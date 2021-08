Skokowy postęp w fotografii mobilnej? Nowe rozwiązania OPPO obiecują wiele

Pokazano szereg nowatorskich rozwiązań.

Podczas specjalnego wydarzenia 2021 OPPO Future Imaging Technology, firma OPPO zaprezentowała serię przełomowych technologii z obszaru rejestracji i przetwarzania obrazu przez smartfony, skupiając się na ulepszeniu czujników, modułów i algorytmów.Wśród innowacyjnych technologii OPPO zaprezentowało: sensor RGBW nowej generacji, płynny zoom optyczny 85-200mm, pięcioosiową technologię optycznej stabilizacji (OIS) oraz następną generację aparatu ukrytego pod ekranem (USC) wspieraną przez autorskie algorytmy AI.Producent podaje, że nowa generacja sensora OPPO RGBW znacząco poprawia reakcję na światło poprzez wprowadzenie dodatkowych białych subpikseli (W), technologii DTI oraz opracowanego przez OPPO algorytmu pikseli 4 w 1. W efekcie, nowy czujnik pozwala na przechwytywanie 60% więcej światła niż czujniki poprzedniej generacji, przy jednoczesnej redukcji szumów sięgającej nawet 35%, co zapewnia wyraźniejsze i jaśniejsze obrazy w warunkach słabego oświetlenia.Opatentowany przez OPPO algorytm pikseli 4 w 1 pomaga zwiększyć wydajność kolorystyczną sensora, zapobiegając takim problemom jak niedokładność kolorów i wzory moiré. Ponadto, technologia izolacji pikseli DTI, zaimplementowana w nowym sensorze skutecznie, zapobiega przesłuchom subpikselowym i poprawia jakość obrazu.Producent obiecuje, że poza lepszą jakością zdjęć wykonywanych przy słabych warunkach oświetleniowych, nowy sensor sprawia, że kadry portretowe stają się bardziej wyraziste zarówno na zdjęciach, jak i na wideo a to dzięki poprawieniu wyglądu skóry, tekstury i kontrastu. Nowy czujnik będzie komercyjnie dostępny w produktach OPPO od czwartego kwartału 2021 roku.OPPO zaprezentowało nowy moduł 85-200mm zapewniający płynny bezstratny zoom optyczny. Po raz pierwszy zastosowano technologię soczewek G+P (szkło + tworzywo sztuczne), wprowadzając dwie ultracienkie, wysoce precyzyjne szklane soczewki asferyczne, które znacznie poprawiają efekty optyczne, takie jak minimalizacja światła rozproszonego.To nie koniec. Innowacyjne zastosowanie tunelowego czujnika magnetooporowego (czujnik TMR) pozwala soczewkom w module aparatu poruszać się z większą stabilnością i precyzją. Zmodernizowano też system prowadnic, który zwiększa dynamiczne nachylenie, przy którym można przesuwać zespół soczewek, co wyraźnie wpływa na obsługę bezstratnego zoomu optycznego przy większych powiększeniach.Chiński producent zapewnia, że nowe rozwiązania obsługują bezstratny zoom optyczny przy równoważnych ogniskowych od 85 mm do 200 mm, rejestrując wyraźne zdjęcia bez względu na wielkość powiększenia, od zbliżeń i portretów z bliska po odległe krajobrazy, bez konieczności kadrowania.Z kolei nowy, pięcioosiowy OIS od OPPO umożliwia procesorowi systemowemu gromadzenie danych o ruchu z żyroskopu, które następnie są analizowane i rozkłada na odpowiednie komponenty za pomocą algorytmów. Dane te są następnie przekazywane do dwóch ruchomych elementów: obiektywu i czujnika obrazu, które są napędzane przez odpowiednio: układy z łożyskami kulkowymi i stop z pamięcią kształtu.Gdy ruch obiektu jest nieduży, obrazy są stabilizowane głównie za pomocą OIS z przesunięciem obiektywu – obejmującego przesunięcie w poziomie (X) i w pionie (Y). Jednak, gdy amplituda ruchu jest stosunkowo duża, wykorzystany zostanie również OIS z przesunięciem czujnika – w tym przesunięcie w poziomie (x), przesunięcie w pionie (y) i przetaczanie, wraz z kompensacją algorytmu, tak, aby uzyskać stabilizację w pięciu osiach przestrzeni.Pozwala to na uzyskanie maksymalnego kąta stabilizacji ±3°, czyli trzykrotnie więcej niż w przypadku tradycyjnej technologii OIS w urządzeniach mobilnych, podczas gdy sensor może również przesuwać się z dokładnością do 2μm. W przypadku ujęć nocnych lub w ruchu, opatentowana autorska technologia algorytmów OPPO może znacząco poprawić stabilność, przejrzystość i wydajność kolorów; zwiększając wydajność kompensacji drgań nawet o 65%. Pięcioosiowy OIS OPPO zostanie wprowadzony na rynek w produktach OPPO od pierwszego kwartału 2022 roku.OPPO zaprezentowało również nową generację swojego aparatu ukrytego pod ekranem (USC). Innowacyjna geometria pikseli zapewnia wysoką jakość wyświetlania 400 PPI w obszarze znajdującym się ponad aparatem USC.Poniżej możecie obejrzeć zapis wideo całego wydarzenia.Źródło: OPPO