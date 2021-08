Które bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds wybrać? Każde oferują coś ekstra

Dobry dźwięk dla każdego.

Muzyka, podcasty, filmy, rozmowy - słuchawki bezprzewodowe stanowią idealne uzupełnienie smartfona czy komputera w wielu sytuacjach. Przy wyborze tego typu sprzętu trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które sprawiają, że słuchawki będą nie tylko komfortowe, ale i idealne wpiszą się w preferencje i potrzeby użytkownika.Pod koniec czerwca bieżącego roku marka Huawei wprowadziła na rynek douszne słuchawki FreeBuds 4, które mogą być idealnym gadżetem na rozpoczynający się wkrótce rok szkolny. W ofercie marki znaleźć można też model FreeBuds 4i wspierający technologię ANC oraz coś dla miłośników sprzętu premium czyli FreeBuds Pro. Które z nich wybrać? Przyjrzyjmy się, co oferują.Dla wielu osób kluczową cechą słuchawek jest komfort noszenia. I nie ma w tym nic zaskakującego, źle dobrana słuchawka może męczyć ucho już po kilkunastu minutach, a co dopiero po kilku godzinach.W przypadku dousznych słuchawek FreeBuds 4, inżynierowie Huawei opracowali autorski system symulacji 3D, dzięki któremu możliwe było wypracowanie optymalnej ergonomii słuchawek dla jak najszerszej grupy konsumentów. Trudno w to uwierzyć, ale w testach uwzględniono szczegółowe dane anatomiczne ponad 10 000 par uszu, tak, aby zapewnić optymalny komfort noszenia przez wiele godzin.Komfort użytkowania potęguje dodatkowo niewielka waga urządzenia – jedna słuchawka waży zaledwie 4,1 grama, a etui – 38 gramów.Przeszkadza Ci hałas? Huawei ma rozwiązanie. Słuchawki wyposażone są w technologię Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego użytkownika oraz warunki zewnętrzne, i na tej podstawie dostosowuje poziom redukcji szumów.Co z dźwiękiem? Wybierając Huawei FreeBuds 4 można liczyć na przejrzyste tony średnie i wysokie, gdyż urządzenie wykorzystuje lekką i wytrzymałą membranę kompozytową z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP), która pozwala zminimalizować zniekształcenia dźwięku. Zadbano też o dynamiczne przetworniki, które dzięki dużej średnicy (14,3 mm), zapewniają większą amplitudę drgań i soczysty bas.Na szczęście dobra jakość dźwięku oraz hybrydowa technologia podwójnych mikrofonów, która zapewnia jeszcze lepszą redukcję szumów, nie wpłynęły negatywnie na czas pracy na jednym ładowaniu.Huawei FreeBuds 4 oferują nawet 4 godziny pracy na jednym ładowaniu z wyłączoną funkcją redukcji szumów oraz 22 godziny, kiedy używane są razem z wygodnym etui ładującym. Po włączeniu ANC, słuchawki mogą odtwarzać muzykę przez 2,5 godziny.Rozładowana bateria nie stanowi wielkiego problemu, producent wyposażył FreeBuds 4 w funkcję szybkiego ładowania, dzięki której 15 minut ładowania zapewnia kolejne 2,5 godziny pracy.Bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 4 dostępne są na polskim rynku w kolorze srebrnym oraz białym. Szczegóły na temat urządzenia znajdziecie na stronie producenta oraz w naszej redakcyjnej recenzji . Cena detaliczna słuchawek wynosi 599 zł.Osoby preferujące konstrukcje dokanałowe, czyli słuchawki, które mocniej odcinają od otoczenia, mogą sięgnąć po FreeBuds 4i. Model ten wyróżnia się nie tylko 10-godzinnym czasem pracy na jednym ładowaniu, bardzo dobrym dźwiękiem dzięki aktywnej redukcji szumów, ale i rozsądną ceną. Rekomendowana cena sprzedaży wynosi zaledwie 299 zł.Patrząc na nowoczesny design oraz szeroki wachlarz dostępnych kolorów, od razu widać, że słuchawki kierowane są do młodych i dynamicznych osób, jak uczniowe czy studenci. Niewielka waga oraz kompaktowe etui o wymiarach 48 x 61,8 x 27,5 mm sprawiają, że słuchawki można mieć zawsze przy sobie czy to w kieszeni, czy w plecaku.

FreeBuds 4i w modnym, czerwonym kolorze

Dźwięk premium? FreeBuds Pro nie zawodzą

Wybierając FreeBuds 4i nie trzeba też martwić się o komfort noszenia. Zestaw można dopasować do kształtu ucha, dzięki silikonowym nakładkom dostępnym w 3 rozmiarach.Jeżeli lubisz słuchać muzyki okraszonej dobrym basem, Huawei FreeBuds 4i będą strzałem w dziesiątkę. Słuchawki wyposażone są w 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które zapewniają zwiększoną amplitudę i jeszcze mocniejsze basy. To nie koniec ciekawych rozwiązań. Producent zastosował dodatkowo elastyczną membranę z kompozytu polimerowego, która zapewnia wysoką czułość i bogatą dynamikę, pozwalającą użytkownikowi usłyszeć więcej szczegółów.Sam wielokrotnie przekonałem się, że technologia ANC to absolutny must have w słuchawkach bezprzewodowych. Namiętnie korzystam z tego rozwiązania w biurze, na ulicy czy korzystając z komunikacji miejskiej. Układ dwóch mikrofonów w Huawei FreeBuds 4i pozwala na wykrycie hałasów otoczenia i – za pomocą odwróconej fali dźwiękowej – zredukowanie hałasu do 22 dB. Co ważne, redukcja szumów zapewnia wysoką jakość rozmów głosowych nawet w trudnych warunkach otoczenia.Warto docenić też zaimplementowany tryb „świadomość”, który umożliwia przenikanie głosów i dźwięków ze środowiska do osoby słuchającej, bez konieczności zdejmowania słuchawek, co jest szczególnie przydatne, gdy słuchamy muzyki i jednocześnie z kimś rozmawiamy.Huawei FreeBuds 4i dostępne są w atrakcyjnej ofercie - ich rekomendowana cena sprzedaży wynosi 299 zł. Urządzenie można nabyć w sklepie internetowym huawei.pl oraz w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia.W ofercie Huawei jest też sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników czyli słuchawki FreeBuds Pro. Model ten oferuje zachwycającą aktywną redukcję szumów, i jak przekonał się Patryk z naszej redakcji , można w nich zapomnieć o całym świecie.To naprawdę imponujące, że tak małe i wygodne słuchawki mogą oferować funkcję inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB.Technologia opracowana przez Huawei identyfikuje rodzaj szumów wokół użytkownika, automatycznie dostosowuje poziom redukcji hałasu do środowiska i przełącza się na odpowiedni tryb – dynamiczny, komfortowy, ogólny i najwyższy. Do dyspozycji otrzymujemy też tryb „świadomość”, po jego włączeniu słuchawki odtwarzają muzykę jednocześnie przepuszczając głosy z otoczenia, dzięki czemu użytkownik może słuchać muzyki i w tym samym czasie rozmawiać z innymi osobami.Jeżeli chodzi o audio, Huawei FreeBuds Pro powinny trafić w gusta większości osób i sprawdzić się z większością gatunków. Brzmienie jest przyjemne i muzykalne z odpowiednią porcją basu. Dzięki temu nie męczy uszu - muzyki można słuchać godzinami.Również bateria nie zawodzi, Huawei FreeBuds Pro, używane razem z etui ładującym, umożliwiają aż 30 godzin słuchania muzyki, a bez użycia etui - do 7 godzin ciągłej pracy. Jak przystało na sprzęt z segmentu premium, słuchawki obsługują ładowanie bezprzewodowe. Wystarczy zaledwie 10 minut, aby uzupełnić baterię do 30% przewodowo i 18% bezprzewodowo.Smaczku dodaje fakt, że FreeBuds Pro wyposażone są w podwójną antenę Bluetooth 5.2. Oznacza to możliwość połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami na raz, dzięki czemu, można słuchać muzyki z jednego smartfona i w tym samym czasie odebrać połączenie na drugim. Wow!Urządzenie można nabyć w sklepie internetowym huawei.pl w kapitalnej cenie wynoszącej obecnie 499 zł (przecena z 799 zł). To doskonała okazja, aby cieszyć się dźwiękiem i rozwiązaniami z najwyższej półki w niewygórowanej cenie.Partnerem artykułu jest firma Huawei