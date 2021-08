Łap kupony rabatowe na AliExpress. Wykorzystasz je na wyprzedaży

Wyprzedaż startuje na dniach.

Kupony rabatowe na AliExpress - wyprzedaż tuż, tuż

ZWROT28 - $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy"

- $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy" ALISIERPIEN46 - $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy"

- $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami, "kto pierwszy ten lepszy" PLPOWRACA5 - $5 przy wydanych $40, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $5 przy wydanych $40, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLPOWRACA8 - $8 przy wydanych $60, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $8 przy wydanych $60, działa na stronie 3 - 7 Delivery Days, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK10 - $10 przy wydanych $80, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $10 przy wydanych $80, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK18 - $18 przy wydanych $150, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $18 przy wydanych $150, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK25 - $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika PLSPADEK30 - $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika

- $25 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 3 użyć na użytkownika AEPREZENTY200 - $50 przy wydanych $200, tylko przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla użytkowników z PL, limit 1 użycie na użytkownika

Te przecenione produkty pomogą zadbać o Twoją urodę

1. Ultradźwiękowe urządzenie do peelingu twarzy Xiaomi InFace

2. Urządzenie do pielęgnacji skóry Xiaomi InFace

3. Soniczna szczoteczka Oclean X Pro Elite

4. Szczoteczka soniczna Oclean X Pro

5. Wymienne główki do szczoteczek Oclean

6. Elektryczna szczotka do czyszczenia twarzy CkeyiN

7. Domowy koncentrator tlenu DEDAKJ

Już tylko dwa dni zostały do rozpoczęcia jednej z największych w tym roku wyprzedaży na AliExpress. Wyprzedaż na koniec sezonu obejmuje wszystkie najpopularniejsze kategorie produktowe, a to oznacza jedno: spore oszczędności dla wszystkich miłośników zakupów w Chinach. Przez najbliższy czas codziennie publikować będziemy interesujące oferty produktowe oraz kupony, umożliwiające mocne obniżenie cen kupowanych przez Was produktów. Dziś skupiamy się na przedmiotach pomagających zadbać o urodę.Wyprzedaż na koniec sezonu ruszy 23 sierpnia i potrwa aż do 28 sierpnia bieżącego roku. Niektóre produkty przeceniono już teraz, w związku z czym warto zwrócić uwagę na prezentowane przez nas oferty nawet dziś.Dla wszystkich czytelników serwisu Instalki.pl mamy kupony aktywne od godz. 9:00, 23 sierpnia, aż do godz. 8:59, 28 sierpnia czasu polskiego.Powyższych kuponów jest sporo, to prawda, ale nie jest to też nasze ostatnie słowo. Pod tym adresem znajdziesz centrum kuponów, w którym znajdują się dziesiątki innych kuponów rabatowych. Dla Twojej wygody ułożono je według kategorii produktowych.Poszukiwania gadżetów z AliExpress dobrze jest zacząć od dedykowanej strony z bestsellerami. Bestsellery z AliExpress pomogą Ci dowiedzieć się, jakie produkty kupują najchętniej inni użytkownicy - może to być doskonałe źródło inspiracji.Uwaga: jeśli postanowicie sobie kupić coś z poniższej listy, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty. Do każdego z przedmiotów da się jednak zastosować kupony, więc...Popularne urządzenie od Xiaomi, pozwalające na głębokie oczyszczanie twarzy i dające efekt liftingu i jędrnej skóry. Stosowane regularnie ponoć pomaga. Czy jest dobre dla każdej cery? Polecam poradzić się dermatologa.przed zastosowaniem kuponówKolejny z gadżetów to zarazem następny cieszący się popularnością produkt z rodziny InFace od Xiaomi. Jest to masażer, który przy okazji rozgrzewa skórę i ma odmładzać ją światłem o różnych barwach. Czy spełnia swoje zadanie? Proponuję poczytać komentarze pań - wygląda na to, że tak.przed zastosowaniem kuponówJedna z najlepszych, najbardziej zaawansowanych technicznie i najlepiej czyszczących szczoteczek sonicznych w ofercie marki Oclean. Mam ten model i z czystym sumieniem go polecam. Szokuje mnogością trybów mycia, poradami dotyczącymi szczotkowania i czasem działania na pojedynczym ładowaniu baterii.przed zastosowaniem kuponówTańszy model czołowej szczoteczki Oclean, wyposażony w czytelny ekran dotykowy. Czyści dokładnie i cicho, da się ją ładować bezprzewodowo, a ze znalezieniem i zakupem kompatybilnych końcówek nie będziesz miał najmniejszego problemu.przed zastosowaniem kuponówJeśli masz już szczoteczkę do zębów od Oclean, wykorzystaj promocję na AliExpress, aby kupić sobie zapas wymiennych główek. Poniższą cenę da się mocno obniżyć odpowiednim kuponem.przed zastosowaniem kuponówKolejna ze szczoteczek ujędrniających skórę na twarzy to propozycja marki CkeyiN. Silikonowa główka jest przyjazna dla skóry. Masaż koi ból mięśni, stymuluje krążenie krwi, usuwa ze skóry bród i tłuszcz oraz pomaga rozprowadzać kremy i balsamy do twarzy.przed zastosowaniem kuponówKoncentrator tlenu to propozycja dla osób cierpiących na problemy z płucami. Pomoże zmniejszać uczucie duszności, ułatwiając oddychanie, a co za tym idzie poprawiając jakość życia. Sprzęt przydaje się przy niewydolnościach oddechowych, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i podobnych.przed zastosowaniem kuponówŹródło: mat. własny