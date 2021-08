Microsoft zapowiedział nowy (i tani) zestaw słuchawkowy dla konsol Xbox

Warto się zainteresować.

Xbox Stereo Headset to względnie tani zestaw słuchawkowy

Źródło: Microsoft

Na komfortowe granie na konsoli składa się co najmniej kilka elementów. Jednym z nich jest bez wątpienia dobre źródło dźwięku. Nie każdy preferuje głośniki czy dźwięk z telewizora – coraz częstszym rozwiązaniem zdają się być zestawy słuchawkowe, które sprawdzają się idealnie zwłaszcza podczas emocjonujących rozgrywek online. Microsoft zapowiedział właśnie nowość w tym segmencie.Jeśli pamiętacie, to pewien czas temu informowaliśmy Was o oficjalnym zestawie słuchawkowym dla konsol Xbox , który został wyceniony na 450 złotych. Microsoft chyba zrozumiał, że w ofercie przyda się również nieco bardziej budżetowa wersja akcesorium. Zapowiedziano właśnie bowiem Xbox Stereo Headset. Czym się charakteryzuje i różni od droższego modelu?Przede wszystkim, który podłączymy do konsoli lub PC do portu. Nie uświadczymy więc akumulatora. Dodatkowo, trudno doszukiwać się funkcji redukcji szumów. Urządzenie zostanie jednak zoptymalizowane pod technologie pokroju Windows Sonic, DTS Headphone:X oraz Dolby Atmos.Microsoft obiecuje również(jeden z nich stanowić będzie również regulator głośności), które pozwolą spędzić długie godziny bez poczucia dyskomfortu. Nie należy również zapominać o obecności mikrofonu (którego nie można odczepić). Na ile wyceniono sprzęt?Nie da się ukryć, iż mówimy tu o względnie przystępnej kwocie za oferowane funkcje. Czy sprzęt będzie warty tych pieniędzy? Niewątpliwie wykażą to testy.Źródło i foto: Microsoft