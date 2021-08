Gainward prezentuje nowe karty graficzne GeForce RTX 30 Phantom

Układy z odpowiednim chłodzeniem.

Nowy układ chłodzenia Gainward Phantom

Firma Gainward, producent kart graficznych ceniony za proponowanie konsumentom produktów o bardzo dobrym stosunku ceny do możliwości, przedstawił nową serię GPU. Mowa o nowej serii Phoenix z układami NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Pierwszym jej przedstawicielem jest Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phantom, a już wkrótce dołączą doń modele Gainward GeForce RTX 3090 Phantom+, Gainward GeForce RTX 3080 Phantom+ i Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+. Każda z konstrukcji wyróżnia się nowym, ulepszonym układem chłodzenia.Producent zapewnia, że najnowszy układ chłodzący Phantom nie tylko wygląda doskonale, ale też cechuje się wysoką skutecznością działania. Nowe wentylatory mają zapewniać nawet do 7 stopni Celsjusza niższe temperatury, przy jednoczesnym zachowaniu niższego poziomu hałasu od poprzednich rozwiązań. Nie mogło zabraknąć podświetlenia w standardzie ARGB, sterowalnego m.in. za pośrednictwem aplikacji Expertool. Można go rzecz jasna synchronizować z dowolnymi innymi urządzeniami ARGB.