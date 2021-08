Testujemy ZTE Axon 30. Ten smartfon ma bajer, który pokochasz albo znienawidzisz

Unikalna nowość.

Rynek smartfonów może wydawać się dość nudny, a świeżości w ostatnim czasie dodają jedynie składane konstrukcje. Producenci tego typu urządzeń mają jednak w zanadrzu rozmaite technologie, które mają skłonić nas do przesiadki na nowe modele. Chińska marka ZTE wprowadziła niedawno na rynek swój pierwszy smartfon z technologią Under-display Camera. ZTE Axon 30 trafił już do naszej redakcji, zatem mamy możliwość sprawdzenia na żywo, jak przednia kamerka ukryta pod ekranem sprawuje się w codziennych zastosowaniach.Na początek dobre wieści - firma ogłosiła, że ZTE Axon 30 trafi do globalnej sprzedaży już 9 września 2021 roku. Smartfon wyceniono w Europie naczyli niespełna 2300 zł i będzie można zamówić go bezpośrednio na stronie producenta.W tej cenie otrzymujemy całkiem rozsądną specyfikację: procesor Qualcomm Snapdragon 870G 5G, 8 GB RAM + 128 GB pamięci masowej UFS 3.1, ekran 6.92” AMOLED 120 Hz, szybkie ładowanie 65W, zestaw kamer 64MP + 8MP + 5MP + 2MP.

Kamera pod ekranem, jak działa?

Kamera, której nie widać... prawie

Kamera ukryta pod ekranem w składanym Galaxy Z Fold3

Pomysł na kamerę do selfie umieszczoną pod ekranem nie jest nowy i rozwijają go czołowi producenci smartfonów na świecie. OPPO i Xiaomi już w 2019 roku pokazali tego typu rozwiązanie, a Xiaomi nawet wdrożyło je komercyjnie w niedawno zaprezentowanym smartfonie Mi Mix 4 . Samsung też pokazał, że nie jest w tyle umieszczając tego typu kamerę na wewnętrznym ekranie Galaxy Z Fold3.W miejscu, gdzie ZTE Axon 30 ma kamerę umieszczoną pod ekranem zastosowano aż 7 warstw różnych materiałów mających zapewnić lepszą przepuszczalność światła, aby stworzyć optymalne warunki do robienia zdjęć selfie.Po co to wszystko? Chodzi o estetykę, ekran pozbawiony wycięć, otworów i innych wariacji związanych z umieszczaniem kamer do selfie wygląda po prostu lepiej.Pewnie jesteście ciekawi, czy rozwiązanie jest na tyle dyskretne, aby nie było widoczne podczas codziennego użytkowania telefonu. Wrócę jeszcze do wspomnianego Samsunga. Kilka dni temu miałem okazję testować Galaxy Z Fold3 i w przypadku tego urządzenia kamera faktycznie jest mocno widoczna. Miejsce na ekranie, gdzie zaimplementowano rozwiązanie jest nieco zdeformowane i trudno go nie zauważyć. Oczywiście dłuższe obcowanie ze smartfonem sprawia, że przestajemy na to zwracać uwagę, a gdy ekran emituje ciemniejsze kolory, efekt jest prawie niewidoczny.Jak na tle Folda 3 wypada ZTE Axon 30? Cóż... Chińczycy zrobili to po prostu lepiej.Owszem, wytężając wzrok jestem w stanie zauważyć lekkie przyciemnienie w miejscu kamery (szczególnie przy jasnym podświetleniu), ale osoby postronne, którym pokazałem urządzenie nie były wstanie zlokalizować kamery na ekranie. Otrzymujemy zatem niemal niczym niezakłócany 6.92-calowy panel AMOLED.