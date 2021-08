Lenovo G27q-20 - recenzja monitora dla graczy w kuszącej cenie

Sprawdź jego możliwości.

Specyfikacja Lenovo G27q-20

Przekątna ekranu: 27"

27" Typ matrycy: IPS

IPS Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli (16:9)

2560 x 1440 pikseli (16:9) Częstotliwość odświeżania obrazu: 165 Hz

165 Hz Technologia synchronizacji: AMD FreeSync Premium + wsparcie NVIDIA G-Sync

AMD FreeSync Premium + wsparcie NVIDIA G-Sync Jasność: 350 cd/m2

350 cd/m2 Głośniki: Nie

Nie Złącza: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 VESA: 100 x 100 mm

100 x 100 mm W zestawie: kable HDMI, DP i USB, kabel zasilający

kable HDMI, DP i USB, kabel zasilający Cena: 1429 złotych

Lenovo G27q-20 w praktyce

Podsumowanie

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Do niedawna w poszukiwaniu monitorów dla graczy w ofercie Lenovo musieliśmy zwracać oczy w stronę marki Lenovo Legion. W tym roku Lenovo wprowadziło do swojego portfolio monitor o nazwie Lenovo G27q-20. To monitor gamingowy o dość zdumiewających parametrach, jeśli weźmiemy pod uwagę jego cenę - 1429 złotych. Nie samą specyfikacją gracz jednak żyje, więc postanowiliśmy sprawdzić jego możliwości w praktyce. Jak wypadł? Zapraszamy do lektury.Praktycznie wszystkie karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 20 i 30 pozwalają obecnie na płynną zabawę w rozdzielczości 2K, często w 144 klatkach na sekundę, tym bardziej po aktywacji techniki NVIDIA DLSS. Nic dziwnego, że gracze coraz częściej rozglądają się za monitorami oferującymi nieco więcej niż 24-calową matrycę Full HD. Jednym z takich monitorów jest Lenovo G27q-20, który w cenie 1429 złotych kusi 27-calową matrycą IPS o rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Jak gdyby tego było mało, sprzęt dysponuje matrycą IPS o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz, współpracując przy tym z technologią AMD FreeSync Premium i będąc w pełni kompatybilny z NVIDIA G-SYNC. Gdzie tu jest haczyk?!Montaż Lenovo G27q-20 jest dziecinnie prosty. Metalową podstawę - notabene trącącą nieco cyberpunkowym klimatem - z wykonaną z tworzywa sztucznego obudową, skrywającą 27-calowy panel, połączy w trymiga nawet laik. Niezbędne są do tego cztery znajdujące się w zestawie śrubki, ale nie róbmy z tego przesadnego problemu. Chyba każdy potrafi przykręcić cztery śrubki? :) Osadzony na postawie sprzęt stoi stabilnie, nie chybocze się i na pewno nie przewróci się w wyniku przypadkowego potrącenia.Postawa ma pewne wady w postaci ograniczonego zakresu regulacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dopasować wysokość ekranu lub jego kąt nachylenia. Niestety, zabrakło opcji obracania monitora na podstawie - trzeba obracać całą konstrukcję. Da się to przeżyć. Alternatywnie, za sprawą kompatybilności ze standardem VESA 100x100, Lenovo G27q-20 da się zawiesić na stosownym uchwycie.Antracytowa obudowa Lenovo G27q-20 prezentuje się całkiem dobrze, choć bez przesadnego uczucia premium, które monitorom gamingowym towarzyszy niezwykle rzadko. Spasowanie elementów jest poprawne, a ramki otaczające ekran niewielkie. Jak to mówią "nikt nie będzie z tego strzelał" - od monitora wymagamy przede wszystkim dobrej klasy matrycy, a tutaj na szczęście nie ma z tym problemu. Uprzedzając wątpliwości: głośników nie ma, ale który gracz korzysta z głośników w monitorze?Lenovo G27q-20 ma stosunkowo skromny zestaw złączy. Z tyłu monitora znajdziemy DisplayPort 1.2 oraz HDMI 2.0.Jak zapewne doskonale wiecie, matryce IPS uchodzą za znacznie "ładniejsze" od paneli TN. Charakteryzują je lepsze kolory i kąty widzenia, jednakże wolniejszy czas reakcji. Kwestia wyboru jest rzeczą indywidualną - ja na przykład lubię IPSy, dlatego też z działania matowej matrycy Lenovo G27q-20 byłem zadowolony. Inna sprawa, że to naprawdę niezła matryca.Nawet bez kalibracji Lenovo G27q-20 wykazywał średnią delta E na poziomie 2,1, co jak na sprzęt gamingowy jest wynikiem nadspodziewanie dobrym. Współczynnik kontrastu przekraczał nieznacznie 1020:1, a jasność oscylowała w okolicach deklarowanej 350 cd/m2 (odchyłka w podświetleniu to maksymalnie 17%). Input lag w trybie gry wynosił około 10 milisekund. Dużo? Znajdźcie mi takiego, co wyczuje różnicę pomiędzy 5 i 10 ms. ;) Kalibracja jest w stanie poprawić niektóre rezultaty, ale zabawę utrudnia brak opcji zmiany współczynnika gamma.Sprzęt oferuje ulepszacz w postaci trybu Dark Boost, podbijającego jasność słabo oświetlonych sekcji krajobrazu w trakcie rozgrywki. Czy jest wśród Was ktoś, kto z tego korzysta? Ja na przykład nie czułem potrzeby. Włączenie MPRT i obniżenie jasności obrazu w trakcie wyświetlania nowych klatek obrazu przekłada się z kolei na zupełne wyeliminowanie efektu smużenia, kosztem jednak powstania efektu overshoot. Z resztą, MPRT nie działa wraz z AMD FreeSync oraz NVIDIA G-SYNC, więc zakładam, że nikt nie będzie z niej korzystał.Lenovo G27q-20 bez problemu współpracuje z najnowszymi konsolami Xbox Series X/S oraz PlayStation 5 (także w trybie 120 Hz), ale jest też doskonałym monitorem do oglądania filmów w gronie bliskich. Ze względu na szerokie kąty widzenia przed panelem może się zgromadzić nawet sporych rozmiarów widownia i każdy cieszył się będzie dobrze nasyconym, kontrastowym obrazem.Lenovo G27q-20 to monitor, który nadaje się rewelacyjnie tak do zabawy, jak i codziennej pracy biurowej. Odwzorowanie kolorów jest zaskakująco dobre, przestrzeń robocza - ogromna, a działanie sprzętu w grach dokładnie takie, jakiego mogliby wymagać gracze. Cena Lenovo G27q-20 jest szalenie atrakcyjna, biorąc pod uwagę to, co oferuje testowane urządzenie - panel 165 Hz, wsparcie dla AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC i inne zalety wymienione poniżej. Pozostaje mieć nadzieję, że o tym sprzęcie dowiedzą się gracze szukający jak najlepszego monitora do gier w jak najlepszej cenie. Przyznam szczerze, że sam nie wpadłbym na to, aby przejrzeć pod tym kątem ofertę Lenovo. ;)bardzo atrakcyjna cena i jej stosunek do parametrówrozdzielczość 1440ppanel IPS o przyzwoitym czasie reakcjiodświeżanie obrazu 165 Hzświetne kąty widzeniaAMD FreeSync Premiumkompatybilny z technika NVIDIA G-SYNCmożliwość sterowania funkcjami z poziomu softu Lenovo Arteryprzyciski umieszczone z tyłu obudowybrak złącza USBbrak opcji regulacji podstawy w poziomie