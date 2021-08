Wyprzedaż sprzętu audio na AliExpress. Głośniki i słuchawki TWS czekają na chętnych

Świetny sprzęt audio w promocji.

ZWROT28 - $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami

1. Słuchawki TWS QCY HT03

ZWROT28

2. Słuchawki TWS Tronsmart Onyx Ace

ZWROT28

3. Słuchawki TWS 1MORE ComfoBuds 2

ALISIERPIEN46

4. Słuchawki TWS EDIFIER-X3

5. Głośnik Mifa A10+

ZWROT28

6. Głośnik Mifa A90

ALIALI8

7. Głośnik Anker Soundcore Motion +

ALIALI8

Źródło: AliExpress





Dzisiejsze zestawienie jest dedykowane osobom, które szukają ofert na ciekawy sprzęt audio. Na przecenie znajdziemy głośniki i słuchawki TWS firm takich jak QCY, Tronsmart czy Edifier.Z okazji powrotu do szkoły i pracy , platforma AliExpress przygotowała kody rabatowe, które możemy wykorzystać by jeszcze bardziej zniżyć ceny podanych w artykule produktów. Oto ich lista:Więcej kuponów rabatowych znajdziemy na stronie Kupony dla Ciebie A teraz gorąco zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzętów audio.Słuchawki korzystają z technologii hybrydowej redukcji szumów, która redukuje hałas do. Urządzenie wyposażono w moduł Bluetooth 5.1 by zapewnić szybsze połączenia i mniejszą latencję. Słuchawki dostarczają mocny bass i dynamiczny dźwięk dzięki wykorzystaniu 10 mm przetworników i obsłudze kodeków AAC/SBC. Z wyłączoną redukcją hałasów, słuchawki mogą pracować do. Czas ten można wydłużyć do 24 godzin dzięki wykorzystaniu etui.Słuchawki TWSkupimy za 152,66 zł ($37.44) korzystając z koduWedług producenta, zestaw Onyx Ace został zaprojektowany z myślą o bardziej ergonomicznej konstrukcji, aby noszenie go było maksymalnie wygodne. Słuchawki pochawlić się mogą zaawansowanym systemem czterech mikrofonów, powiększonymi przetwornikami 13 mm, układem Qualcomm QCC3020 wspierającymi łącznością Bluetooth 5.0.Dzięki etui ładującemu, możemy cieszyć się muzyką ze słuchawek do. Onyx Ace spełniają standard wodoszczelności IPX5 dzięki czemu nie straszny im deszcz czy pot.Słuchawki TWSz wysyłką z polskiego magazynu do kupienia za 105,55 zł ($25.85) . Podaną cenę uzyskamy wykorzystując kodJak sama nazwa wskazuje, te słuchawki zaprojektowano tak by zapewnić maksimum komfortu. Dlatego też są one zaskakująco lekkie - ważą tylko. Wysoką jakość muzyki zapewnia 13,4 mm przetwornik ze wsparciem dla kodeka AAC. Słuchawki może sparować z aplikacją na smartfona 1MORE MUSIC, które daje nam dostęp do 12 profesjonalnych ustawień EQ przygotowanych przez firmę Sonarworks.Ponadto słuchawki są wodoodporne (IPX5), posiadają moduł Bluetooth 5.2 i tryb gamingowy z niską latencją. Jedna słuchawka wytrzyma do 6 godzin słuchania muzyki, a etui ładujące wydłuża ten czas doSłuchawki TWSkupimy za 160,68 zł ($40.08) korzystając z koduBezprzewodowe słuchawki EDIFIER-X3 wyposażone są w moduł Bluetooth 5.0 oraz wspierają kodek aptX, który zapewnia lepszą jakość dźwięku. Są także wodoodporne (IPX5) i oferują redukcję szumów. Dzięki etui ładującemu mogą one grać do 24 godzin.Słuchawkikupimy za 115,61 zł ($28.47) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.Głośnik pochwalić się może bardzo długim czasem pracy – do 24 godzin. Urządzenie wyposażono w moduł Bluetooth 5.0, slot na kartę microSD, pendrive USB i wejście AUX dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką gamą nośników muzyki. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmowy po sparowaniu urządzenia ze smartfonem.Głośnikz wysyłką z polskiego magazynu kupimy za 123,99 zł ($30.41) korzystając z koduDuży głośnik o mocy. Protokół Bluetooth 5.0 zapewnia błyskawiczne parowanie z telefonami, laptopami i innymi urządzeniami. Głosnik oferuje opcję sparowania z drugim A90 za pomocą funkcji TWS Pairing dzięki czemu możemy się cieszyć dźwiękiem stero surround. Mifa A90 charakteryzuje się mocnym bassem, jest wodoodporny (IPX8) i zapewnia do 30 godzin odtwarzania muzyki dzięki potężnej bateriiGłośnikkupimy za 288,18 zł ($70.59) korzystając z koduGłośnik spełnia normę wodoodporności, więc można go zabrać ze sobą na plaże czy basen. Soundcore Motion + jest w stanie wygenerować dźwięk o mocy do, co jest niezłym wynikiem jak na tak niepozorny sprzęt. Ponadto urządzenie wspiera technologięoraz posiada certyfikat. Bateria 6700 mAh zapewnia aż do 12 godzin słuchania muzyki.Głośnikdostępny za 399,01 zł ($97.96) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Podaną cenę uzyskamy korzystając z kodu