Flagowe smartfony Motorola Edge 20 Pro i Edge 20 w przedsprzedaży z niezłym gratisem

Sklepowa premiera najnowszych smartfonów Motoroli zbliża się dużymi krokami, ale to nie znaczy, że nie można jeszcze ich kupić. Przynajmniej w kwestii przedsprzedaży. Motorola Edge 20 Pro i Motorola Edge 20 właśnie pojawiły się w ofercie wielu sieci w atrakcyjnej ofercie preorderowej, w której gratis otrzymamy niezłe dokanałowe słuchawki bezprzewodowe Vervebuds 800.



Wydajność Motoroli na najwyższym poziomie z Qualcomm Snapdragon

Firma przez pewien czas skupiała się bardziej na średniej i średnio-wyższej półce. Obecnie wróciła do segmentu premium i znów wielbiciele flagowych urządzeń mogą stawiać także na te z logiem Motoroli. Motorola Edge 20 Pro może pochwalić się jednostką Qualcomm Snapdragon 870. Tak, nie jest to idealnie najwyższy model 888, ale niewiele mu do niego brakuje, poza tym wciąż wpisuje się w najwyższą serię Snapdragonów i dysponuje bardzo dużą mocą obliczeniową do codziennych zadań, gier oraz łącznością 5G i WiFi 6 ax. W dodatku sparowano go z aż 12 GB pamięci RAM i 256 GB szybkiej przestrzeni na dane użytkownika.



Ekran Motoroli Edge 20 Pro prezentuje się naprawdę wyśmienicie / Foto: Instalki.pl



Za to Motorola Edge 20 ma na pokładzie Snapdragona 778G, czyli wysoki chip z linii znanej z urządzeń czasem nazywanych nieco oszczędniejszymi flagowcami. Wciąż zapewnia bardzo dobry stosunek wydajności, w tym do gier oraz łączność 5G i WiFi 6 ax, ale wpłynęło to wyjątkowo pozytywnie na kwestię ceny. Motorola zastosowała w tym modelu 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane.



Najnowsza Motorola to aż 108 Mpx w aparacie i teleobiektyw Super Zoom 50x

Obie propozycje Motoroli można nazwać gratką dla wielbicieli fotografii. Ich główne matryce mają aż 108 Mpx. Jak można przeczytać w komunikacie firmy "Motorola edge 20 pro ma nowy, wyjątkowej jakości aparat główny o rozdzielczości 108 MP z jedną z naszych największych matryc w historii o formacie optycznym 1/1,5". Zawiera technologię Ultra Pixel, w której grupy dziewięciu pikseli są łączone w jeden wielki ultrapiksel, co zwiększa czułość na światło 9X i skutkuje lepszą wydajnością przy słabym oświetleniu." Inne obiektywy, to chociażby ultraszerokokątny z Macro Vision (ostre fotki nawet z odległości 3 cm) i pierwszy w historii Motoroli peryskopowy teleobiektyw z funkcją Super Zoom 50x. Edge 20 Pro pozwala też na nagrywanie wideo w 8K.



Cała rodzina Motorola Edge 20 już wkrótce w sklepach / Foto: Motorola



W przypadku Motoroli Edge 20 bez dopisku Pro również spotkamy główny aparat z ogromną rozdzielczością 108 Mpx. W modelu tym producent zastosował obiektyw ultraszerokokątny i makro podobnie do wyższej propozycji, ale nieco różni się jednostka z teleobiektywem. W niej można skorzystać z Super Zoom 30x, czyli wciąż bardzo dużego, ale ustępującego Pro powiększenia.



Świetne szybkie ekrany z HDR i 144 Hz i ładowanie TurboPower

6,7-calowe ekrany Max Vision Motoroli Edge 20 Pro i Motoroli Edge 20 zostały stworzone w technologii OLED. Zapewniają HDR10+ i 10-bitową przestrzeń barw zgodną ze standardem DCI-P3. Poza tym można na nich dostrzec superpłynną pracę dzięki odświeżaniu aż na poziomie 144 Hz. Oprogramowanie pozwala też zastosować tryb automatyczny, który zaoszczędzi baterię przy bardziej statycznych elementach, a podbije do 144 Hz odświeżanie, jeśli będziemy wyświetlać dynamiczne obiekty i sceny.



Firma w przedsprzedaży dodaje słuchawki gratis / Foto: Instalki.pl



Firma wdrożyła też szybkie ładowanie TurboPower 30. Nie jest dosłownie najszybszym na rynku i nie ściga się pod tym kątem z konkurencją, ale dzięki temu mniej negatywnie wpływa na długi czas eksploatacji baterii. Mimo to jej osiągi i tak są godne uwagi. Ładując Motorolę Edge 20 Pro przez 10 minut, dostarczymy jej energii aż na 9 godzin pracy. Za to dla Motoroli Edge 20 bez dopisku Pro, taki sam czas zaowocuje działaniem przez 8 godzin. Telefony otrzymujemy w zestawie tradycyjnie z ładowarką.



Nowa odsłona Motorola Ready For. Praca i zabawa niemalże jak na PC

Na oficjalnej polskiej prezentacji, Motorola mocno podkreślała swoją ulepszoną nową wersję technologii Ready For. Można ją najprościej przyrównać do Samsung DeX. Po podłączeniu telefonu przewodowo lub bezprzewodowo z telewizorem, monitorem czy komputerem, możemy uruchomić jeden z trybów działania. Najbardziej zaawansowany do pracy w trybie desktop pozwala na aktywację drugiego monitora przystosowanego do pracy z myszką i klawiaturą jak w zwyczajnym komputerze. Dostajemy pasek nieco podobny do tego znanego z Windowsów czy Linuxa i okna programów o dowolnie skalowanej wielkości. Dodatkowo w momencie sparowania z PC, a nie samym ekranem, można przenosić pliki czy schowek pomiędzy urządzeniami. Co ważne, ekran telefonu działa niezależnie w zwykłym trybie, a ciekawie prezentuje się możliwość używania motoroli jako kamerki internetowej do komunikatorów.



Motorola Edge 20 Pro w kolorze niebieskim / Foto: Instalki.pl



Tryb dedykowany grom w połączeniu z dowolnym zgodnym gamepadem Bluetooth (np. od Xboxa Series) zapewnia o wiele lepszą płynność obrazu niż tradycyjny mirror ekranu w przesyłaniu bezprzewodowym, więc zmniejszony lag pozytywnie wpływa na odczucia z gry. Możemy bawić się np. w zaawasowanych grach chmurowych dzięki Microsoft xCloud znanemu obecnie jako Xbox Cloud Gaming czy Nvidia GeForce Now. Za to tryb multimedialny przesyła treści wideo z w zasadzie dowolnych aplikacji tego typu na ekran, a smartfon pozostaje w roli pilota. Poza kursorami czy touchpadem, Motorola przygotowała metodę sterowania opartą na ruchach całym telefonem, co można przyrównać do pilotów z telewizorów LG z systemem webOS.



Przedsprzedaż Motoroli 20 Edge Pro i Motoroli 20 ze słuchawkami Vervebuds 800 gratis

Najnowsze smartfony Motorola Edge 20 Pro i Motorola Edge 20 będą dostępne w sprzedaży od września, ale już teraz można je zamawiać w preorderze (do 2 września). Wyższy z modeli w rekomendowanej cenie detalicznej 3299 złotych (w kolorze granatowym), a wariant bez dopisku Pro za 2299 złotych (do wyboru czarna perła i biała perła). Do zamówień przedpremierowych otrzymamy dokanałowe bezprzewodowe słuchawki Motorola Vervebuds 800 o wartości 399 złotych.



Tak dokładnie wyglądają dodawane gratis słuchawki Motorola Vervebuds 800 / Foto: Motorola



Źródło i Foto: Motorola / własne

