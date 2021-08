Smartfony na każdą kieszeń z AliExpress. Lista promocji

Telefony na każdą kieszeń.

ZWROT28 - $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami

- $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami ALISIERPIEN46 - $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami

- $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami ALIALI8 - $10 zniżki przy wydanych $80, dla wszystkich użytkowników

- $10 zniżki przy wydanych $80, dla wszystkich użytkowników POLSKA8 - $15 zniżki przy wydanych $120, dla wszystkich użytkowników

- $15 zniżki przy wydanych $120, dla wszystkich użytkowników PLULGA1 - $30 zniżki przy wydanych $300, dla wszystkich użytkowników

- $30 zniżki przy wydanych $300, dla wszystkich użytkowników PLUPUST - $20 zniżki przy wydanych $200, dla wszystkich użytkowników

- $20 zniżki przy wydanych $200, dla wszystkich użytkowników PLPOWRACA5 - $5 przy wydanych $40, działa tylko stronie 3 - 7 Delivery Days , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $5 przy wydanych $40, działa tylko stronie , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLPOWRACA8 - $8 przy wydanych $60, działa tylko stronie 3 - 7 Delivery Days , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $8 przy wydanych $60, działa tylko stronie , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK10 - $10 przy wydanych $80, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $10 przy wydanych $80, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK18 - $18 przy wydanych $150, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $18 przy wydanych $150, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK25 - $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK30 - $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego użytkownika

- $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego użytkownika AEPREZENTY200 - $50 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 1 użycia dla każdego użytkownika

- $50 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 1 użycia dla każdego użytkownika 8AESELETED6 - $6 zniżki przy wydanych $50, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

- $6 zniżki przy wydanych $50, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na 8AESELETED11 - $11 zniżki przy wydanych $90, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

- $11 zniżki przy wydanych $90, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na 8AESELETED14 - $14 zniżki przy wydanych $120, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

- $14 zniżki przy wydanych $120, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na 8AESELETED19 - $19 zniżki przy wydanych $160, "kto pierwszy ten lepszy", działa tylko z produktami na tej stronie

1. Realme GT Master Edition

PLSPADEK30

2. POCO X3 Pro

PLULGA1

3. POCO F3 5G

PLULGA1

4. OnePlus 8

PLULGA1

5. OnePlus 8T

PLSPADEK30

6. UMIDIGI A11 Pro Max

7. Cubot Max 3

ALISIERPIEN46

8. Cubot KingKong 5 Pro

ALISIERPIEN46

Źródło: AliExpress





Dzisiaj mamy dla Was przygotowane zestawienie smartfonów z różnych półek cenowych. Znajdziemy tu zarówno urządzenia, które kupimy poniżej 1 tys. zł jak i bardziej high-endowe telefony.Z okazji powrotu do szkoły i pracy , platforma AliExpress przygotowała kody rabatowe, które możemy wykorzystać by jeszcze bardziej zniżyć ceny podanych w artykule produktów. Oto ich lista:Więcej kuponów rabatowych znajdziemy na stronie Kupony dla Ciebie A teraz zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszą ofertą na smartfony.Smartfon pochwalić się może nowym procesoremoraz autorskim systemem chłodzenia VC Cooling System. Na przodzie znajdziemy wyświetlaczod Samsunga z obsługą odświeżania. Moduł fotograficzny telefonu jest także całkiem sensowny - główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix i wspierany jest przez ultraszerokokątne oczko 8 Mpix.Warto również zwrócić uwagę na skórzane plecki urządzenia z nietuzinkowym designem. Zostały one zaprojektowane przez znanego japońskiego projektanta przemysłowego Naoto Fukasawę.Smartfonkupimy za 1277,09 zł ($323.37) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Aby uzyskać podaną cenę używamy koduProducent wyposażył telefon w 8-rdzeniowy procesortaktowany zegarem do 2,96 GHz. Za grafikę odpowiada natomiast układ graficzny Qualcomm Adreno 640. Na przodzie znajdziemy 6,67-calowy ekranz częstotliwością próbkowania dotykowego 240 Hz. Całość chłodzona jest za pomocą autorskiego rozwiązania LiquidCool Technology 1.0 Plus. Długi czas pracy zapewnia bateria o pojemnościze wsparciem dla szybkiego ładowania 33W.Smartfonkupimy za 1153,70 zł ($282.74) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii. Podaną cenę uzyskamy korzystając z koduPOCO F3 5G napędzany jest przez procesortaktowany zegarem 3.2 GHz oraz układ graficzny Adreno 650. Na froncie znajdziemy 6,67-calowy ekran, a dotyku aż 360 Hz. Urządzenie wyposażono w dwa głośniki wspierające technologię Dolby Atmos. Z tyłu znajdziemy potrójny kamerkę 48 Mpix + 8Mpix + 5 Mpix zaś z przodu czeka na nas aparat 20 Mpix. Całość zasilana jest bateriąze wsparciem dla szybkiego ładowania 33W.Smartfondostępny jest za 1315,11 zł ($321.04) . Wysyłka z magazynu w Republice Czeskiej. Cenę uzyskamy wykorzystując kodTelefon wyposażono w procesori 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Dobrej jakości dźwięk zapewniają dwa głośniczki ze wsparciem dla Dolby Atmos. Imponujące zdjęcia zrobimy za pomocą potrójnej kamerki 48 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix. Baterię 4300 mAh naładujemy z 1% do 50% w 22 minuty dzięki technologii szybkiego ładowaniaSmartfondostępny za 1767,29 zł ($433.17) . Wysyłka z Polski. Cene uzyskamy korzystając z koduUlepszona wersja telefonu OnePlus 8 wykorzystuje 6,55-calowy panel AMOLED o rozdzielczościpikseli i odświeżaniu obrazu wynoszącym. O wydajność smartfonu dba układ Qualcomm Snapdragon 865. OnePlus 8T wyposażono w baterię o pojemności 4500 mAh, wspierającą szybkie ładowanie w standardzie 65 W, oczywiście za pośrednictwem portu USB-C (3.1). Nie zabrakło NFC, Wi-Fi 6 oraz obsługi technologii 5G.Smartfonkupimy za 2218,39 zł ($543.87) . Wysyłka z Polski. Podaną cenę uzyskamy korzystając z koduNa pokładzie A11 Pro Max znajdziemy procesor Helio G80 oraz 6,8-calowy wyświetlacz FHD+ (2460 x 1080 px) o formacie obrazu. Z tyłu znajdziemy kamerkę główną 48 Mpix, obiektyw szerokokątny 16 Mpix oraz aparat 2 Mpix do zdjęć Macro. Co ciekawe, znajduje się tu także. Tak, UMIDIGI A11 Pro Max pozwala nam na bezkontaktowy pomiar temperatury ciała. Całość dopełnia pojemna bateria 5150 mAh.Smartfonkupimy za 645,43 zł ($161.19) korzystając z kodu ALISIERPIEN46Cubot Max 3 może pochwalić się dużym wyświetlaczem 6,95-cali. Zajmuje on większą część frontu telefonu, więc przedni aparat 16 Mpix znajduje się w otworze w ekranie. Z tyłu umieszczono, obiektyw 5 Mpix do zdjęć Macro oraz pomocniczy 0,3 Mpix. Max 3 operuje na czystym systemie Android 11 i obsługuje NFC oraz systemy nawigacji GPS, Beidou oraz GLONASS. Pamięć masową urządzenia możemy rozszerzyć o 256 GB za pomocą karty microSD. Całość zasilana jest przez baterię o pojemnościTelefonkupimy za 559,10 zł ($137.24) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii. Podaną cenę uzyskamy korzystając z koduPancerny smartfon odporny na wodę, kurz czy upadki z wysokości do 1,5 metra. KingKong 5 Pro działa na czystym Androidzie 11 wspieranym przez 8-rdzeniowy procesor. Kamerka główna od Sony oferuje rozdzielczość 48 Mpix natomiast z przodu czeka na nas aparat 25 Mpix. Producent zadbał także o wyposażenie telefonu w dwa głośniki stereo, moduł NFC, systemy nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS oraz BEIDOU). Całość dopełnia potężna bateria, która pozwala na 48 godzin pracy na jednym ładowaniu.Smartfon pancernydostępny za 657,56 zł ($161.19) . Wysyłka z Polski. Cenę uzyskujemy wykorzystując kodWięcej ofert znajdziemy na stronie Telefony i akcesoria