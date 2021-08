Czyszczenie magazynów AliExpress. Te produkty warto kupić na wyprzedaży

Wyprzedaże na koniec sezonu.

ZWROT28 - $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami

- $3 zniżki przy wydanych $28, działa ze wszystkimi produktami ALISIERPIEN46 - $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami

- $6 przy wydanych $46, działa ze wszystkimi produktami PLPOWRACA5 - $5 przy wydanych $40, działa tylko stronie 3 - 7 Delivery Days , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $5 przy wydanych $40, działa tylko stronie , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLPOWRACA8 - $8 przy wydanych $60, działa tylko stronie 3 - 7 Delivery Days , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $8 przy wydanych $60, działa tylko stronie , tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK10 - $10 przy wydanych $80, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $10 przy wydanych $80, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK18 - $18 przy wydanych $150, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $18 przy wydanych $150, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK25 - $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego

- $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego kupującego PLSPADEK30 - $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego użytkownika

- $25 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 3 użyć dla każdego użytkownika AEPREZENTY200 - $50 przy wydanych $200, tylko na przedmioty z wysyłką z EU, tylko dla polskich użytkowników, limit 1 użycia dla każdego użytkownika

8AESELETED6 - $6 zniżki przy wydanych $50, działa tylko z produktami na tej stronie

- $6 zniżki przy wydanych $50, działa tylko z produktami na 8AESELETED11 - $11 zniżki przy wydanych $90, działa tylko z produktami na tej stronie

- $11 zniżki przy wydanych $90, działa tylko z produktami na 8AESELETED14 - $14 zniżki przy wydanych $120, działa tylko z produktami na tej stronie

- $14 zniżki przy wydanych $120, działa tylko z produktami na 8AESELETED19 - $19 zniżki przy wydanych $160, działa tylko z produktami na tej stronie

1. Namioty Naturehike

2. Masażer do twarzy MiSMON MS-306C

3. Zestaw do pielęgnacji twarzy i szyi AmazeFan

4. Robot sprzątający ILIFE A4s

5. Końcówki do szczoteczek Oclean

6. Głośnik Mifa A90

7. Smartfon Realme GT Master Edition

8. Kamerka Yi Kami

Źródło: AliExpress





Zbliża się koniec sezonu, więc przyszedł też czas na wietrzenie magazynów. Dzisiaj mamy dla Was kilka ofert an ciekawe gadżety na wyprzedaży.Platforma AliExpress przygotowała szereg kuponów rabatowych, które dodatkowo obniżą ceny towarów. Kody będą aktywne od godz., a ich listę znajdziecie poniżej:Poniższe kody rabatowe są już aktywne i należy je szybko wykorzystać, gdyż są ograniczone ilościowo:Więcej kuponów rabatowych znajdziemy na stronie Kupony dla Ciebie Ceny podane w artykule będą obowiązywać od godz.. Nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać interesujące nas towary do koszyka i kupić je, gdy ruszy promocja.Namioty wolnostojące firmy Naturehike. Wykonane z materiałów odpornych na deszcz, wiatr i śnieg. Do wyboru mamy warianty wykonane z poliestru 210T lub nylonu 20D z powłoką silikonową. Namioty pomieszczą od jednej do trzech osób.Namiotykupimy za 392,27 - 886,83 zł ($97.83 - $221.17) . Dostępna jest opcja dostawy z magazynu w Polsce.Urządzenie 5 w 1, które oferuje funkcje dogłębnego czyszczenia, liftingu, masażu, odmłodzenia i wygładzenia skóry oraz usuwania trądziku. MiSMON ułatwia także wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry.W zależności od wybranego trybu pracy, końcówka świecie się na różne kolory - zielony (głębokie czyszczenie), zółty (lifting), fioletowy (lead-in ułatwiający wchłanianie produktów pielęgnacyjnych), czerwony (odmładzanie) oraz niebieski (usuawnie trądzika).Masażerkupimy za 235,37 zł ($57.55) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.Zestaw dwóch urządzeń do pielęgnacji skóry twarzy i szyi firmy AmazeFan. Masażer AmazeFan 7 w 1 zapewnia kompleksową pielęgnację twarzy oferując funkcje takie jak głębokie czyszczenie, rozjaśnienie i wygładzanie skóry, masaż oczu czy lifting. Drugie urządzenie pomaga natomiast z odmłodzeniem skóry szyi za pomocą wibracji.Zestaw do pielęgnacji twarzykupimy za 129,39 zł ($32.27) . Wysyłka z Polski.ILIFE A4s wyposażono w baterię pozwalającą na 120 minut pracy. To pozwala urządzeniu wysprzątać pomieszczenie o rozmiarze. Robotem można operować na dwa sposoby – naciskając przycisk Auto na górze urządzenia lub za pomocą pilota.Urządzenie wyposażone jest w szereg sensorów (antykolizyjny, antyupadkowy) i kilka trybów sprzątania – automatyczny, czyszczenie narożników, miejscowy i zaplanowany.Robotakupimy za 634,05 zł ($158.13) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Zestaw 4 końcówek do szczoteczek sonicznych firmy Oclean. Do wyboru mamy główki dopasowane do szczoteczek Oclean X Pro, X, Zi, F1, Air 2 oraz One.Końcówki do szczoteczekdostępne są za 73,34 zł ($18.29) Duży głośnik o mocy 60W. Protokół Bluetooth 5.0 zapewnia błyskawiczne parowanie z telefonami, laptopami i innymi urządzeniami. Urządzenie możemy także sparować z drugim A90 dzięki funkcji TWS Pairing dzięki czemu możemy się cieszyć dźwiękiem stero surround. Głośnik może pochwalić sie mocnym bassem, jest wodoodporny (IPX8) i zapewnia do 30 godzin odtwarzania muzyki dzięki potężnej baterii 8000 mAh.Producent wyposażył A90 w efektowne podświetlenie RGB, które pulsuje w rytm odtwarzanej muzyki.Głośnikkupimy za 326,87 zł ($80.11) Smartfon wyposażono w nowiutki procesori autorski system chłodzenia. Uwagę przyciągają również skórzane plecki urządzenia z nietuzinkowym designem. Zostały one zaprojektowane przez znanego japońskiego projektanta przemysłowego Naoto Fukasawę.Realme GT Master Edition może także pochwalić się całkiem dobrym modułem fotograficznym. Główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix i wpsierany jest przez ultraszerokokątne oczko 8 Mpix. Na przodzie znajdziemy wyświetlaczod Samsunga z obsługą odświeżaniaSmatfonkupimy za 1402,58 - 1998,32 zł ($354.26 - $504.72) . Wysyłka z Polski.Bezprzewodowa kamerka zewnętrzna z klasą wodoodporności IP65. Dzięki zastosowaniu czujnika CMOS SmartSens i zaawansowanej sztucznej inteligencji, urządzenie zapewni obraz wyraźny w nocy i warunkach słabej widoczności. Yi Kami oferuje szeroki kąt widzeniai nagrywa wideo w. Kamerka korzysta z czujnika termicznego by rozróżniać między ludźmi a zwierzętami i owadami. Urządzenie może operować w temperaturach odKamerkę zewnętrznąkupimy za 217 zł ($54.12) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.Więcej ofert znajdziemy na stronach Czyszczenie magazynów oraz Szkoła i praca - powraca!