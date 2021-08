Wyprawka szkolna Xiaomi. Świetnie promocje nie tylko dla uczniów

Gadżety Xiaomi na każdą okazję.

Połowa sierpnia to doskonały moment na skompletowanie wyprawki szkolnej i zakup urządzeń, które wspomogą nie tylko naukę, ale i aktywność. W sklepach z elektroniką znajdziemy całą masę produktów rekomendowanych przy okazji Back to School, ale warto zastanowić się, które z nich będą najlepszym wyborem.W tym roku marka Xiaomi postanowiła przygotować naprawdę atrakcyjne zestawy. Jak zawsze, dostępne są produkty z różnych kategorii, ale łączy je jedno - atrakcyjna cena.Jaki smartfon dla ucznia wybrać? Która opaska najlepiej wspomaga aktywność fizyczną? Jaka hulajnoga elektryczna zapewnia dobry zasięg i bezpieczeństwo podczas przemieszczania się po mieście? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.Wybraliśmy najciekawsze produkty Xiaomi z promocji Back to School, którymi warto się zainteresować.Omawiana promocja obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi:Xiaomi słynie z bardzo rozsądnie wycenionych urządzeń, a w segmencie około 1000 zł nie ma sobie równych. Wybierając nowoczesny smartfon Redmi Note 10 5G w cenie już od 999 zł w komplecie otrzymamy inteligentną opaskę sportową Mi Band 5. Uwaga, oferta obowiązuje tylko do 26 sierpnia.Redmi Note 10 5G to smartfon wyposażony w 6,5 calowy ekran IPS FHD+ (2400x1080 pikseli) obsługujący odświeżanie 90 Hz. Co ciekawe, smartfon jest w stanie automatycznie dostosować się do oglądanych treści i tak np. oglądając stream z gry wyświetlacz będzie pracował w 30 Hz, przewijając wiadomości w serwisie społecznościowym włączy się 60 Hz, a grając w gry wskoczy się tryb 90 Hz.

Mi Watch Lite - smart zegarek, z którym zadbasz o formę

Powrót do szkoły na hulajnodze? Czemu nie!

Odtwarzacz multimedialny Mi TV Stick

Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Zdjęcie: XiaomiUrządzenie korzysta także z czujnika oświetlenia 360 stopni by automatycznie ustawić odpowiednią jasność wyświetlacza. Sercem smartfona jest 8-rdzeniowy procesor MTK Dimensity 700 o maksymalnym taktowaniu 2.2 GHz i zintegrowanym modemem 5G.Zdjęcie: XiaomiTelefon oferuje Dual SIM ze wsparciem dla 5G, NFC, czytnik linii papilarnych, gniazdo jack 3,5 mm, kamerkę 48 MP + 2 MP + 2MP, IR Blaster oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Redmi Note 10 5G korzysta także z dość szybkiej pamięci flash UFS 2.2.Zdjęcie: XiaomiDoskonałym uzupełnieniem smartfona będzie opaska Mi Band 5. To doskonały gadżet dla osób chcących regularnie śledzić własną aktywność fizyczną. Model ten został wyposażony w większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącze ładowania.Zdjęcie: XiaomiNa froncie znajdziemy kolorowy wyświetlacz z ponad 65 motywami. Opaska wspiera 11 trybów sportowych, a nowościami w "piątce" są: maszyna do wiosłowania, skakanka, joga i trening eliptyczny. Na uwagę zasługuje też wodoodporności, śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet i 24-godzinne monitorowanie tętna i snu.Promocyjny zestaw znajdziecie w sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl W czasie pandemii warto pamiętać o aktywności fizycznej, która pozytywnie wpływa zarówno na ciało, jak i umysł. Do śledzenia treningów polecamy inteligentny zegarek Mi Watch Lite, który w promocji można kupić już za 209 zł.Zdjęcie: XiaomiMi Watch Lite jest wyposażony we wbudowany GPS oraz funkcję pomiaru ciśnienia i wysokości. Dzięki temu smartwatch może śledzić i dostarczać dokładne informacje o treningu. Mi Watch może monitorować 11 różnych trybów ćwiczeń m.in. bieganie, bieganie na bieżni, jazda na rowerze oraz rowerze treningowym, górskie wędrówki czy pływanie. Funkcja automatycznej regulacji jasności pozwala sprawdzić wszystkie dane na wyświetlaczu bez względu na porę dnia i nocy.Zdjęcie: XiaomiMi Watch Lite pomaga śledzić stan zdrowia monitorując tętno (BPM), dzięki czemu można kontrolować, czy w ciągu doby nie występują jakieś nieprawidłowości. Smartwatch został wyposażony również w funkcję monitorowania snu oraz prawidłowego oddechu. Dzięki integracji smartwatcha ze smartfonem na wyświetlaczu zegarka mogą pojawiać się powiadomienia push z obsługą emoji, godzina i prognoza pogody. Mi Watch Lite ma również funkcję alarmu oraz latarki.Zdjęcie: XiaomiMi Watch Lite został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 320 x 320 oraz pięć różnych motywów wyglądu. Dzięki baterii o pojemności 230mAh smartwatch może działać nawet dziewięć dni na jednym ładowaniu, które trwa zaledwie dwie godziny. Mi Watch Lite współpracuje z aplikacją Xiaomi Wear, dzięki czemu dane z treningów gromadzone i analizowane są w jednym miejscu.Zegarek w promocyjnej cenie 209 zł znajdziecie w sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl O tym, że hulajnogi elektrycznie są doskonałym środkiem miejskiego transportu, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Końcówka wakacji to doskonały moment na zakup Mi Electric Scooter 1S w promocyjnej cenie 1799 zł.Zdjęcie: XiaomiW przypadku tej hulajnogi nowoczesny design idzie w parze z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania. Pojazd pozwala na przejechanie do 30 km, a maksymalna prędkość wynosi 25 km/h.Warto też zwrócić uwagę na niską masę urządzenia (12,5 kg) oraz szybkie składanie, które nie powinno zająć więcej niż 3 sekundy.Zdjęcie: XiaomiProducent zadbał o komfortowe opony pneumatyczne i mocny korpus wykonany z aluminium lotniczego. Nie zabrakło też trzech trybów jazdy oraz czytelnego wyświetlacza do wygodnej obsługi wszystkich funkcji.Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter 1S w promocyjnej cenie 1799 zł znajdziecie w sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl Kolejnym produktem w promocji, na który warto zwrócić uwagę jest Mi TV Stick. To odtwarzacz multimedialny, który można podłączyć do telewizora lub monitora ze złączem HDMI, aby cieszyć się bogatą biblioteką aplikacji i gier z platformy Android TV.Zdjęcie: XiaomiMi TV Stick dysponuje czterordzeniowym procesorem ARM Cortex-A53 o taktowaniu 2,0 GHz i GPU Mali 450. Najpewniej to identyczna jednostka jak stosowana w Mi Box S. Do tego otrzyma 8 GB pamięci na dane i tylko 1 GB RAM. Na pokładzie znajdziemy Androida TV 9.0, szybkie WiFi AC, Bluetooth 4.2, port microUSB i HDMI. Przystawka wspiera audio DOLBY + DTS. Nie zabrakło też obsługi asystenta głosowego Google i wygodnego pilota.Odtwarzacz multimedialny Mi TV Stick w promocyjnej cenie 149 zł znajdziecie w sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl Skoro już omówiliśmy produkty w świetnych cenach, które przydadzą się przede wszystkim uczniom czy studentom, warto też wybrać inteligentny sprzęt do domu.Robot sprzątający Mi Robot Vacuum-Mop Essential dostępny jest aktualnie w cenie 599 zł - trudno przejść obojętnie obok takiej promocji.Zdjęcie: XiaomiUrządzenie zapewnia skuteczne sprzątanie małych i średnich gospodarstw domowych. Warto zwrócić uwagę na dużą moc ssania 2200 Pa, cyfrowe sterowanie zbiornikiem wody, 3-etapowe filtrowanie i unikanie kolizji dzięki podczerwieni.Zdjęcie: XiaomiJapoński silnik Nidec zapewnia dużą moc ssania 2200 Pa, co umożliwia szybkie usuwanie kurzu z podłogi i dokładne czyszczenie szczelin. Co ważne, robot posiada zbiornik na wodę więc umożliwia mopowanie podłóg, a niezwykle cienka obudowa o grubości 82 mm sprawia, że poruszanie się po mieszkaniu jest bezproblemowe.Robot sprzątający Mi Robot Vacuum-Mop Essential dostępny jest aktualnie w cenie 599 zł w sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl