszy w zasadzie tylko jedna wada: stosunkowo wysokie ceny. Mankament ten traci zupełnie na znaczeniu w przypadku przecenionej szczoteczki sonicznej Oclean Flow, którą w najnowszej promocji da się kupić za 29,99 dolarów, czyli zaledwie ok. 117 złotych - i to z czterema dodatkowymi końcówkami!

Irygator Oclean W10 - higiena jamy ustnej na najwyższym poziomie

Niespodzianki od Oclean dla kupujących

Materiał powstał we współpracy z Oclean

Źródło: OcleanOclean Flow to sprzęt z silnikiem generującym 38000 pulsów na minutę. Wbudowany akumulator gwarantuje aż 180 dni działania w trybie czuwania i da się go ładować wygodnie poprzez złącze USB-C. Oclean Flow oferuje 5 różnych trybów czyszczenia, jej obudowa dobrze leży w dłoni, a produkt sprzedawany jest w dwóch wariantach kolorystycznych.Źródło: OcleanOsoby pragnące wyposażyć się w dodatkowe końcówki dla całej rodziny lub praktyczną stację ładującą, powinny zerknąć na bardziej rozbudowane zestawy. Każdy z nich został przeceniony aż o 40%.Drugim z przecenionych produktów jest irygator Oclean W10. Urządzenie tego typu to doskonałe uzupełnienie dla szczoteczki do zębów. Pozwala nie tylko jeszcze lepiej czyścić zęby, ale także jamę ustną za pomocą płynu, docierającego do przestrzeni międzyzębowych, do których nie sięga włosie szczoteczki.Oclean W10 kosztuje w promocji 59,99 dolarów, czyli ok. 234 złotych (25% mniej od ceny regularnej). Estetycznie wykonane urządzenie wyposażono w łatwo odczepiany pojemnik na płyn o pojemności 200 ml. Opatentowana technologia Oclean pozwala wytryskiwać strumień płynu o średnicy jedynych 0,6 milimetra z prędkością 1400 pulsów na minutę. Dzięki temu akcesorium znacznie efektywniej wymywa zanieczyszczenia z jamy ustnej użytkownika.Źródło: OcleanW zestawie znajdują się cztery końcówki, których stosowanie warto dopasować do każdego z pięciu różnych inteligentnych trybów pracy. Sprzęt ładowany jest poprzez złącze USB-C - stosowny kabelek znajduje się w zestawie.Źródło: OcleanZalety kupowania w oficjalnym sklepie Oclean są niepodważalne. Producent daje aż 30 dni na zwrot lub wymianę produktu, dwa lata gwarancji na sprzęt oraz gwarancję tego, że do ceny nie zostaną doliczone żadne dodatkowe opłaty.100 pierwszych internautów, którzy zdecydują się na zakup irygatora Oclean W10 otrzyma torbę Oclean. Pierwszych 100 osób, które kupią irygator Oclean W10 oraz dowolną szczoteczkę do zębów otrzyma stację sterylizującą szczoteczki Oclean S1, pełniącą przy okazji funkcję wygodnego i estetycznego wieszaka na kilka szczoteczek.