Gamingowy turniej redakcji technologicznych zakończony. Poznaj zwycięzcę!

Pojedynek w League of Legends.

Turniej Gamingowy Huawei - wyniki

Huawei MateView GT i Huawei Wireless Mouse GT w akcji

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, 12 sierpnia odbył się Turniej Gamingowy Huawei - do rywalizacji przystąpiły 3 czołowe polskie redakcje technologiczne. Przy okazji mieliśmy okazję sprawdzić możliwości nowego monitora. Z ramienia naszego serwisu do rywalizacji stanął Maksym Słomski, który z wielkim optymizmem rywalizowała w grze League of Legends z przedstawicielami serwisów Komputer Świat oraz Benchmark.pl.Łukasz z Komputer Świat i Wojtek z Benchmark.pl okazali się wymagającymi przeciwnikami, ale pomimo zaciętej rywalizacji... cóż, wszystkiego dowiecie się z obiecanego Wam nagrania, podsumowującego zarówno przebieg rozgrywki, jak i omawiającego sprzęt, z jakiego korzystaliśmy.Co tu dużo mówić, zabawa była przednia i była to zasługa nie tylko wyborowego towarzystwa, od którego Maksym mógł się naprawdę sporo nauczyć w kwestii pojedynków 1 na 1 (ARAM), ale także urządzeń, z jakich mieliśmy przyjemność korzystać.Huawei MateView GT jest pierwszym monitorem dla graczy w ofercie Huawei i od razu pierwszym, pozycjonowanym w segmencie premium. Wystarczy rzut oka na specyfikację techniczną, aby zrozumieć dlaczego. 34-calowa matryca VA o proporcjach 21:9 wyświetla obraz o rozdzielczości 3440x1440 pikseli z częstotliwością 165 Hz. Zarówno AMD FreeSync, jak i NVIDIA G-Sync działają na nim znakomicie.Podczas gry w League of Legends każdy z grających docenił ogromne pole widzenia, mogące dawać realną przewagę nad użytkownikami monitorów o standardowych proporcjach 16:9. Wysoki współczynnik kontrastu na poziomie 4000:1 to nie tylko jeszcze lepsza jakość obrazu, ale też mniejsze zmęczenie oczu. Ciekawą funkcją monitora jest wbudowany soundbar z podświetleniem, którego głośność da się regulować ręcznie. Brzmi lepiej niż w zasadzie dowolne głośniki w monitorze.Wersję MateView GT Standard Edition, czyli bez soundbara, można zamówić w nowej ofercie przedsprzedażowej na huawei.pl . Do 22 sierpnia monitor można kupić za 1799 zł w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 za 1 zł albo w zestawie z głośnikiem Huawei Sound, również za 1 zł.Pełną recenzję Huawei MateView GT znajdziecie na łamach naszego serwisu.Pozytywnie zaskoczyła nas myszką Huawei Wireless Mouse GT, będąca w stanie działać zarówno w trybie przewodowym (USB-C) jak i bezprzewodowym (Wi-Fi 2,4 GHz lub Bluetooth) za sprawą wbudowanego akumulatora 790 mAh.Maksymalna rozdzielczość sensora laserowego to 16000 DPI, odświeżanie wynosi maksymalnie 1000 Hz, a gryzonia obsługuje się z poziomu 6 programowalnych przycisków i rolki. Czas pracy myszki na jednym ładowaniu to 60 godzin z podświetleniem lub aż 340 godzin bez iluminacji.Na przestrzeni całego turnieju mysz okazała się wygodna, a tekstura powierzchni skutecznie zapobiegała poceniu się dłoni. Korzystamy z akcesorium od kilku dni także na co dzień i sprawdza się ono nie tylko w mniej i bardziej dynamicznych grach, ale też pracy biurowej.Redaktorom Komputer Świat i Benchmark.pl dziękujemy za wspaniałą rywalizację, a firmie Huawei za możliwość wzięcia udziału w zabawie i użyczenia sprzętu.Partnerem publikacji jest firma Huawei