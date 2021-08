Świetna promocja na laptopy Acer Nitro 5 i Swift 1. Odbierz rabat nawet na 1000 złotych

Firma Acer wprowadziła promocje na swoje dwa laptopy. Z jednej strony możemy kupić taniej przeznaczone dla graczy modele Acer Nitro 5, a z drugiej pozycjonowany do ogólnej prostszej pracy lekki Acer Swift 1. Dzięki akcji powiązanej z napojami energetycznymi Predator Shot, można zaoszczędzić nawet 1000 złotych!Zacznijmy od mocniejszego wariantu. Laptopy z serii Acer Nitro 5 o przekątnej ekranu 15 cali i rozdzielczości full HD zaopatrzone w procesory Intel Core oraz AMD Ryzen i dedykowane wydajne karty graficzne kupimy taniej, jeśli najpierw nabędziemy osiem puszek napoju energetycznego PredatorShot. Należy dokonać tego w sieciach Carrefour, Dino lub PoloMarket i zachować paragony (można je łączyć). Następnie wypełniamy formularzi możemy odebrać rabat wynoszący 1000 złotych na wybrane modele Acerów Nitro 5. Regulamin promocji dostępny jest na stronie producenta pod. Akcja będzie trwać jeszcze do 30 września 2021 roku.

Druga z promocji na laptopy Acer Swift 1 dostępna jest wyłącznie w POLOmarkecie / Foto: Acer

Jeśli interesuje was nakierowany na niezbyt ciężką pracę lekki Acer Swift 1 z ekranem IPS full HD o przekątnej 14 cali i nie aż tak mocnymi podzespołami, to wystarczy zakup tylko trzech puszek napoju Predator Shot. Jednak tym razem chodzi o ich nabycie w sieci sklepów PoloMarket od razu z samym komputerem. Należy też okazać przy kasie POLOKartę lub e-POLOkartę (na jedną kartę można nabyć tylko jedną sztukę laptopa). Wraz z komputerem otrzymamy roczną subskrypcję Microsoft 365 Professional o wartości 299 złotych (m.in. dostęp do pakietu Office czy chmury OneDrive). Regularna cena laptopa wynosi 1649 złotych, a w promocji spada do 990 złotych. Tym samym zaoszczędzamy aż 650 złotych. Akcja z Acerem Swift 1 będzie trwać od 25 sierpnia do 7 września 2021 roku lub wyczerpania zapasów.Źródło i Foto: Acer