Wydajny komputer w małej obudowie do nauki i pracy? Znalazłem taki

Komputer stacjonarny w małej obudowie

Rok szkolny zbliża się nieubłaganie i to ostatni moment na zakup wyprawki dla uczniów i studentów. Pandemia sprawiła, że coraz więcej czasu poświęcamy nauce i pracy zdalnej, a nie będzie to możliwe bez odpowiedniego komputera. Zatem jaki sprzęt wybrać? Wszystko zależy od preferencji użytkownika, ale jeżeli masz ograniczoną przestrzeń postaw na mini komputer do nauki i pracy.W ofercie sklepu Electro Garden Premium Outlet Komputery znajdziemy wiele nano komputerów, a moją szczególną uwagę przykuł HP ELITE SLICE w niezwykle małej obudowie.W wyobrażeniach wielu użytkowników, komputer stacjonarny to klasyczna, sporych gabarytów metalowa skrzynka zajmująca sporo przestrzeni na biurku. Okazuje się, że może to być mylne wyobrażenie.Wspomniany już HP ELITE SLICE zaskakuje kompaktowymi wymiarami - to niewiarygodne, ale całą konstrukcja ma zaledwie 16,5 × 3,5 × 16,5 cm i waży 1,05 kg. Wszystko to sprawia, że ten nano komputer bez problemu umieścisz na niewielkim biurku, a nawet za monitorem.