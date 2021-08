Xiaomi Mi Band 6 NFC w Europie! Jest dobra i zła wiadomość

Doczekaliśmy się.

Mi Smart Band 6 NFC certyfikowany we Włoszech

Xiaomi Mi Band 6 - specyfikacja

Gdyby zapytać europejskich użytkowników opasek Xiaomi Mi Band o to, czego najbardziej brakuje im w ich ubieralnych gadżetach, przeważałyby zapewne dwie odpowiedzi. Pierwszą byłaby pewnie absencja modułu GPS, obecnego w nieco droższych zegarkach. Ten jest jednak rzadkością w opaskach sportowych, dlatego nie ma co nań liczyć, przynajmniej w najbliższym czasie. Drugim z wielkich nieobecnych jest moduł NFC, stosowany wyłącznie w Chinach w transporcie publicznym oraz w rosyjskim modelu Mi Smart Band 4 NFC. Wygląda na to, że Europejczycy już wkrótce będą mogli zmienić z niego użytek.Xiaomi może w końcu przygotowywać się do wprowadzenia Xiaomi Mi Band 6 NFC w Europie. Przedstawiciele producenta podali oficjalnie, że urządzenie zostało już certyfikowane we Włoszech. Seria Mi Band 6 została wydana w marcu 2021 roku w Chinach i od tego czasu żaden rynek zagraniczny nie miał wersji NFC. Włoski certyfikat najprawdopodobniej wskazuje, że Mi Band 6 NFC już niedługo trafi do innych krajów na Starym Kontynencie. Moduł umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych ma działać, ale z pewnymi zastrzeżeniami.Xiaomi Mi Band 6 NFC nie będzie współpracował z Google Play. Zamiast tego zaoferuje system płatności współtworzony wraz z firmą MasterCard, co oznacza złe wieści dla posiadaczy kart płatniczych Visa. Nie są to informacje oficjalne, co daje nadzieję na to, że ostatecznie Xiaomi wypracuje nieco lepsze rozwiązanie, ale... podobnie wyglądała sytuacja w przypadku opaski Xiaomi Mi Band 4 NFC. Być może w przyszłości coś w tej kwestii ulegnie zmianie.Mi Smart Band 6 ma 1,56-calowy wyświetlacz dotykowy AMOLED. To duży postęp względem Mi Band 5, mającego wyświetlacz o przekątnej 1,1". Ekran wyświetla około 50% więcej informacji niż jego poprzednik. Novum w tej generacji gadżetu jest pomiar natlenienia krwi (SpO2), 30 trybów sportowych i automatyczne wykrywanie sześciu podstawowych aktywności.Źródło: gizmochina