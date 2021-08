iPhone X spadł na ziemię z wysokości 3 kilometrów. Pilot: wygląda jak nowy

Drugi taki przypadek.



iPhone spadł i nie chce się włączyć? Być może gdybyś upuścił go z pokładu lecącego samolotu, to nadal by działał? Historia pokazuje, że smartfony Apple mają zaskakujące szczęście w tego rodzaju sytuacjach. W grudniu ubiegłego roku pisaliśmy o przypadku z Brazylii, gdy



iPhone X spadł z ponad 3,3 kilometra. Nadal działa

Sporo mówi się w dzisiejszych czasach o tym, że nowoczesne smartfony są bardzo podatne na uszkodzenia. Po pierwsze: są i tak solidniej wykonane niż jeszcze kilka lat temu, a przy ewentualnym upadku sporo zależy od szczęścia. Wydaje mi się, że wśród czytelników naszego serwisu znajdą się osoby, które zepsuły wyświetlacz w swoim telefonie, zrzucając go na ziemię z wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Tymczasem, użytkownik forum Diamond Aviators o pseudonimie dmloftus twierdzi, że jego iPhone X wyszedł bez szwanku z upadku z wysokości 3,35 kilometra.



8 sierpnia 2021 roku dmloftus pilotował samolot Diamond DA40, w którym da się otworzyć boczne okienka. Na przestrzeni wielu lotów zdołał dzięki temu wykonać całą masą ładnych zdjęć z powietrza. Tego dnia nie miał tyle szczęścia.



"Gdy otworzyłem okno i skierowałem obiektyw mojego iPhone'a X na chmurę, wleciałem w strefę turbulencji i moja prawa ręka przesunęła się zbyt blisko otwartego okna pasażera. W ciągu milisekundy iPhone został wyssany przez okno i zniknął! Na początku byłem zdenerwowany stratą, ale po kilku minutach zacząłem chichotać do siebie, ponieważ był to 4-letni iPhone X i prawdopodobnie i tak musiałbym prędzej czy później przejść na telefon z 5G. Wylądowałem w Atlancie o 22:00 po długim dniu latania." - napisał na forum.



iPhone spadł i nie chce się włączyć? Być może gdybyś upuścił go z pokładu lecącego samolotu, to nadal by działał? Historia pokazuje, że smartfony Apple mają zaskakujące szczęście w tego rodzaju sytuacjach. W grudniu ubiegłego roku pisaliśmy o przypadku z Brazylii, gdy iPhone 6 przetrwał upadek z lecącego wysoko samolotu . Dziś dowiedzieliśmy się o podobnej sytuacji, dotyczącej tym razem telefonu iPhone X.Sporo mówi się w dzisiejszych czasach o tym, że nowoczesne smartfony są bardzo podatne na uszkodzenia. Po pierwsze: są i tak solidniej wykonane niż jeszcze kilka lat temu, a przy ewentualnym upadku sporo zależy od szczęścia. Wydaje mi się, że wśród czytelników naszego serwisu znajdą się osoby, które zepsuły wyświetlacz w swoim telefonie, zrzucając go na ziemię z wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Tymczasem, użytkownik forum Diamond Aviators o pseudonimie dmloftus twierdzi, że jego iPhone X wyszedł bez szwanku z upadku z wysokości 3,35 kilometra.8 sierpnia 2021 roku dmloftus pilotował samolot Diamond DA40, w którym da się otworzyć boczne okienka. Na przestrzeni wielu lotów zdołał dzięki temu wykonać całą masą ładnych zdjęć z powietrza. Tego dnia nie miał tyle szczęścia.- napisał na forum.