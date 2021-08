Gracze na to czekali. Polskie genialne chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 5 już z ARGB

W połowie kwietnia polski SilentiumPC zaprezentował swoje pierwsze chłodzenie procesorów nowej generacji, które zostało stworzone wraz z Synergy Cooling. Nie tak duże jednowieżowe konstrukcjezostały zaprojektowane od podstaw jako całość. Wentylator z łopatkami ze specjalnym nieco postrzępionym wzorem i niewielki radiator z gęściej niż zwykle upakowanym asymetrycznym ożebrowaniem pozwalały na dogonienie wydajnością i niewielką głośnością nawet wielu dwuwieżowych chłodzeń. Gdyby tylko była jej gamingowa podświetlana wersja…Dla fanów obudów z oknem lub panelem ze szkła w końcu przygotowano wariację świetnej Fery 5 i Fery 5 Dual. Nowa wersja o nazwie SilentiumPC Fera 5 ARGB oferuje tą samą długą sześcioletnią gwarancję, wysoką wydajność i cichą pracę przy niewielkich gabarytach, a dodatkowo kolorowe oświetlenie typu ARGB. Nie jest to tylko kwestia wentylatora (ten sam już dobrze znany Fluctus 120 PWM, ale z dopiskiem ARGB i LEDami), ale nawet delikatnego podświetlenia na topie radiatora. Dzięki temu zyskujemy LEDy aż w dwóch miejscach i to szczegółowo adresowane typu ARGB dla każdej pojedynczej diody, a nie jako zwyczajne RGB.

Cztery ciepłowody stykają się bezpośrednio z procesorem / Foto: SilentiumPC

Szeroka kompatybilność SilentiumPC Fera 5 ARGB i praca z procesorami o TDP nawet 220 W

Sterowanie programami świecenia może odbywać się na trzy sposoby. Jeśli mamy kompatybilną płytę główną z trzypinowym konektorem ARGB, to możemy z niego skorzystać i zarządzać modułem SilentiumPC Fery 5 ARGB z poziomu oprogramowania producenta płyty głównej. Do zestawu dołączono też niewielki kontroler Nano-Reset ARGB, którym bezpośrednio ustawimy program świecenia. Jeśli jest się w posiadaniu jednej z obudów SilentiumPC z wbudowanym kontrolerem Aurora Sync Evo PWM ARGB, to także za jego pomocą będziecie mogli zarządzać elementami chłodzenia SilentiumPC Fera 5 ARGB.Od strony utrzymywania dobrej temperatury na CPU, to genialny biorąc pod uwagę niewielkie wymiary sprzęt. 155 x 127 x 77 mm, więc zmieści się do każdej standardowej, nawet nieco mniejszej obudowy i nie będzie kolidować z pamięciami RAM. Producent deklaruje, że nadaje się nawet do procesorów o współczynniku TDP na poziomie 220 W. Jest kompatybilny z konstrukcjami na podstawkach Intel LGA LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011, LGA1366, LGA775 i AMD AM4, AM3, AM3+, AM2, AM2+, FM2, FM2+, FM1.