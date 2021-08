Tak może wyglądać Apple Watch Series 7

Mi się podoba.





Apple Watch Series 7 będzie posiadał płaski ekran?





fot. 91Mobiles.com

Premiera nowego, inteligentnego zegarka Apple oraz nowych iPhone’ów z serii 13 coraz bliżej. Nic więc dziwnego, że w sieci co krok pojawiają się kolejne przecieki na temat wspomnianych sprzętów. Dziś pora na Apple Watch Series 7. W internecie pojawiły się rendery CAD, które przedstawiają możliwy wygląd tego smartwatcha.Co ciekawe, w niektórych aspektach pokrywają się one z plotkami, które pojawiały się już wcześniej.Rendery CAD, które zostały opublikowane przez 91Mobiles pokazują, iż w przypadku Apple Watcha Series 7 będziemy mogli mieć do czynienia z zupełnie odświeżonym designem. W tym przypadku amerykańska firma będzie chciała niejako uzupełnić swoje portfolio płaskich ekranów. Apple Watch nowej generacji miałby bowiem zrezygnować z dotychczasowego, zaokrąglonego na rogach wyświetlacza na rzecz całkowicie płaskiego panelu.Same rendery nie pokazują żadnych znaczących zmian konstrukcyjnych w Digital Crown lub przycisku bocznym, ale widać, że Apple Watch Series 7 może posiadać dwa głośniki, które rozciągną się na cały bok obudowy. Zgodnie z udostępnionymi wymiarami, Apple Watch Series 7 miałby być dostępny w wariantach 40 i 44mm. W zasadzie tak, jak miało to miejsce dotychczas.Nadchodzący zegarek firmy Tima Cooka ewidentnie będzie zmierzał w kierunku bardziej “ostrego” designu oraz zmniejszenia ramek, które otaczają sam wyświetlacz. Mark Gurman z serwisu Bloomberg przekazał również, iż Apple ma obecnie testować zupełnie nowy sposób laminowania ekranu w przypadku swoich inteligentnych zegarków. A to faktycznie byłaby już spora zmiana. Według raportu 91Mobiles, model 44mm będzie posiadał wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala. Watch Series 7 ma być takze cieńszy o niecałe 2 milimetry od swojego poprzednika.fot. 91Mobiles.comNiestety na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt. Pytanie… jakie nowości w zakresie funkcjonalności znajdą się na jego pokładzie?Źródło: 91Mobiles / fot. Brandon Romanchuk - Unsplash