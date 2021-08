Jaki laptop dla ucznia do nauki i gier? Te modele Cię nie zawiodą

ASUS VivoBook 15 (X513)

System operacyjny: Windows 10 Home

Procesor: AMD Ryzen 5 4500U

Pojemność dysku: 512 GB

Pojemność pamięci RAM: 16 GB

Przekątna ekranu: 15,6''

Model karty graficznej: AMD Radeon Graphics

ASUS ZenBook Flip 13 OLED UX363

ASUS TUF Gaming F15

System operacyjny: Windows 10 Home

Procesor: AMD Ryzen 5 4600H

Pojemność dysku: 512 GB

Pojemność pamięci RAM: 8 GB

Przekątna ekranu: 15.6"

Model karty graficznej: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with ROG Boost

ASUS ROG Strix G15

W dzisiejszym świecie laptop jest absolutnie niezbędnym urządzeniem wspomagającym naukę i pracę zdalną. Zajęcia online sprawiły, że trudno obejść się bez własnego komputera i jest on niezbędny, aby uczestniczyć w lekcjach czy egzaminach.Przewaga notebooków nad komputerami stacjonarnymi jest oczywista, mowa tutaj o mobilności. Wybierając lekkiego laptopa nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabrać urządzenie ze sobą na uczelnię czy do kolegi, aby umilić sobie czas wolny elektroniczną rozrywką.Z pewnością wiele osób stoi przed dylematem, jaki laptop wybrać? Który model będzie odpowiedni do typowej pracy biurowej, a który sprawdzi się również po zajęciach jako multimedialne centrum rozrywki? Wybraliśmy 4 modele, które z pewnością nie zawiodą użytkowników ceniących jakość wykonania i dobre parametry.VivoBook 15 (X513) to laptop stworzony dla uczniów i studentów, którzy lubią się wyróżniać. Dostępny w kolorach czarnym (Bespoke Black), białym (Dreamy White) i niebieskim (Cobalt Blue) przykuwa uwagę żółtym akcentem na klawiszu Enter.Sprzęt zaprojektowano pod kątem mobilności, co potwierdza nie tylko masa na poziomie zaledwie 1,7 kg, ale także ultrasmukły profil i zgrabna obudowa.O wydajność notebooka ASUS VivoBook 15 (X513) dbają procesory Intel Core 11. generacji, 16 RAM-u, dyski SSD w kilku różnych pojemnościach do wyboru i opcjonalne układy NVIDIA GeForce. Dzięki nim można być pewnym, że sprzęt sprosta nie tylko podstawowym zastosowaniom multimedialnym, ale też poradzi sobie z mniej wymagającymi grami. Laptop dla ucznia lub studenta musi potrafić coś "ekstra", prawda?Warto pamiętać o tym, że jeszcze w tym roku w sklepach zadebiutuje wariant z ekranem OLED, który powinien zdumiewać jakością wyświetlanego obrazu.ASUS VivoBook 15 M513 dostępny jest już za 3099 zł , a dodatkowo można skorzystać z atrakcyjnych rat 10x0%.Miłośnicy nowych technologii poszukujący laptopa z wyższej półki nie mogą przegapić ZenBooka Flip 13 OLED UX363, rzucającego się w oczy z miejsca po zwróceniu spojrzenia w stronę oferty firmy ASUS.Ten elegancki, konwertowalny laptop ma niepodważalny atut w postaci smukłego wyświetlacza NanoEdge i zawiasu 360° ErgoLift, umożliwiającego jeszcze wygodniejszą obsługę dotykowego ekranu OLED. Laptop działa pod kontrolą systemu Windows 10 Pro i robi użytek z procesora Intel Core i7-1165G7.ZenBook Flip 13 OLED jest urządzeniem, które chce się mieć zawsze przy sobie - jego niska masa i obudowa cienka na jedynie 13,9 mm zachęcają do częstego zabierania go ze sobą na uczelnię lub w bliższe i dalsze podróże. Z racji wsparcia dla rysika ASUS Pen, rozpoznającego 4096 poziomów czułości na nacisk, sprzęt ten jawi się jako spełnienie marzeń studentów architektury i innych kierunków kreatywnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na wyświetlaczu rysikiem wykonywać odręczne notatki - to z kolei doceni każdy uczeń.ASUS ZenBook 13 UX363EA w konfiguracji z procesorem i7-1165G7, 16GB RAM i dyskiem 1TB kupicie obecnie za 6499 zł Nowoczesny design, matryca IPS o świetnym odwzorowaniu kolorów i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144Hz oraz długi czas pracy na baterii. Czy mówimy o kolejnym ultraprzenośnym laptopie? Nic bardziej mylnego - to tylko wybrane z zalet przystępnego cenowo notebooka dla graczy o nazwie ASUS TUF Gaming F15. Szukasz notebooka o wytrzymałej konstrukcji, na lata? To może być coś dla Ciebie.ASUS TUF Gaming F15 to idealna propozycja dla uczniów i studentów, którzy lubią grać w gry komputerowe, ale przy tym chcą korzystać z laptopa z wygodną klawiaturą i bogatym zestawem portów, zwiększającymi produktywność użytkownika.Urządzenie sprzedawane jest w kilku różnych konfiguracjach, z najnowszymi kartami NVIDIA GeForce RTX 30 oraz procesorami Intel Core 11. generacji na pokładzie. Do sklepów trafiło tyle modeli, że każdy powinien znaleźć coś w założonym przez siebie budżecie.ASUS TUF Gaming FX506 dostępny jest aktualnie w bardzo atrakcyjnej cenie - 3999 zł z możliwością zakupów ratalnych (10x0%).