Cooler Master SK622 - klawiatura 60% z asem w rękawie

Sprzęt godny uwagi.

Kompaktowa klawiatura

Cooler Master SK622 to interesująca klawiatura mechaniczna w ofercie marki Cooler Master. Jej klawisze mają niski profil i niezależne podświetlenie RGB, a sama klawiatura zajmuje około 60% przestrzeni typowej klawiatury z racji braku bloku numerycznego. Łączność? Przewodowa lub... Bluetooth.oferuje możliwość pracy przewodowej, jak i bezprzewodowej poprzez Bluetooth 4.0. Producent podkreśla, że zachowano przy tym pełną kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi platformami, tak desktopowymi (macOS, Windows), jak i mobilnymi (iOS, Android).W obudowie z pokrywą ze szczotkowanego aluminium znalazły się niskoprofilowe przełączniki mechaniczne. Użytkownik ma do wyboru switche, tak więc fani charakterystyki liniowej lub wyraźnego kliku znajdą coś dla siebie. Wokół urządzenia biegnie świetlny pas LED-ów. Podświetlenie klawiszy da się ustalać wedle predefiniowanych efektów lub skonfigurować je samodzielnie z poziomu aplikacji MasterPlus+.Klawiatura mechaniczna Cooler Master SK622 wykorzystuje 32-bitowy chip ARM. N-Key rollover sprawia, że w trybie przewodowym liczba jednocześnie wciśniętych przycisków nie powinna mieć znaczenia - za każdym razem sprzęt ma niezwłocznie wyzwolić adekwatne akcje. Rezygnując z kabla klawiatura automatycznie przechodzi w tryb 6-przyciskowego rolloveru, oszczędzając energię.Akumulator ładuje się przy pomocy odłączanego kabla USB. Zestaw zawiera zabezpieczony plecionką przewód o długości 1,8 metra, który od strony urządzenia ma wtyczkę USB-C, a do połączenia z PC klasyczną USB typu A.