Nowe laptopy Hyperbook z procesorami Ryzen w kuszącej promocji z tym kodem

Podajemy kod rabatowy.

Promocja Hyperbook z kodem rabatowym

Źródło: HyperbookModele Hyperbook już dostępne w sprzedaży to NH5 Zen i NH7 Zen z AMD Ryzen R7-5800H i GeForce RTX 3060, R15 Zen z AMD Ryzen R5-5500U oraz R15 Zen z AMD Ryzen R7-5700U. Z końcem sierpnia do sklepów trafią inne ciekawe konfiguracje. Chodzi o NH5 Zen/NH7 Zen z AMD Ryzen R5-5600H i GeForce RTX 3050 Ti oraz NH5 Zen/NH7 Zen z AMD Ryzen R9-5900HX i GeForce RTX 3070. Warto pamiętać o tym, że procesory AMD Ryzen dysponują zintegrowanymi układami graficznymi AMD Vega 6, 7 i 8, radzącymi sobie nieźle z mniej wymagającymi grami.Seria Hyperbook R15 Zen to laptopy uniwersalne. Sprawdzą się doskonale w podróży, biurze, zdalnej nauce i typowych zastosowaniach domowych. Wykorzystują niskonapięciowe procesory i wbudowane w nie karty graficzne. Wydajność takiego zestawu umożliwia uruchomienie niezbyt wymagających gier. Sprzęt z tego rodziny charakteryzuje się niską masą (1,65 kg), niewielką grubości obudowy (19 mm), oraz niezłym czasem pracy na akumulatorze (około 6 godzin). Wartym wzmianki elementem jest zawias umożliwiający odchylenie ekranu o przekątnej 15,6 cala o 180 stopni. Najtańsza konfiguracja z procesorem AMD Ryzen R5-5500U kosztuje 2999 złotych, natomiast z procesorem AMD Ryzen R7-5700U kosztuje 3499 złotych.Źródło: HyperbookModele z serii NH5 to laptopy stworzone z myślą o wymagających graczach i profesjonalistach. Według producenta stanowią idealny kompromis pomiędzy wydajnością a rozmiarem urządzenia i jego ceną. Wyposażone są w ekran o przekątne 15,6 cala i rozdzielczości Full HD, oraz częstotliwości odświeżania 240 Hz. Oprócz wbudowanej w procesor grafiki dysponują też wydajną kartą RTX 3060. NH5 może być wyposażony aż w 64 GB pamięci RAM. Najtańsza konfiguracja z procesorem AMD Ryzen R7-5800H i RTX 3060 kosztuje 6499 złotych.Laptop Hyperbook z serii NH7 charakteryzują się większym rozmiarem wymuszonym zastosowaniem matrycy o przekątnej 17,3 cala. Jej rozdzielczość to Full HD a częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz. Najtańsza konfiguracja z procesorem AMD Ryzen R7-5800H i RTX 3060 kosztuje 6599 złotych.Od 17 sierpnia do 7 września, wyłącznie w sklepie Hyperbooka , trwa promocja, którą objęte są modele: NH5, NH5 Zen, NH7, NH7 Zen i R15 Zen. W ramach promocji konsumenci otrzymają:Mysz bezprzewodową Logitech M190Torbę 15,6" lub 17,3"Oprogramowanie antywirusowe AVG na rok200 złotych rabatuAby skorzystać z promocji, należy podczas zakupu w pole kupony wpisać kodGodnym odnotowania jest to, iż konfiguratorze w sklepie na stronie hyperbook.pl można stworzyć własną konfigurację, dobierając ilość pamięci RAM, pojemność dysku i personalizować kilka innych elementów laptopa.Źródło: inf. prasowa