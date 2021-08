Wyprzedaż na koniec sezonu na AliExpress. Prezenty za 4 grosze

Mamy dla Was kupony

Prezenty dla nowych użytkowników AliExpress w cenie 4 groszy

1. Przewód USB-C Baseus wspierający ładowanie do 100 W

Cena: 4 grosze dla nowych użytkowników

Już 23 sierpnia o godzinie 9:00 czasu polskiego rusza kolejna wielka wyprzedaż na znanej i lubianej chińskiej platformie zakupowej AliExpress. Wiemy, że czytelnicy naszego serwisu często z niej korzystają - pokazuje to doskonale popularność naszych coniedzielnych wpisów dotyczących ciekawych gadżetów z AliExpress. Z okazji nowej wyprzedaży mamy dla Was garść kuponów, obniżających ceny produktów oraz całą masę informacji o promocjach towarzyszących wyprzedaży. Gotowi? Zaczynamy!Wyprzedaż na koniec sezonu ruszy 23 sierpnia i potrwa aż do 28 sierpnia bieżącego roku. Niektóre produkty przeceniono całkiem mocno już teraz, w związku z czym warto odwiedzać publikowane przez nas oferty jeszcze przed największym zamieszaniem.Na start przygotowaliśmy dla Was kupony aktywne od godz. 9:00, 23 sierpnia, aż do godz. 8:59, 28 sierpnia czasu polskiego.Szukasz inspiracji? Przeczytaj jeden z naszych wpisów o polecanych gadżetach z AliExpress lub odwiedź stronę bestsellery z AliExpress . Podejrzysz na niej, co kupują i wysoko oceniają inne osoby z całego świata.AliExpress przygotowało niespodziankę dla wszystkich osób, które postanowią założyć konto w serwisie, celem dokonania swoich pierwszych zakupów. Chodzi o nowych użytkowników, którzy nigdy nie złożyli zamówienia na AliExpress.com. Specjalnie z myślą o nich powstała dedykowana strona z prezentami, które da się kupić w cenie zaledwie... 4 groszy. Wbrew pozorom da się tam znaleźć mnóstwo użytecznych gadżetów. Poniżej zaprezentujemy kilka, ale polecamy też samemu udać się pod ten adres i oddać się poszukiwaniom.Dobrej jakości przewód USB-C w oplocie? Proszę bardzo. Tych nigdy za wiele - dodatkowy przyda się w samochodzie, w podróży lub w domu, na zapas.