8 gadżetów z AliExpress, które przydadzą się w domu

Roboty, szczoteczki i inne gadżety na wyprzedaży.

1. Bezprzewodowy odkurzacz ILIFE H70

2. Robot sprzątający ROIDMI EVE Plus

3. Robot sprzątający Roborock S7

4. Robot sprzątający VIOMI SE

SEUPGRADE618

5. Szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite

6. Szczoteczka soniczna SEAGO SG-551

7. Wyciskarka do soków MIUI Pro 7LV

8. Mikser BioloMix

Źródło: AliExpress





Platforma AliExpress postanowiła wykorzystać koniec wakacji by wystartować z wielką wyprzedażą. Powrót do szkoły i pracy to doskonała okazja by zakupić sprzęt w okazyjnych cenach. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was oferty na różne gadżety z kategorii AGD takie jak roboty sprzątające, odkurzacze czy szczoteczki soniczne.Podczas wyprzedaży będzie można wykorzystać szereg kuponów rabatowych, które dodatkowo obniżą ceny towarów. Kody będą aktywne od godz., a ich listę znajdziecie poniżej:Poniższe kody rabatowe są już aktywne i należy je szybko wykorzystać, gdyż są ograniczone ilościowo:Więcej kodów znajdziemy na stronie Kupony dla Ciebie Ceny podane w artykule będą obowiązywać od godz.. Nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać interesujące nas towary do koszyka i kupić je, gdy ruszy promocja.Odkurzacz charakteryzuje się mocą ssania na poziomiei wyposażony jest w pojemnik na kurz o pojemności 1,2 litra. Tryb standardowy pozwala H70 pracować przez 40 minut, żaś na maksymalnych obrotach działać może przez 15 minut. Szczotka odkurzacza ma wbudowane światełka LED, które oświetlają sprzątany teren.Odkurzaczkupimy za 475,03 zł ($118.07) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Cechą wyróżniającą to urządzenie jest stacja ładująca połączona ze specjalnym zbiornikiem na kurz. Pojemnik automatycznie zasysa kurz z robota po zakończonym odkurzaniu. To podnosi komfort sprzątania, gdyż nie musimy własnoręcznie opróżniać zbiornika.ROIDMI EVE Plus może także pochwalić się dużą mocą ssania na poziomie, co jest jedną z najwyższych wartości na rynku. Stacja ładująca wyposażona jest w dotykowy ekran LED, który oprócz tego, że pokazuje stan naładowania robota to oferuje także funkcję dezodoryzacji i sterylizacji pojemnika z kurzem. Program potrzebuje ok.by pozbyć się potencjalnie nieprzyjemnych zapachów.Robot sprzątającydo kupienia za 1861,90 zł ($462.78) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Roborock S7 pochwalić się może nową funkcja nazwaną. Przekłada się to na dokładniejsze czyszczenie, gdyż urządzenie wibruje mopem 3000 razy na minutę. S7 korzysta także z ultradźwiękowego rozpoznywania dywanów - gdy wykryje wykładzinę, pozwoli nam zdecydować czy ma ją wyczyścić czy zignorować. Robot automatycznie podniesie mopa na wysokość 0,5 cm bez przerywania sprzątania, gdy zbliży się do dywanu.Urządzenie możemy sparować z dedykowaną aplikacją na smartfony, która pozwoli nam zdefiniować różne parametry takie jak moc ssania, siłę wibracji czy też harmonogram sprzątania. Bateriazapewnia do 2,5 godziny ciągłej pracy na jednym ładowaniu.Robota sprzątającegokupimy za 2410,04 zł ($590.39) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Viomi SE to urządzenie 2w1, które potrafi zarówno odkurzać jak i mopować. Producent wyposażył robota w japońskiej produkcji bezszczotkowy silnik Nidec, który zapewnia przyzwoitą moc ssania na poziomieRobot wyposażony jest w dwa pojemniki – jeden na kurz o pojemności 300 ml i drugi na wodę (200 ml). 3-stopniowy inteligentny system kontroli reguluje zużycie wody. VIOMI SE automatycznie wyłączą użycie wody podczas ładowania, więc nie ma ryzyka przypadkowego wycieku.Robot sprzątającyz wysyłką z magazynu w Polsce dostępny za 1203,33 zł ($299.09) korzystając z koduSzczoteczka zaskakuje kulturą pracy. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii tłumienia hałasu, dźwięk generowany przez Oclean X Pro Elite zredukowany został do poziomu. Można to porównać do szeptu.Odpowiednią moc do czyszczenia jamy ustnej zapewnia szczoteczce bezszczotkowy silnik korzystający z technologii lewitacji magnetycznej. Pozwala on na osiągnięcie prędkości. Szczoteczka może działać do 35 dni, a naładujemy ją do pełna w 3,5 godziny dzięki ładowaniu bezprzewodowemu Qi.Szczoteczkę sonicznąkupimy za 281,59 zł ($69.99) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Szczoteczka SEAGO pracuje z prędkością. Oferuje cztery tryby mycia zębów: wybielanie, czyszczenie, polerowanie i masaż. Szczoteczka może pracować do 30 dni, a naładujemy ją do pełna w 2 godziny.Szczoteczka sonicznado kupienia za 87,55 zł ($22.13) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Wolnoobrotowa wyciskarka MIUI Pro 7LV wydobywa naturalny smak z owoców i warzyw korzystając z technologii. Urządzenie zostało opracowane tak by nie był potrzebny filtr. Producent podaje także, że wyciskarka jest teraz o wiele łatwiejsza do wyczyszczenia – wystarczy obmyć elementy urządzenia pod wodą.Wolnoobrotowa wyciskarkadostępna za. Wysyłka z magazynu w Polsce.Wielofunkcyjny mikser BioloMix z misą o pojemności. W zestawie znajdują się trzy końcówki: do mieszania, do zagniatania i do ubijania.Mikserkupimy za 355,37 zł ($89.48) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Więcej ofert na produkty z kategorii AGD znajdziemy na tej stronie