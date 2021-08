Poznaj Intel Arc. To nadchodzące karty graficzne dla graczy od Intela

Karty graficzne Intel Arc będą gamingowe nawet w nazwach kolejnych architektur

Szereg najnowszych technologii w grafikach Intel Arc, w tym ray tracing czy DX12U

GPU dla graczy Intel Arc już na początku przyszłego roku

Sytuacja na rynku kart graficznych nie należy do najciekawszych. Po ogromnych podwyżkach i problemach z dostępnością mieliśmy czas sporych przycięć cen (choć i tak nie do akceptowalnego poziomu) i powrotu widoku asortymentu na półkach. Trend się odwraca i znów karty drożeją, ciężej jest też je kupić. To między innymi wina. Problematyczny stan na pewno poprawiłby kolejny gracz na rynku dedykowanych kart GPU.Intel zapowiada już od dłuższego czasu taki ruch, ale informacje dozowane są dość oszczędnie. Prace są na naprawdę zaawansowanym etapie, a firma pochwaliła się właśnie wprowadzeniem zupełnie nowej linii produktów. Do tej pory zapowiadane GPU Intela jak i część już zaprezentowanych, znaliśmy pod nazwą Intel Xe, a także Intel Xe-HPG. Finalna nazwa, to Intel Arc. Prawdopodobnie będzie odpowiednikiem linii produktowej Nvidia GeForce czy AMD Radeon.W materiałach promocyjnych ujawniono też nazwy kodowe kolejnych architektur. Pierwsza będzie nosić miano Alchemist, później dostaniemy Battlemage, Celestial i Druid. Z jednej strony wyrazy wzorem Google Androida zaczynają się na kolejne litery alfabetu, a z drugiej brzmią przystępnie dla graczy, wpisują się w kulturę gamingu.Ważnymi zapewnieniami, jakimi podzielił się Intel, jest zgodność nadchodzących kart graficznych z Microsoft DirectX 12 Ultimate, sprzętowy ray tracing czy przygotowanie technologii podobnej do Nvidia DLSS, czyli renderowanie obrazu w niższej rozdzielczości i podbijanie go algorytmami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. To znacząco obniża zapotrzebowanie na moc obliczeniową w stosunku do natywnego przygotowywania obrazu w danej rozdzielczości, więc liczba klatek na sekundę jest po prostu większa.Wielbiciele wideo na pewno ucieszą się z obecności AI Accelerated Video Enhance, czyli funkcji odpowiedzialnej za (podobnie jak w przed chwilą poruszanym odpowiedniku w grach) poprawianiu rozdzielczości i szczegółowości obrazu o niskiej rozdzielczości. Na promocyjnym filmie widać góry najpewniej z USA, które pierwotnie prezentowane jedynie w 480p, zostały bardzo sprawnie przeskalowane do 4K.W wideo widzimy też urywki z różnych gier, które mają podkreślać gamingowość linii Intel Arc i możliwość nieskrępowanego cieszenia się danymi tytułami w dobrej oprawie graficznej. Pokazano między innymi Metro Exodus Playerunkown’s Battlegrounds, Crysis Remastered Trilogy, Days Gone czy Chivalry II. Wszystkie próbki rozgrywki zrealizowano na przedprodukcyjnych próbkach GPU Intela.