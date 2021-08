Xiaomi Redmi 10 oficjalnie. To powiew świeżości

Ten smartfon będzie hitem.





Xiaomi Redmi 10 - specyfikacja





fot. Xiaomi

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało smartfona Redmi 10. Patrząc na specyfikację wygląda na to, że to urządzenie może stać się hitem sprzedaży. Chiński producent ma z resztą tego świadomość ponieważ nazywa Redmi 10 “odkryciem półki tańszych smartfonów na nowo”.Redmi 10 trafi do sprzedaży w wybranych regionach już 20 sierpnia tego roku. Za najtańszą wersję trzeba będzie zapłacić 179 dolarów (około 700 złotych).Co dostaniemy w tej cenie?Xiaomi Redmi 10 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, który działa w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania wyniosła w tym przypadku 90Hz, jednak jest ona w stanie inteligentnie zmniejszać się do 45Hz.Za sprawne działanie urządzenia ma odpowiadać procesor MediaTek Helio G88 przy wsparciu 4 lub 6 GB RAM. Na dane użytkownika producent przeznaczył od 64 do 128 GB miejsca.Co jeszcze? Na tylnej obudowie Redmi 10 znajdziemy system poczwórnego aparatu fotograficznego z sensorami 50 Mpix, 8 Mpix oraz 2 i 2 Mpix. Możemy w tym wypadku rozróżnić obiektyw główny, obiektyw szerokokątny oraz kamerę makro i czujnik głębokości. Za długie działanie na jednym ładowaniu odpowiadać będzie bateria o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W. Nie zabrakło także (o dziwo) złącza słuchawkowego jack 3,5 milimetra, a także czytnika linii papilarnych, który znalazł się na boku obudowy smartfona.Xiaomi Redmi 10 będzie dostępny w trzech kolorach do wyboru: Carbon Gray, Pebble White oraz Sea Blue. Urządzenie od momentu wyjęcia z pudełka działa pod kontrolą MIUI 12.5, które pracuje nad Androidem 11 od Google.Przyznacie, że ta specyfikacja wygląda bardzo dobrze, jak na cenę, prawda? Po raz kolejny widać, że Xiaomi nie ma sobie równych w tworzeniu urządzeń pod kątem ich opłacalności.Xiaomi Redmi 10 oficjalnie pojawi się w polskich sklepach jeszcze we wrześniu tego roku.Źródło: Xiaomi / fot. Xiaomi