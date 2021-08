Zapomnij o OnePlusie. Realme prezentuje dwa świetne smartfony i laptopa

Źródło: Realme

Solidny laptop dla studenta i nie tylko

Realme Book jest napędzany procesorami Intel Core 11. generacji (Intel Core i3 lub i5), chłodzonymi dwuwentylatorowym układem Storm Cooling System. Laptop oferuje do 16 GB pamięci RAM (LPDDR4x) oraz jest wyposażony w dysk SSD o pojemności do 512 GB. Bateria ma oferować nawet 11 godzin pracy na jednym ładowaniu, a proces uzupełniania energii wykorzystuje technologię 65 W Super-Fast Charge.



Laptop pracuje na preinstalowanym systemie Windows 10.



Ceny w stylu Realme

Podczas dzisiejszej prezentacji poznaliśmy ceny wszystkich urządzeń w dolarach, w złotówkach zostaną podane przy okazji wprowadzania produktów na polski rynek.



Realme GT Master Edition został wyceniony na 399 dolarów za wersję 6/128 GB oraz 449 dolarów za wersję 8/256 GB. Za GT Explorer trzeba będzie z kolei zapłacić 499 dolarów za wersję 8/128 GB oraz na 549 dolarów za wersję 12/256 GB.



Jeśli chodzi o laptopa, podstawowa wersja z procesorem i3 oraz dyskiem 256 GB będzie kosztowała 749 dolarów, a najdroższa z i5 i 512 GB - 999 dolarów.



Na razie nie wiemy, kiedy urządzenia będą dostępne do kupienia w Polsce.



Do wyświetlania obrazu w smartfonach posłuży 6,43-calowy ekran Super AMOLED odświeżanym z częstotliwością 120 Hz, za którego produkcję odpowiada Samsung. W modelu GT Explorer krawędzie ekranu zakrzywione są pod kątem 56°, a sam wyświetlacz oferuje m.in.: HDR10+ i jasność sięgającą 1100 nitów.Realme dołączyło też do grona producentów sprzętu mobilnego z własnym laptopem. To dobre dopełnienie oferty, umożliwiające fanom marki skompletowanie całego ekosystemu opartego o produkty tylko jednej firmy, wzorem Apple czy Samsunga.Book jest zamknięty w metalowej obudowie o grubości 14,9 mm i wadze 1,38 kg. Dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i niebieskiej. Na liście wyposażenia znajdziemy podświetlaną klawiaturę o skoku 1,3 mm i czytnik linii papilarnych zaszyty w przycisku zasilania.Laptop wyposażony jest w wyświetlacz IPS o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli. Maksymalna jasność to 400 nitów. Warto zwrócić też uwagę na jego nietypowy format - 3:2.