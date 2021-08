Moto g60s trafia do Polski. To niedrogi smartfon z mocną baterią i szybkim ładowaniem

Nowość Motoroli już w Polsce.

64MP sensor (f/1.7, 0.7um) | 16MP(f/1.7, 1.4um) Quad Pixel

8MP (f/2.2, 1.12um) | 118° ultra-wide

5MP (f/2.4, 1.12um) | Macro Vision

2MP (f/2.4, 1.75um) | depth sensor

Na rynku smartfonów ze średniej półki panuje spora konkurencja, co nie zniechęca producentów do wprowadzania nowych modeli. Motorola ogłosiła właśnie debiut Moto g60s - smartfon wyróżnia się szybkim ładowaniem i mocną baterią, ale to nie jedyne jego zalety.Moto g60s wyposażono w akumulator o pojemności. Producent zwraca uwagę na technologię ładowania TurboPower 50. Najnowsza i najszybsza wersja ładowarki Motoroli TurboPower zapewnia 12 godzin działania w ciągu zaledwie 12 minut ładowania. Nowa Motorola może zatem śmiało konkurować z Realme 8 Pro , który do tej pory był liderem szybkiego ładowania w tym przedziale cenowym.Ten model wyróżnia się największym, najszerszym i najbardziej spektakularnym obrazem na ekranie smartfona z rodziny moto g. Wyświetlacz 6,8” Max Vision FHD+ prezentuje o 10% większą gamę barw², co sprawia, że kolory są intensywniejsze, realistyczne, wyjątkowo jasne i kontrastowe. Jasność ekranu w świetle słonecznym jest też o 25% większa. Ekran osiąga częstotliwość odświeżania 120 Hz, czyli dwa razy więcej, niż w typowych smartfonach — dlatego można przeglądać strony internetowe, korzystać z gier i oglądać wideo płynnie, bez niemal żadnych opóźnień.Smartfon nie należy do najmniejszych, waży ażprzy wymiarach 169.61 x 75.88 x 9.6 mm. Na froncie znajdziemy 6.8-calowy ekran Max Vision FHD+ (1080x2460) wspierający częstotliwość odświeżania na poziomie. Panel wykonano w technologii IPS TFT LCD.Na polski rynek trafiła wersja z procesorem, 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci masowej, którą możemy rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD (maksymalnie 1 TB). Do dyspozycji otrzymujemy również dwuzakresowe Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, złącze słuchawkowe oraz pojedynczy głośnik.Za zdjęcia odpowiada zestaw sensorów:Spośród funkcji kreatywnych w Moto g60s warto zwrócić uwagę na tryb Dual Capture (podwójnego rejestrowania), który umożliwia nagrywanie wideo i robienie zdjęć przy użyciu aparatu tylnego i do selfie jednocześnie.Moto g60s 6/128 GB będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: miętowej oraz granatowej. Smartfon będzie do kupienia od 25 sierpnia br. w ofercie operatora sieci Play i w sieciach sklepów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Amazon i na stronie motorola.com. Rekomendowana cena detaliczna to