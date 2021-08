Bezprzewodowe słuchawki Corsair HS80 RGB Wireless dla graczy PC i PlayStation

Wygoda przez wiele godzin oraz praca przewodowa lub bezprzewodowa z konsolami Sony i PC

Nawet 20 godzin pracy na jednym ładowaniu w słuchawkach Corsair HS80 RGB Wireless

Znany z akcesoriów dla graczy i komputerowych komponentów Corsair prezentuje nowe duże gamingowe bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem. Model Corsair HS80 RGB Wireless ma wszystko to, czego można spodziewać się po sprzęcie dla graczy, a przy okazji może pochwalić się też unikalnymi dodatkami.Firma chcąc zapewnić użytkownikom wygodę postawiła na bezuciskową opaskę z konstrukcją podniesionego pałąka i nauszniki z mikrofibry oraz pianki zapamiętującej kształt. Wzmocniona aluminium struktura pałąka sprawia, że całość waży 367 gramów. Na obudowie znajdziemy przyciski regulacji głośności czy aktywacji mikrofonu. Zgodność z Dolby Atmos gwarantuje dobre odwzorowanie dźwięku przestrzennego. HS80 RGB Wireless zaopatrzono w neodymowe przetworniki o średnicy 50 mm, które mają zapewnić według producenta lepszą głębię i przestrzeń, a co za tym idzie sprawniejsze pozycjonowanie dźwięku przez graczy. Oprogramowanie Corsair iCUE umożliwia chociażby korektę tonów. W kwestii mikrofonu, dołączony moduł jest wielokierunkowy.Najlepsze wrażenia audio bez kompromisów uzyskamy połączeniem przewodowym USB (w zestawie znajdziemy kabel USB-A do USB-C), co zapewni standard hi-fi 24 bitów z 96 kHz. Jednak jego głównym trybem pracy jest ten bezprzewodowy. Słuchawki Corsair HS80 RGB Wireless mogą łączyć się z komputerem przy użyciu technologii Corsair Slipstream Wireless mając do dyspozycji dźwięk z 24 bitami i 48 kHz. Odbiornik USB pozwala na pracę w promieniu do 18 metrów. Co ciekawe, można do niego podpiąć też bezprzewodowe myszki i klawiatury Corsair, więc pozbędziemy się kolejnych zbędnych odbiorników bezprzewodowych. Dołączony adapter zapewnia zgodność z PS4 i PS5. W drugim przypadku można nawet skorzystać z technologii Tempest 3D AudioTech PS5.W pełni naładowane słuchawki pozwalają nawet na 20 godzin działania bez przerw. Oczywiście można sterować też ich podświetleniem RGB dzięki dedykowanemu oprogramowaniu producenta. Słuchawki Corsair HS80 RGB powinny pojawić się w polskich sklepach maksymalnie do końca sierpnia 2021 roku. Są objęte dwuletnią gwarancją firmy Corsair, a ich sugerowana detaliczna cena wynosi 689 złotych.Źródło i Foto: Corsair