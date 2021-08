Zapomniana technika: monitor CRT montowany w obudowie z 1997 roku

Polecana szczoteczka soniczna.

Monitor LCD w obudowie z lat 90' XX wieku

Koniec XX wieku był niezwykle ciekawym okresem w historii rozwoju technologii. W polskich domach rzeczą coraz powszechniejszą stawały się wtedy komputery osobiste. W 1997 roku furorę robiły procesory Intel Pentium MMX 166, karty graficzne S3 VIRGE, a nastolatek z pecetem dysponującym 32 MB pamięci RAM był "kozakiem" wśród swoich znajomych. Lata te to także czas, w których pojawiało się wiele rozwiązań, które ostatecznie nie zaskarbiły sobie ogromnego uznania. Jednym z nich były monitory mocowane w obudowach komputerowych, w zatokach napędu 5,25".Youtuber prowadzący kanał LGR (LazyGameReviews) zaprezentował na jednym ze swoich nagrań arcyciekawy monitor STS Tecom CKS-05V z 1997 roku. Jest to wyświetlacz o tyle nietypowy, że nie stawia się go na biurku, obok PC-ta, a zamiast tego montuje w obrębie obudowy komputerowej. Musi to być rzecz jasna obudowa "z epoki", jako że dzisiejsze na ogół nie są wyposażone w odpowiednie zatoki.