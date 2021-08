Nadchodzi sezonowa wyprzedaż AliExpress. Sprawdź, jak kupować i oszczędzać

Kupony i mnóstwo atrakcji.

Wyprzedaż AliExpress na koniec sezonu letniego rozpocznie się już 23 sierpnia o godz. 9:00. Z tej okazji przygotowano naprawdę spore obniżki na produkty z niemal wszystkich kategorii (elektronika użytkowa, smartfony, roboty sprzątające, akcesoria do telefonów, mobilne gadżety, odzież, itd.).Warto już teraz przygotować się do wyprzedaży i zaplanować zakupy, aby korzystając z kuponów zniżkowych, uzyskać najlepsze ceny.Kluczem do oszczędzania są kupony rabatowe. Oto 3 podstawie zasady, które sprawią, że zakupy na tegorocznej wyprzedaży będą bardzo korzystne.Już teraz odwiedzając stronę wybranego produktu, możesz sprawdzić cenę, która będzie obwiązywała od 23 sierpnia. Cenę znajdziesz na pomarańczowym polu z opisem "Dodaj megaokazje do koszyka"W przypadku wielu produktów dostępne są tzw. kupony stoiska. Wystarczy, że odwiedzisz stronę wypatrzonego produktu i klikniesz na przycisk "Zdobądź kupony".Kolejnym sposobem na oszczędzanie są kody promocyjne, które będą aktywne od 23 sierpnia (godz. 9:00). Kod kuponu należy wpisać w polu "Kod promocyjny" po dodaniu produktu do koszyka.Poniżej znajdziecie listę kuponów, o których warto pamiętać podczas zakupów na sezonowej wyprzedaży AliExpress.Gdzie szukać ciekawych produktów z wyprzedaży? Warto zajrzeć na stronę Szkoła & Praca powraca - znajdziecie tam gadżety przecenione nawet o 70%.Warto też zajrzeć na stronę z przewodnikiem dla kupujących - od 23 sierpnia będą tam prezentowane produkty w wyjątkowych cenach, np. nowy Xiaomi Redmi 10 czy Realme GT Master.Na koniec polecamy Wam stronę Centrum Kuponów , której z pewnością nie trzeba przedstawiać miłośnikom zakupów na AliExpress. Znajdziecie tam dedykowane kody zniżkowe na produkty z kategorii: telefony komórkowe, AGD, elektronika, komputery i artykuł biurowe, samochody i motocykle, walizki i torby, akcesoria do smartfonów, narzędzia budowlane, itd.

Centrum kuponów AliExpress

Ciekawe urządzenia do domu w promocji

Robot sprzątający iLife L100

Robot sprzątający Xiaomi VIOMI SE

Szczoteczka soniczna Oclean Air 2

MIUI Wolnoobrotowa wyciskarka do soków

Mifa A90 - głośnik Bluetooth 60W

Z okazji nadchodzącej wyprzedaży przygotowaliśmy listę 5 produktów, które będziecie mogli kupić w wyjątkowych cenach.Ulepszona wersja robota odkurzającego iLife, który spodoba się każdemu, kto ceni sobie wygodę. Co oferuje ten sprzęt? 90 minut nieprzerwanej pracy po pełnym naładowaniu, moc ssania na poziomie 2000Pa, zbiornik na kurz o pojemności 450 ml, kilka programów sprzątania w zależności od czyszczonej powierzchni, automatyczny powrót do stacji dokującej przy niskim poziomie baterii, funkcję skanowania i mapowania pomieszczeń na kilku piętrach, itd.Robot sprzątający iLife L100 będzie dostępny za około 1 084,94 zł . Oferta obejmuje szybką dostawę z polskiego magazynu, a cena uwzględnia podatek VAT.Robot sprzątający to doskonałe urządzenie dla każdego, kto nie ma czasu zajmować się codziennym odkurzaniem swojego mieszkania. Xiaomi VIOMI SE robi to w sposób autonomiczny za sprawą techniki nawigowania LDS 2.0. Najpierw mapuje całe mieszkanie, by później skutecznie usuwać z jego powierzchni wszelkie zanieczyszczenia.Xiaomi VIOMI SE to nowoczesny pojemnik na kurz o pojemności 300 ml oraz łatwy w uzupełnianiu pojemnik na wodę. Urządzenie wykorzystuje baterię marki Samsung o pojemności 3200 mAh, która w trybie Eco pozwala nawet na 120 minut działania - przekłada się to na czyszczenie nawet 2150 m2 powierzchni. Silnik pracuje z prędkością obrotową 15000 obr./min., zapewniając siłę ssania na poziomie 2,2 KPa.Ulepszona wersja Xiaomi VIOMI SE jeszcze lepiej od poprzednika radzi sobie ze sprzątaniem zwierzęcej sierści, pracuje dłużej na pojedynczym ładowaniu baterii, a pomimo tego sprzedawana jest obecnie w niższej od modelu poprzedniej generacji cenie.Xiaomi VIOMI SE dostępny będzie, a cenę będzie można jeszcze obniżyć za pomocą kodów. Oferta obejmuje szybką dostawę z polskiego magazynu, a cena uwzględnia podatek VAT.Szczoteczka soniczna Oclean Air 2 jest wodoodporna (IPX7), bardzo szybko się ładuje i ma trzy tryby szczotkowania. Działa cicho, dzięki technologii redukcji szumów Pure Tone. Poziom hałasu przy jej używaniu wynosi mniej niż 45 decybeli. Dzięki temu nie przeszkadzasz innym domownikom, na przykład, gdy szczotkujesz zęby wieczorem lub wcześnie rano. Skutecznie czyści i wybiela zęby. Jest lekka i można ją obsługiwać za pomocą jednego przycisku.Szczoteczka będzie dostępna w promocji za 120,25 zł . Oferta obejmuje darmową dostawę z polskiego magazynu w maksymalnie 3 dni.Wolnoobrotowa wyciskarka do soków marki MIUI jest odpowiedzią na sprecyzowane wymagania użytkowników. To 7-stopniowy spiralny ekstraktor do tłoczenia na zimno soków i warzyw. Opatentowana technologia Slow Squeezing pozwala na powolne wyciskanie soków przy maksymalnej wydajności, aby uzyskać najwięcej smaku. Jest wyposażony w podwójny system filtrów, dzięki którym użytkownik może uzyskać sok z pulpą lub całkowicie czysty. Dodatkowo ma dużą pojemność, łatwo się go myje, jest bardzo cichy podczas pracy i jak zakłada producent - składa się go w 5 sekund.Urządzenie kupicie, a cenę będzie można dodatkowo obniżyć kuponami. Oferta obejmuje szybką dostawę z polskiego magazynu, a cena uwzględnia podatek VAT.Z tym dużym głośnikiem Bluetooth rozkręcisz każdą imprezę w plenerze. Obudowa jest wodoodporna (IPX8), a wbudowana bateria 8000 mAh zapewnia nawet 30 godzin grania bez przerwy. Na uwagę zasługuje też efektowne podświetlenie RGB, które pulsuje w rytm odtwarzanych rytmów. W zestawie otrzymujemy torbę oraz pasek do wygodnego przenoszenia.Głośnik Mifa A90 kupicie w promocji za 326,87 zł Do startu wyprzedaży zostało jeszcze kilka dni, warto wykorzystać ten czas, aby wybrać ciekawe i przydatne produkty.